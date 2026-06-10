Végveszélybe került az özvegyi nyugdíj: drasztikus reformra készül az EU motorja

A Handelsblatt értesülései szerint a politikusokból és tudományos szakemberekből álló, tizenhárom tagú testület napirendjén szerepel a törvényes nyugdíjjogosultságok házastársak közötti kötelező megosztása. A rendszer lényege, hogy mindkét fél automatikusan megkapná a házasság alatt közösen szerzett nyugdíjpontok felét, ami elsősorban a nők egyéni nyugdíjbiztonságát növelné.

Németországban már 2002 óta van lehetőség önkéntes nyugdíjmegosztásra, amellyel azonban évente még ezer pár sem él, mivel a konstrukció szigorú feltételekhez kötött, és egyebek mellett kizárja az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot. A Német Gazdasági Szakértői Tanács már a 2023/24-es jelentésében javasolta a kötelező nyugdíjmegosztást az özvegyi nyugdíj kiváltására.

Érvelésük szerint az özvegyi nyugdíj jövedelembeszámítási rendszere gyengíti a saját nyugdíjjogosultság megszerzésére irányuló ösztönzőket, különösen a nők körében.

A kötelező megosztás csökkentené ezt a torzító hatást, jobban igazodna a modern foglalkoztatási és családi viszonyokhoz, és felszámolná az egykeresős családmodell előnyben részesítését.

Axel Börsch-Supan és Franz Ruland nyugdíjszakértők szintén elavultnak tartják az özvegyi nyugdíj intézményét, és gazdaságpolitikai megfontolásokból támogatják a megosztást. Ruland ugyanakkor differenciált reformot javasol, amely szerint az özvegyi nyugdíjat a gyermeknevelési időszakkal rendelkező személyekre korlátozná, míg a gyermektelen házastársak esetében a nyugdíjmegosztást tenné alapértelmezetté. A már folyamatban lévő nyugdíjak esetében mindkét szakértő elengedhetetlennek tartja a szerzett jogok védelmét.

Más közgazdászok ugyanakkor óvatosabbak, így a lap szerint Jochen Pimpertz, a kölni Német Gazdaságkutató Intézet szakértője arra figyelmeztet, hogy

a kötelező nyugdíjmegosztás költségvetési hatása korlátozott, így a demográfiai terhek kezeléséhez is csak kismértékben járulhat hozzá.

A drezdai Ifo Intézet munkatársa, Joachim Ragnitz hasonlóan vélekedik, szerinte a megosztás rövid távon nem eredményez megtakarítást, mivel csupán újraelosztja a jogosultságokat, miközben az összesített kötelezettségvállalás változatlan marad. Sőt, elvétve akár többletköltségekkel is járhat a rendszer, például akkor, ha a jelenlegi szabályok szerint csak az alacsonyabb összegű özvegyi nyugdíj járna, de a reformot követő megosztás ennél kedvezőbb eredményt hozna.

Németországban jelenleg kétféle ilyen házastársi nyugdíj létezik:

a "kis özvegyi nyugdíj" az elhunyt jogosultságának 25 százalékát teszi ki, és csak átmenetileg jár,

míg a "nagy özvegyi nyugdíj" az elhunyt nyugdíjának 55 százaléka, és tartós ellátásként a túlélő házastárs halálig folyósítják.

Az önkéntes megosztás lehetőségével leginkább a magas jövedelmű párok élnek, ahol a túlélő házastárs saját keresete miatt özvegyi nyugdíjra egyébként sem lenne jogosult. Számukra a megosztás tartósan és az egyéb jövedelmektől függetlenül növeli az egyéni nyugdíjjogosultságot.

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