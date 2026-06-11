Donald Trump: Imádom az inflációt!

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) szerdai adatai alapján a fogyasztóiár-index az áprilisi 3,8 százalékról májusban 4,2 százalékra ugrott, ami már a harmadik egymást követő havi növekedést jelenti. Az energiaárak összességében közel egynegyedével haladták meg az egy évvel korábbi szintet, amiért elsősorban az üzemanyagárak drágulása a felelős. Az AAA autóklub adatai szerint egy gallon benzin átlagos ára jelenleg 4,15 dollár, miközben február végén, az Irán elleni amerikai katonai akciók kezdetekor még csak 2,98 dollár volt.
Trump a Fehér Házban úgy reagált a statisztikákra, hogy imádja azokat, a számok nagyszerűek, és valójában magát az inflációt is imádja.
Később a New York Postnak ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy szavait kiragadták a szövegkörnyezetből, és valójában arra próbált utalni, hogy a fogyasztói árak emelkedése az iráni konfliktus ellenére is jóval alacsonyabb a vártnál. Az elnök ígéretet tett arra, hogy az árak meredeken zuhanni fognak, amint véget ér a háború, és megemlítette, hogy Iowa államban nemrég még 1,85 dolláros gallononkénti benzinárat is látott.
Az elnök kijelentése valóban inkább félrefogalmazás eredménye lehet, bár nehéz kitalálni, miért fogalmazott így. Hiszen utána már arról elmélkedett, hogy az elmúlt napokban amerikai segítséggel, az éjszakai sötétséget kihasználva 22 tanker jutott át a Hormuzi-szoroson több millió hordó kőolajat szállítva, ezzel is lejjebb nyomva az olaj világpiaci árát. (Az iráni háború helyzetére jellemző, hogy Trumpnak arról kell sikerként beszámolni, hogy sikerül olajat kicsempészni a szoroson keresztül.) Az elnök szerint amikor a háború véget ér, az infláció "úgy fog zuhanni, mint a kő."
A BBC emlékeztet, hogy a drágulás hátterében az áll, hogy Irán a februári amerikai hadműveletekre válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a globális kőolaj- és gázszállítmányok mintegy ötöde halad át. Az ellátási láncok megszakadása a Brent nyersolaj árát is messze a háború kitörése előtti szintek fölé emelte. A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus gyors lezárása esetén is akár 2027-ig tarthat, mire a szoros hajóforgalma teljesen normalizálódik.
A növekvő infláció komoly politikai kockázatot jelent Trump számára a novemberi félidős választások előtt, különösen mivel a szavazók a gazdaság helyzetét jelölték meg a legfőbb problémaként. Az ellenzék azonnal kihasználta az elnök kijelentését. Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője az X platformon úgy fogalmazott, hogy az elnök választók iránti megvetése nem ismer határokat. Trumpot korábban már amiatt is éles bírálatok érték, mert kijelentette, hogy az amerikai állampolgárok pénzügyi helyzete egyáltalán nem befolyásolja az Iránnal kapcsolatos döntéseit.
A friss inflációs adatok komoly próbatételt jelentenek Kevin Warsh, a Federal Reserve frissen kinevezett elnöke számára is, aki a jövő héten hozza meg első kamatdöntését. Bár a drágulás üteme messze elmarad a Biden-adminisztráció idején, 2022 közepén mért 9,1 százalékos csúcstól, így is jelentősen meghaladja a jegybank 2 százalékos inflációs célját. A közgazdászok többsége arra számít, hogy a Fed egyelőre a jelenlegi, 3,5–3,75 százalékos sávban tartja az irányadó kamatot, ám ha a magas infláció tartósnak bizonyul, újabb kamatemelésre kényszerülhet. Isaac Stell, a Wealth Club befektetési igazgatója szerint a mostani adatok és a múlt heti kedvező munkaerőpiaci mutatók fényében a kamatemelés tűnik a leglogikusabb lépésnek.
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