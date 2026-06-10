Ugrik a rolleres balesetek száma, időszerű a beavatkozás

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Bár a közlekedési és beruházási miniszter már jelezte, hogy a KRESZ tervezett módosítása akár két lépcsőben is történhet, hogy az elektromos rolleres balesetek számának meredek emelkedésének mielőbb véget vessenek, a KSH kedden publikált márciusi adatai új lendületet adhatnak az elhatározásnak.

Éves összehasonlításban a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon stagnált (2722), míg Budapesten 7,2%-kal emelkedett (581) az első negyedévben, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden publikált legfrissebb adatai szerint.

Budapesten ezen balesetek 1%-a (6), országosan 2,1%-a (57) volt halálos, míg Budapesten kevesebb mint negyedük (24,1%, 140), országosan több mint negyedük (25,4%, 691) járt súlyos sérüléssel.

Tavaly az első negyedévben Budapesten 5, országosan 105 halálos közúti közlekedési balesetet regisztráltak, utóbbi esetben tehát közel 46%-os csökkenést látunk év/év alapon. A súlyos balesetek tekintetében Budapesten harmadával romlott a helyzet, míg országosan gyakorlatilag nem látunk változást.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy héttel ezelőtt felvetette, hogy a közlekedési szabályok (KRESZ) tervezett módosítását nem egy, hanem két lépcsőben kellene végrehajtani, hogy minél hamarabb rendezni tudják a meredeken emelkedő baleseti számokat produkáló elektromos rollerek ügyét.

A rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a KRESZ például nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályainak felülvizsgálatát én egy külön ütemben is javasolnám,

nyilatkozta Vitézy Dávid az RTL-nek.

Hozzátette, hogy a kormány várhatóan a következő hetekben tárgyalja, hogy a KRESZ-t ne egy, hanem két lépcsőben módosítsák, és „gyorsan lépjünk roller ügyben”. Elismerte, hogy a teljes, átfogó felülvizsgálat „egy hosszabb ideig tartó, nagyobb társadalmi egyeztetést, és több KRESZ-oktatást igénylő [feladat]”, amire több időt kell hagyni.

A legfrissebb adatok arra mutatnak rá, hogy nagyon is indokolt – sőt, inkább már sürgető – a szabályozói beavatkozás.

A KSH 2024 januárjától vezeti az elektromos roller és elektromos kerékpárra vonatkozó baleseti adatokat. Idén márciusban 14 elektromos kerékpáros és 58 e-rolleres személysérüléses balesetet jegyzett fel a statisztikai hivatal.

Előbbi másfélszeres, utóbbi 2,2-szeres növekedést mutat tavaly márciushoz képest.

Az első negyedév mérlege 26 e-bike-os, és 83 e-rolleres személysérüléses baleset.

Ha a romló trendet eddig nem tettük volna egyértelművé, az alábbi grafikon ezt megteszi helyettünk. De az legalább örvendetes, hogy a biciklis balesetek száma javulást mutat. A baj csak az, hogy a Q1-es javulás kizárólag az első két hónap kedvező számainak tudható be, mert márciusban már 72%-kal több balesetet regisztráltak ebben a járműkategóriában. És a kétkerekűek főszezonja még csak ezután jön.

Nem jól indul az év...

Márciusban közel 100 személysérüléses balesetet okoztak biciklisek - ennél az előző évek kellemesebben indultak. Igen rosszul fest ez a meredek felívelés, és bár komoly figyelmeztetés, a márciusi adatból nem szabad az egész évre levonni a következtetést.

Az elektromos kerékpárosoknak is több személysérüléses baleset róható fel idén, mint egy vagy két évvel ezelőtt, és a görbe év végéig már nem is fog laposodni, legfeljebb kisebb-nagyobb hullámokat várhatunk. (Ez a trendvonal azért jön még lejjebb.)

Talán az e-rolleres grafikon mutatja a legriasztóbb képet. És ez még csak a havi baleseti számokat tartalmazza...

Az elektromos kerékpáros balesetek kumulált száma 307-nél, az e-rollereseké 1085-nél jár már.

Nemrégiben kiemelten foglalkoztunk az e-rolleres balesetekkel, amelyek alakulását szoros figyelemmel követjük. A KSH-nak most már márciusig, az ORFK-nak viszont már áprilisig vannak baleseti statisztikái, azonban ezek nem teljesen fedik le egymást, mivel a rendőrség mikromobilitási eszközökről közöl statisztikát, ami tágabb kört jelent az elektromos rollereknél.

Az ORFK álláspontja és a kapcsolódó jogszabályi értelmezések szerint a mikromobilitási eszközök közé olyan, elsősorban elektromos meghajtású járművek tartoznak, amelyek nem minősülnek kerékpárnak, de a kerékpáros közlekedéshez hasonló módon vesznek részt a forgalomban. Ilyen pl. az elektromos roller (e-roller), a Segway (önkiegyensúlyozó eszközök), az elektromos gördeszka, egykerekű, és egyéb, villanymotorral hajtott kis járművek. Általánosságban elmondható, hogy ezek olyan eszközök, amelyek nem rendelkeznek üléssel, vagy ha igen, az ülés nem állítható 540 mm-nél alacsonyabbra, a motor teljesítménye korlátozott (általában 300-1000 W alatt), és a tervezési sebességük nem haladja meg a 25 km/h-t.

A mikromobilitási eszközök vezetői áprilisban 86 személysérüléses balesetet okoztak, majdnem annyit, mint 2025 júniusában, és már a márciusi adat (58) is kiugróan magas volt.

Míg a január-áprilisi mérleg még csak 54 személysérüléses közlekedési balesetet mutatott két évvel ezelőtt, a számláló egy éve már 118-on állt április végén, idén pedig már 170-nél tartunk.

Ez 44%-os éves növekedésnek felel meg, míg 2024-hez képest már 215%-os ugrást látunk.

És akkor még nem említettük azt az egészen döbbenetes tényt, hogy

áprilisban a mikromobilitási eszközt vezetők okozták az összes személysérüléses közúti közlekedési baleset 6,9 százalékát!

Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén január 1-jétől május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek sérült meg elektromos rolleres balesetben. Különösen a gyermekeknél nagy az emelkedés, mert a tavalyi év azonos időszakában náluk még 257 volt ez a szám (felnőtteknél 603). Megjegyzendő, hogy az OMSZ számai - amelyek nem nyilvánosak, de elkérhetőek - azért magasabbak, mint az ORFK, vagy a rendőrségi adatokon alapuló KSH-jelentések számai, mert nem minden egyes személysérüléses balesethez hívnak rendőrt.

Valószínűleg nem lövünk nagyon mellé, ha azt mondjuk, ilyen riasztó adatok és trendek a szabályozás szigorításáért és a felügyelet erősítéséért kiáltanak. Ezen túlmenően viszont a megelőzést elősegítő figyelemfelhívásra és közlekedési oktatásra is igen nagy hangsúlyt kellene helyezni, tekintettel arra, hogy az e-rollereket rengeteg fiatal és gyerek használja.

Címlapkép forrása: Mike Egerton/PA Images via Getty Images