Elszálltak az árak Magyarországon: egyre nehezebb olcsó használt autót találni

Több mint egy év után ismét az elektromos autók bizonyultak a legdrágábbnak a hazai használtautó-piacon. A Központi Statisztikai Hivatal és a Használtautó.hu közös adatai alapján májusban a tisztán elektromos modellek átlagára 11,7 millió forintra emelkedett, miközben a hibrideké 11 millió forint közelébe süllyedt, ami jelentős árkülönbséget eredményezett a két környezetkímélő hajtáslánc között.

Az elmúlt egy évben az elektromos autók ára enyhén, mindössze 1,1 százalékkal emelkedett, miközben a hibrideké több mint 11 százalékkal esett vissza.

A hagyományos meghajtású járművek ára stabilabbnak bizonyult, a dízelüzeműekért átlagosan 5 százalékkal kérnek többet, mint a benzinesekért.

Jól látható az olcsóbb gépkocsik kínálatának szűkülése is, ugyanis a 2,5 millió forint alatti autók aránya 36 százalékra esett vissza.

Ezzel párhuzamosan a 2,5 és 10 millió forint közötti ársáv folyamatosan erősödik, és immár a teljes hazai hirdetési piac felét teszi ki.

Bár a kínálatot továbbra is a benzin- és dízelmotoros autók uralják – előbbiből 56 ezer, utóbbiból 49 ezer darabot hirdettek meg májusban –, az alternatív hajtású járművek száma dinamikusan növekszik.

Egy év alatt a hibridek darabszáma a negyedével, a tisztán elektromosoké pedig a tizedével emelkedett.

Az átlagos életkort tekintve

a hirdetett benzines gépjárművek 13,4 évesek, míg

a dízelek átlagosan 12,3 éves kort mutatnak.

Érdekesség, hogy az átlagos futásteljesítmény mindkét kategóriában csökkent a tavalyi évhez képest, így a benzinesek átlagosan 153 ezer, a dízelüzeműek pedig 219 ezer kilométeres óraállással várják új tulajdonosukat.

A legnépszerűbb modellek korösszetétele igen változatos képet mutat. A legfiatalabb kínálattal a Kia Ceed büszkélkedhet, amelynél az átlagéletkor kilenc év, míg a skála másik végén a Suzuki Swift áll a jellemzően 17 évnél is idősebb példányokkal. Utóbbi modellhez fűződik egy figyelemre méltó rekord is, hiszen bár kétmillió forint alatti átlagárával továbbra is a legolcsóbb választásnak számít, egyetlen év alatt csaknem 17 százalékos drágulást ért el.

A tíz legnépszerűbb márka gépjárműveinek átlagára 5,76 millió forint körül alakul.

A legdrágább slágermodellnek az Audi A6 -os számít, amelyért átlagosan 6,7 millió forintot kérnek az eladók.

-os számít, amelyért átlagosan 6,7 millió forintot kérnek az eladók. A legtöbbet hirdetett típusok listáját a Ford Focus , a Škoda Octavia és az Audi A4 vezeti, míg az összesített márkák rangsorát a Volkswagen, a BMW és a Ford uralja a magyarországi használtautó-piacon.

, a és az vezeti, míg az összesített márkák rangsorát a Volkswagen, a BMW és a Ford uralja a magyarországi használtautó-piacon. Miközben a népszerűségi listák élmezőnye viszonylag stabil maradt, a Toyota modelljei – különösen a Yaris és a Corolla – látványos előretörést produkáltak az elmúlt egy évben.

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