Visszavágták a növekedési előrejelzést: nehéz idők várnak Németországra

A németek gazdasága technikai recesszióba süllyedhet az idén, mivel az iráni háború által kiváltott energiaár-sokk megzavarja a törékeny fellendülést - véli a DIW gazdaságkutató intézet, amely szerdán a felére vette vissza az idei német növekedési előrejelzését.

A DIW most azzal számol, hogy

a német hazai össztermék (GDP) idén 0,5 százalékkal, jövőre 0,8 százalékkal nő,



ami csaknem fél százalékpontos rontás a tavaszi előrejelzéshez képest.

Az intézet szerint a GDP valószínűleg kis mértékben csökkenni fog az idei második és a harmadik negyedévben, mielőtt az év vége felé stabilizálódik. DIW szerint a magasabb olaj- és gázárak fölfelé hajtják a fogyasztói árakat, gyengítik a háztartások vásárlóerejét és növelik a bizonytalanságot a vállalatok körében.

A gazdaságkutató szerint az idei infláció 2,9 százalék, a jövő évi 3 százalék lesz, ami magasabb az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célértékénél.

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