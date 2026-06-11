Akár a honvédséget is bevethetik egy agresszív vírus miatt Magyarországon

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonosított, vérzéses tünetekkel járó vírus rendkívül agresszív, ellenszere pedig nincsen. A kórokozót nagy valószínűséggel a helyi vaddisznók hurcolták be a telepekre, ahol az napok alatt tömeges elhullást okozott.
A terjedés megállítására a fertőzött gazdaság tíz kilométeres körzetében a teljes vaddisznó-populációt felszámolják
- jelentette be Búza László az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára csütörtökön Dabason, a Vitafort partnertalálkozóján. Hozzátette:
A gyérítést elsősorban a vadásztársaságok végzik, de ha nem haladnak a megfelelő ütemben, a kormány a honvédséget is bevetheti.
A cél a járvány közvetlen következményeinek felszámolása két hónapon belül. A betegség felbukkanása azonnali gazdasági károkat okoz, hiszen az ágazatot a legfontosabb exportpiacok, köztük Dél-Korea, Vietnám és Szerbia elvesztése fenyegeti. Több ezer tonna úton lévő vagy már feldolgozott szállítmány sorsa vált bizonytalanná, emellett hetente kilencezer, eredetileg külföldre szánt vágósertésnek kell belföldön vevőt találni. A helyzetet nehezíti, hogy Magyarország évente mintegy 400 ezer sertésnek megfelelő húst importál, mivel a vásárlók gyakran az olcsóbb, külföldi árut választják.
A szakemberek szerint a válság két-nyolc héten belül rendezhető, ehhez azonban a hazai fogyasztók tudatosságára is szükség van. Búza László elmondta: ha a következő két hónapban mindenki csupán öt adaggal több magyar sertéshúst fogyaszt az importtermékek helyett, az már felszívná a belföldön rekedt többletet. Hatalmas tartalékot jelent a közétkeztetés is, ahol jelenleg a felhasznált hús 60 százaléka külföldről származik. Mivel ezt a rendszert közpénzből tartják fenn, indokolt a hazai alapanyagok arányának növelése. Emellett az is elvárható lenne, hogy az olyan tradicionális termékek, mint a gyulai vagy a csabai kolbász, szintén hazai húsból készüljenek. A magyar áruk választásával a vásárlók most a teljes hazai sertéságazatot megmenthetik - tette hozzá az államtitkár.
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