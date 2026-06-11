Elszálltak az árak Magyarországon: egyre nehezebb olcsó használt autót találni

Az elmúlt egy évben az elektromos autók ára enyhén, mindössze 1,1 százalékkal emelkedett, miközben a hibrideké több mint 11 százalékkal esett vissza.
- A hagyományos meghajtású járművek ára stabilabbnak bizonyult, a dízelüzeműekért átlagosan 5 százalékkal kérnek többet, mint a benzinesekért.
- Jól látható az olcsóbb gépkocsik kínálatának szűkülése is, ugyanis a 2,5 millió forint alatti autók aránya 36 százalékra esett vissza.
- Ezzel párhuzamosan a 2,5 és 10 millió forint közötti ársáv folyamatosan erősödik, és immár a teljes hazai hirdetési piac felét teszi ki.
Bár a kínálatot továbbra is a benzin- és dízelmotoros autók uralják – előbbiből 56 ezer, utóbbiból 49 ezer darabot hirdettek meg májusban –, az alternatív hajtású járművek száma dinamikusan növekszik.
Egy év alatt a hibridek darabszáma a negyedével, a tisztán elektromosoké pedig a tizedével emelkedett.
Az átlagos életkort tekintve
- a hirdetett benzines gépjárművek 13,4 évesek, míg
- a dízelek átlagosan 12,3 éves kort mutatnak.
Érdekesség, hogy az átlagos futásteljesítmény mindkét kategóriában csökkent a tavalyi évhez képest, így a benzinesek átlagosan 153 ezer, a dízelüzeműek pedig 219 ezer kilométeres óraállással várják új tulajdonosukat.
A legnépszerűbb modellek korösszetétele igen változatos képet mutat. A legfiatalabb kínálattal a Kia Ceed büszkélkedhet, amelynél az átlagéletkor kilenc év, míg a skála másik végén a Suzuki Swift áll a jellemzően 17 évnél is idősebb példányokkal. Utóbbi modellhez fűződik egy figyelemre méltó rekord is, hiszen bár kétmillió forint alatti átlagárával továbbra is a legolcsóbb választásnak számít, egyetlen év alatt csaknem 17 százalékos drágulást ért el.
A tíz legnépszerűbb márka gépjárműveinek átlagára 5,76 millió forint körül alakul.
- A legdrágább slágermodellnek az Audi A6-os számít, amelyért átlagosan 6,7 millió forintot kérnek az eladók.
- A legtöbbet hirdetett típusok listáját a Ford Focus, a Škoda Octavia és az Audi A4 vezeti, míg az összesített márkák rangsorát a Volkswagen, a BMW és a Ford uralja a magyarországi használtautó-piacon.
- Miközben a népszerűségi listák élmezőnye viszonylag stabil maradt, a Toyota modelljei – különösen a Yaris és a Corolla – látványos előretörést produkáltak az elmúlt egy évben.
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