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Ez már tényleg a Jurassic Park IRL: sosem látott luxuscikkért fizethetnek vagyonokat, amely valódi dinoszauruszbőrből készült
Gazdaság

Ez már tényleg a Jurassic Park IRL: sosem látott luxuscikkért fizethetnek vagyonokat, amely valódi dinoszauruszbőrből készült

MTI
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Több százezer eurós áron árvereznek el Párizsban egy olyan egyedülálló luxustáskát, amely laboratóriumban növesztett, valódi Tyrannosaurus rex-bőrből készült. A biotechnológiai bravúrnak számító darabot egy 67 millió éve kihalt állat fosszíliáiból nyert fehérjék segítségével alkották meg.

A Giquello aukciósház által

300 ezer és 500 ezer euró, azaz nagyjából 106-178 millió forint közötti értékre becsült tárgy

a luxusipar és a tudomány eddig példátlan találkozása. A gyártás során

egy huszonöt éve feltárt Tyrannosaurus rex maradványaiból kinyert fehérjetöredékeket használtak fel,

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amelyekből laboratóriumi körülmények között állítottak elő kollagént. Egy új biotechnológiai eljárásnak köszönhetően a kutatók képessé váltak arra, hogy a sejtkultúrát valódi dinoszauruszbőr növesztésére ösztönözzék.

Iacopo Briano paleontológus szakértő hangsúlyozta, hogy az anyag merőben eltér a ma ismert vegán alternatíváktól. A végeredmény ugyanis százszázalékosan valódi bőr, még akkor is, ha az eredeti állat évmilliókkal ezelőtt eltűnt a Földről.

A rendkívül magas kikiáltási árat az árverés szervezője, Alexandre Giquello is indokoltnak tartja: véleménye szerint az összeg egyszerre tükrözi a táska létrehozását megelőző hatalmas tudományos és anyagi befektetést, valamint azt a tényt, hogy

a piacon egy megismételhetetlen, egyedülálló ritkaságról van szó.

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