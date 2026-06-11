Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 56,17 milliárd forint volt, így a lefedettség 281% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 22,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,34% és 5,37% között szórt, az átlaghozam 5,36% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 82,95 milliárd forint volt, így a lefedettség 415% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 36,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,33% és 5,36% között szórt, az átlaghozam 5,35% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 266,46 milliárd forint volt, így a lefedettség 1332% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiség majdnem hatszorosát, 117,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az összes papír 5,43% hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 4 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.
A mai aukció azt mutatja, hogy folytatódik a magyar állampapírok elmúlt hetekben látott diadalmenete, bár a hozamok már nem nagyon tudnak csökkenni a jelenlegi 5,3-5,5%-os szintről. Persze ez is 150-200 bázisponttal alacsonyabb a választás előtti szintnél, így egyelőre teljesen logikus, hogy megállt a hozamok zuhanása. A keresletet jól jelzi az is, hogy
a külföldiek forintkötvény-állománya az elmúlt napokban új történelmi csúcsra emelkedett, már a 10 ezer milliárd forintot közelíti.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-06-11
|5Y
|2031/B
|20 000
|56 168
|22 500
|5,37
|5,36
|5,34
|2026-06-11
|3Y
|2029/C
|20 000
|82 954
|36 500
|5,36
|5,35
|5,33
|2026-06-11
|10Y
|2037/A
|20 000
|266 455
|117 500
|5,43
|5,43
|5,43
|2026-06-09
|3M
|D260930
|30 000
|57 000
|38 000
|5,58
|5,54
|4,95
|2026-06-04
|20Y
|2051/G
|15 000
|110 730
|50 000
|5,45
|5,42
|5,38
|2026-06-04
|12M
|D270428
|30 000
|242 420
|155 000
|5,58
|5,53
|5,40
|2026-06-03
|6M
|D261223
|30 000
|27 130
|21 500
|5,63
|5,61
|5,50
|2026-05-07
|15Y
|2041/A
|15 000
|101 904
|48 500
|5,95
|5,92
|5,90
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Roberto Nencini
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