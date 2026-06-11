A méreg, amely gyógyír lehet a világ legveszélyesebb adóssághegyére

Aki ma vesz egy 30 éves amerikai államkötvényt, arra fogad, hogy harminc évig rendben lesznek a dolgok. Az első részben bemutattuk, hogy miért fenntarthatatlan az amerikai költségvetés helyzete, a második rész végén azt írtuk, reális esély van rá, hogy a futamidő felénél a gazdaság kényszerből magasabb inflációs pályára áll, ami megeszi a kötvény reálértékét. Ez a befektetők rémálma.
Csakhogy van egy szemszög, ahonnan ugyanez nem kockázat, hanem megoldás: az államé. A diagnózist ismerjük. Egy idő után a hiány önmagát növeli a kamatkiadásokon keresztül és az USA hamarosan visszafordíthatatlanul ebbe a szakaszba lép. A tankönyv három kiutat ismer, és Amerikában mindhárom járhatatlannak tűnik: az adóemelés ideológiai tabu, ahogy a kiadási oldal két szent tehenéhez, a nyugdíjrendszerhez és az egészségügyhöz sem lehet fenntarthatóan hozzányúlni, a nyílt csőd pedig értelmezhetetlen egy saját devizájában, tartalékvalutában eladósodó állam számára.
Adódik a kérdés: ha egyik megoldás sem működik, mi marad? A láthatatlan, de annál hatásosabb pénzügyi elnyomás. Most megmutatjuk, hogy az USA-ban már ez már el is kezdődött, de a politikusok mindent megtesznek, hogy eltereljék róla a figyelmet.
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