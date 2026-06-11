Folyton kong, de muszáj: újra megkongatták a vészharangot a kutatók, mert egyre több lesz a pusztító árvíz

Több mint hetven tudós közreműködésével készült el az a friss tanulmány, amely tizenkét kulcsfontosságú indikátor alapján vizsgálja a klímaváltozást. Peter Thorne klímakutató találó hasonlata szerint
ezek a mutatók úgy működnek, mintha egy egyre súlyosabb tüneteket produkáló beteg életfunkcióit követnénk nyomon.
A számok valóban aggasztó helyzetről tanúskodnak. 2025-re a Föld átlaghőmérséklete 1,39 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet,
amiből a kutatók számításai szerint 1,37 fok közvetlenül az emberiség számlájára írható.
A felmelegedés évtizedenkénti 0,27 Celsius-fokos üteme a mérések történetének eddigi leggyorsabb tempója.
Ezzel párhuzamosan a globális tengerszint emelkedése is felgyorsult. Míg 1901 és 2025 között összesen 23 centiméteres növekedést mértek, a jelenlegi ütem már eléri az évi 3,84 millimétert. Bár a huszadik század első felében a vízszint ingadozását még főként természetes folyamatok okozták, az 1960-as évek óta már egyértelműen az emberi tevékenység hatása a döntő. Az óceánokat is egyre jobban megviseli a felmelegedés, aminek következtében
1991 óta több mint a háromszorosára nőtt a tengeri hőhullámos napok száma, ez a mutató pedig 2025-ben már elérte a hatvanötöt.
A tengerszint-emelkedés egyik legsúlyosabb közvetlen következménye a part menti áradások megsokszorozódása. Azokon a területeken, ahol korábban évente mindössze egy százalékos esély mutatkozott egy pusztító árvízre, ma ez a kockázat már átlagosan tizenkét százalékra tehető, ami
állandó és növekvő veszélyt jelent a partvidékeken élő lakosságra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Káoszt és súlyos visszaesést okoz az építőiparban egy idén bevezetett bürokratikus szabály
Szokás szerint, sem a földhivatalok, sem a szakemberek nem voltak felkészülve a hirtelen megnövekedett adminisztrációs teherre.
Kimondták a szomorú ítéletet: nem vált a szegénység elleni csodaszerré a mikrohitelezés
Öngyilkosságok, a maradék vagyon elvesztése és visszaélések járnak a nyomában.
Elszálltak az árak Magyarországon: egyre nehezebb olcsó használt autót találni
Ismét az elektromosak a legdrágábbnak a hazai használtautó-piacon.
Teljesen átalakul a hazai tudomány egyik legfontosabb központja
A dolgozók zavartalan munkájának érdekében a átalakítás idejére egy kétemeletes kutatóépületet emelnek.
Megállt az albérletek drágulása: mutatjuk az átlagos díjakat városonként és kerületenként
Erősödik viszont a kereslet, így a következő időszak kulcskérdése a kínálat alakulása lesz.
Milliárdos mentőöv a magyar egészségügynek: sürgős fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter
Indul a klímafejlesztés.
Leszakadt az ég Magyarországon: kidőlt fák és drasztikus lehűlés maradt az éjszakai vihar után
Felszakadozik a felhőzet, csütörtökön már többfelé lehet napsütésre számítani.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Jön az AI, ami vásárol, foglal és fizet - de csak akkor, ha te akarod
A Gránit Bank sikeresen tesztelte Magyarországon a Mastercard legújabb AI-alapú fizetési megoldását. Az eredmény technikailag már lehetséges, amellyel egy mesterséges intelligencia a te nevedben
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.