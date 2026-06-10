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Videó: így tarolja le a vihar Magyarországot
Gazdaság

Videó: így tarolja le a vihar Magyarországot

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Az Időkép friss videót osztott meg, amelyen jól látható, hogyan söpör végig egy vihar Magyarországon a következő órákban. A jelenség este 21 óra környékén lépi át a magyar határt Ausztria felől, majd gyorsan kelet felé haladva az éjszaka folyamán Budapestet is eléri.

Az Időkép friss videót osztott meg, amin jól látszik, hogy a

következő órákban hogyan söpör végig egy vihar Magyarországon.

A jelenség este 21 óra környékén lépi át a magyar határt Ausztria felől, majd gyorsan keletre haladva, 01:30 körül éri el Budapestet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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