A méreg, amely gyógyír lehet a világ legveszélyesebb adóssághegyére

Az amerikai költségvetés helyzete fenntarthatatlan. Az egekbe emelkedő adósságállomány előbb-utóbb még egy olyan országban is kiváltja a befektetők lázadását, mint az Egyesült Államok. Az amerikai kormányzat azonban nem ül tétlenül, már évek óta készül a mesterterv. Nem beszélnek róla, letagadják, de látszik, hogy az állam egy 80 éve nem használt eszközhöz folyamodna a megtakarítók kárára. Az amerikai államadósságról szóló ötrészes sorozatunk harmadik része ezt mutatja be.

Aki ma vesz egy 30 éves amerikai államkötvényt, arra fogad, hogy harminc évig rendben lesznek a dolgok. Az első részben bemutattuk, hogy miért fenntarthatatlan az amerikai költségvetés helyzete, a második rész végén azt írtuk, reális esély van rá, hogy a futamidő felénél a gazdaság kényszerből magasabb inflációs pályára áll, ami megeszi a kötvény reálértékét. Ez a befektetők rémálma.

Csakhogy van egy szemszög, ahonnan ugyanez nem kockázat, hanem megoldás: az államé. A diagnózist ismerjük. Egy idő után a hiány önmagát növeli a kamatkiadásokon keresztül és az USA hamarosan visszafordíthatatlanul ebbe a szakaszba lép. A tankönyv három kiutat ismer, és Amerikában mindhárom járhatatlannak tűnik: az adóemelés ideológiai tabu, ahogy a kiadási oldal két szent tehenéhez, a nyugdíjrendszerhez és az egészségügyhöz sem lehet fenntarthatóan hozzányúlni, a nyílt csőd pedig értelmezhetetlen egy saját devizájában, tartalékvalutában eladósodó állam számára.

Adódik a kérdés: ha egyik megoldás sem működik, mi marad? A láthatatlan, de annál hatásosabb pénzügyi elnyomás. Most megmutatjuk, hogy az USA-ban már ez már el is kezdődött, de a politikusok mindent megtesznek, hogy eltereljék róla a figyelmet.