Fontos bejelentés érkezett a lakossági napelemes pályázatról, több ezer háztartás lélegezhet fel

A bejelentés szerint az RRF 6.2.1. „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” program

végső teljesítési határidejét szeptember 30-ig tolják ki.

A cél az, hogy azok a háztartások se veszítsék el a támogatást, amelyeknél a beruházás késedelmét elsősorban az adminisztratív folyamatok elhúzódása vagy a kivitelezés befejezésének csúszása okozta.

A 2021-ben indult, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő uniós pályázat végső megvalósítási határideje 2026. június 15. volt, de a célegyenesben rengeteg pályázó került patthelyzetbe, mert a csődbe ment eredeti kivitelezőknek kiutalt állami előlegek visszafizetése nélkül a hatóság nem engedélyezi a kivitelezőváltást, így a gyorsan közeledő határidő miatt sokan a támogatás elvesztésétől és a pénzügyi ellehetetlenüléstől tartottak.

Már korábban látható volt, hogy számos projekt veszélybe kerülhet

- vetette fel a problémát Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón, miután rákérdeztek a pályázatra.

A mostani döntés ezt kívánja megelőzni azzal, hogy további időt biztosít az érintetteknek a beruházások befejezésére. Az ilyen esetekben a kabinet azt ígéri, hogy a már befizetett előlegek visszakövetelését nem a támogatás kedvezményezettjein hajtják végre - tette hozzá Lőrincz.

A közlés szerint

az állam a kötelezettségeiket nem teljesítő vállalkozásokkal szemben kíván fellépni, és rajtuk érvényesíti a visszafizetési igényeket.

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