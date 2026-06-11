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Folyton kong, de muszáj: újra megkongatták a vészharangot a kutatók, mert egyre több lesz a pusztító árvíz
Gazdaság

Folyton kong, de muszáj: újra megkongatták a vészharangot a kutatók, mert egyre több lesz a pusztító árvíz

MTI
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A legújabb klímakutatások szerint példátlan ütemben gyorsul a globális felmelegedés és a tengerszint emelkedése. Az adatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a bolygó állapota folyamatosan romlik, a riasztó változások hátterében pedig immár túlnyomórészt az emberi tevékenység áll. Közvetlen veszélyt is jelent mindez a lakosságra: ahol korábban évente csak egy százalékos volt a pusztító árvíz esélye, mára ez tizenkét százalékra nőtt.
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Több mint hetven tudós közreműködésével készült el az a friss tanulmány, amely tizenkét kulcsfontosságú indikátor alapján vizsgálja a klímaváltozást. Peter Thorne klímakutató találó hasonlata szerint

ezek a mutatók úgy működnek, mintha egy egyre súlyosabb tüneteket produkáló beteg életfunkcióit követnénk nyomon.

A számok valóban aggasztó helyzetről tanúskodnak. 2025-re a Föld átlaghőmérséklete 1,39 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet,

amiből a kutatók számításai szerint 1,37 fok közvetlenül az emberiség számlájára írható.

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A felmelegedés évtizedenkénti 0,27 Celsius-fokos üteme a mérések történetének eddigi leggyorsabb tempója.

Ezzel párhuzamosan a globális tengerszint emelkedése is felgyorsult. Míg 1901 és 2025 között összesen 23 centiméteres növekedést mértek, a jelenlegi ütem már eléri az évi 3,84 millimétert. Bár a huszadik század első felében a vízszint ingadozását még főként természetes folyamatok okozták, az 1960-as évek óta már egyértelműen az emberi tevékenység hatása a döntő. Az óceánokat is egyre jobban megviseli a felmelegedés, aminek következtében

1991 óta több mint a háromszorosára nőtt a tengeri hőhullámos napok száma, ez a mutató pedig 2025-ben már elérte a hatvanötöt.

A tengerszint-emelkedés egyik legsúlyosabb közvetlen következménye a part menti áradások megsokszorozódása. Azokon a területeken, ahol korábban évente mindössze egy százalékos esély mutatkozott egy pusztító árvízre, ma ez a kockázat már átlagosan tizenkét százalékra tehető, ami

állandó és növekvő veszélyt jelent a partvidékeken élő lakosságra.

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