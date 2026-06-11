Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre

Kötvényaukciót tartott csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), melyen az eredetileg tervezett mennyiség majdnem háromszorosát értékesítette a befektetőknek. Ráadásul a leghosszabb, tízéves futamidőn sikerült a legtöbb tőkét bevonni, a tervezett összeg majdnem hatszorosát.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás? Sokat erősödött az utóbbi hónapokban a forint, idén a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett. Meddig tarthat ez a szárnyalás? Mindenki örül az erősebb forintnak? Mi lesz, ha lecseréljük a forintot euróra?

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 56,17 milliárd forint volt, így a lefedettség 281% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 22,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,34% és 5,37% között szórt, az átlaghozam 5,36% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 82,95 milliárd forint volt, így a lefedettség 415% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 36,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,33% és 5,36% között szórt, az átlaghozam 5,35% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 266,46 milliárd forint volt, így a lefedettség 1332% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiség majdnem hatszorosát, 117,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az összes papír 5,43% hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 4 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.

A mai aukció azt mutatja, hogy folytatódik a magyar állampapírok elmúlt hetekben látott diadalmenete, bár a hozamok már nem nagyon tudnak csökkenni a jelenlegi 5,3-5,5%-os szintről. Persze ez is 150-200 bázisponttal alacsonyabb a választás előtti szintnél, így egyelőre teljesen logikus, hogy megállt a hozamok zuhanása. A keresletet jól jelzi az is, hogy

a külföldiek forintkötvény-állománya az elmúlt napokban új történelmi csúcsra emelkedett, már a 10 ezer milliárd forintot közelíti.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-06-11 5Y 2031/B 20 000 56 168 22 500 5,37 5,36 5,34 2026-06-11 3Y 2029/C 20 000 82 954 36 500 5,36 5,35 5,33 2026-06-11 10Y 2037/A 20 000 266 455 117 500 5,43 5,43 5,43 2026-06-09 3M D260930 30 000 57 000 38 000 5,58 5,54 4,95 2026-06-04 20Y 2051/G 15 000 110 730 50 000 5,45 5,42 5,38 2026-06-04 12M D270428 30 000 242 420 155 000 5,58 5,53 5,40 2026-06-03 6M D261223 30 000 27 130 21 500 5,63 5,61 5,50 2026-05-07 15Y 2041/A 15 000 101 904 48 500 5,95 5,92 5,90 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Roberto Nencini