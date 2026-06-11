Felharsant a riasztás - Lezárták a Pentagont

Veszélyes anyag miatti riasztás miatt zárták le csütörtökön a Pentagont, miután az épület levegőminőség-ellenőrző rendszerei hibát jeleztek. Az ügyben a tűzoltóság is vizsgálatot indított, írja a Reuters.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte, hogy

a Pentagon biztonsági rendszerei levegőminőségi problémát észleltek, ami miatt azonnali óvintézkedésekre volt szükség.

Az amerikai védelmi minisztérium a szokásos biztonsági protokollt léptette életbe, amely az érintett területen elzárkózási utasítást is magában foglalt, miközben a gyorsreagálású egységek is készenlétben álltak a helyszínen.

A CNN hírcsatorna meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy lezárták az épületet, a dolgozókat pedig több emeletről is evakuálták. A korlátozás a második és az ötödik emelet közötti szinteket érintette a negyedik és a hetedik folyosó közötti szakaszon. Egy másik forrás szerint a helyszínre érkező mentőegységek tagjai gázálarcot és teljes vegyvédelmi felszerelést viseltek.

A Pentagon biztonsági szolgálata a hírcsatorna értesülései szerint arról tájékoztatta az épületben tartózkodókat, hogy további vizsgálatok szükségesek a hiba pontos forrásának azonosításához.

Az ötszögletű alaprajzáról ismert Pentagon – amelyet a 2001. szeptember 11-i, az al-Káida terrorszervezet által végrehajtott támadás során is találat ért – a világ egyik legnagyobb irodaépülete.

Forrás: Reuters

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