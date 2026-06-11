Babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései

Köböl Anita egy újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: a gyakorlat azt mutatta, hogy a párok jóhiszeműen vették fel a hitelt, volt egy komoly feltétele ennek a támogatásnak. Egy enyhébb, de jogkövető magatartást szeretne a kormány gyakorolni - mondta a kormányszóvivő, megemlítve az orvosi igazolás lehetőségét. De azt is megemlítette, hogy voltak, akik ezeket az összegeket állampapírba fektették.

Nem célunk az, hogy ezt a határidőt a Tisza-kormány folyamatosan maga előtt tolja - tette hozzá a kormányszóvivő.

Magyar Péter jelezte: november 1-jéig hosszabbítja meg a babaváró moratóriumot.

Majd ezt követően lesz egy új stratégiája az új kormánynak ebben a témában.

Kitért arra is, hogy magas a piaci kamat és ezáltal a büntető kamat. Ne minősüljön büntető jellegűnek ez a kamat, a sok év alatt felhalmozott kamat egyszerre történő fizetése nehéz lenne sok családnak - fejtette ki a későbbi koncepció szempontjait.

Rendszeresen előfordul, hogy ezeket a támogatásokat a cégek, vagy magánszemélyek arbitrálnak, nem az eredeti hitelcélt valósítják meg, hanem állampapírt vásárolnak. A kamatkülönbözetet pedig elteszik, vagyis a magyar állam finanszírozza az ő profitjukat, ami nem jó - magyarázta Magyar Péter, aki szerint erre oda kell figyelni, hogy ez ne történhessen meg.

Mondott egy másik példát is Magyar Péter: forgóeszköz hitel a Széchenyi hitel keretében, és ebből vett állampapírt. De senkit nem szeretnék megijeszteni, hogy kivezetésre kerülnek ezek a kedvezményes konstrukciók. Azon dolgozunk, hogy a kamatkörnyezet kedvezőbb legyen, ezen dolgozik a Magyar Nemzeti Bank is - mondta.