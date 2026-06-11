Bekövetkezett, amitől a kutatók rettegtek: végveszélybe került az egyedülálló állatfaj

A ciklon okozta természeti katasztrófa legalább 1200 ember életét követelte, és mintegy 300 ezer otthont rombolt le. Környezetvédelmi szervezetek szerint a pusztítás mértékéhez Szumátra gyors ütemű erdőirtása is nagy mértékben hozzájárult.
A szerdán közzétett jelentés alapján legalább 58 tapanuli orangután pusztult el az árvizekben. Ez a faj kizárólag az észak-szumátrai Batang Toru-erdő környékén él, és
a teljes populációja mindössze 800 egyedből áll.
Mivel a felmérés csak az erdő nyugati területét vizsgálta, ahol az állomány többsége él, a tényleges veszteség ennél jóval nagyobb is lehet.
A brunei székhelyű Borneo Futures, a World Weather Attribution szervezet és a liverpooli John Moores Egyetem közös tanulmánya műholdfelvételek és korábbi állományadatok elemzésén alapul: a kutatók megállapították, hogy az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás valószínűleg növelte a Malakka-szoros térségében kialakuló szélsőséges esőzések intenzitását és gyakoriságát, ami fokozott kockázatot jelent az orangutánok élőhelyére.
Erik Meijaard, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a heves esőzések annyira átnedvesítették a talajt, hogy az őserdő domboldalainak jelentős része hirtelen földcsuszamlásokban omlott le. Mint fogalmazott,
az ilyen sebességgel lezúduló földtömeg elől egy orangutánnak gyakorlatilag esélye sincs elmenekülni.
Meijaard hangsúlyozta, hogy ekkora veszteség rendkívül súlyos egy ilyen kis létszámú faj esetében. Ez a tragédia az élőhelyek elvesztésével, valamint az emberek és a vadvilág közötti konfliktusokkal együtt
még sürgetőbbé teszi egy összehangolt fajmegőrzési akcióterv kidolgozását és megfelelő finanszírozását.
Panut Hadisiswoyo kutató arra szólította fel az indonéz kormányt, hogy működjön együtt a civil szervezetekkel és a szakértőkkel az orvvadászat visszaszorítása, valamint a fenntarthatatlan földhasználat megfékezése érdekében, megakadályozva ezzel az orangutánpopuláció további csökkenését.
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