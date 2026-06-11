MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Ma 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezett a lakossági napelemes pályázatról, több ezer háztartás lélegezhet fel
Gazdaság

Fontos bejelentés érkezett a lakossági napelemes pályázatról, több ezer háztartás lélegezhet fel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását célzó RRF-pályázat lezárási határidejét, hogy azok se essenek el a támogatástól, akik önhibájukon kívül nem tudták időben befejezni beruházásukat -  jelentette be Lőrincz Viktória országgyűlési képviselő.

A bejelentés szerint az RRF 6.2.1. „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” program

végső teljesítési határidejét szeptember 30-ig tolják ki.

A cél az, hogy azok a háztartások se veszítsék el a támogatást, amelyeknél a beruházás késedelmét elsősorban az adminisztratív folyamatok elhúzódása vagy a kivitelezés befejezésének csúszása okozta.

A 2021-ben indult, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő uniós pályázat végső megvalósítási határideje 2026. június 15. volt, de a célegyenesben rengeteg pályázó került patthelyzetbe, mert a csődbe ment eredeti kivitelezőknek kiutalt állami előlegek visszafizetése nélkül a hatóság nem engedélyezi a kivitelezőváltást, így a gyorsan közeledő határidő miatt sokan a támogatás elvesztésétől és a pénzügyi ellehetetlenüléstől tartottak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kabinet

Lannert Judit újra megszólalt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal kapcsolatban

Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Már korábban látható volt, hogy számos projekt veszélybe kerülhet

- vetette fel a problémát Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón, miután rákérdeztek a pályázatra.

A mostani döntés ezt kívánja megelőzni azzal, hogy további időt biztosít az érintetteknek a beruházások befejezésére. Az ilyen esetekben a kabinet azt ígéri, hogy a már befizetett előlegek visszakövetelését nem a támogatás kedvezményezettjein hajtják végre - tette hozzá Lőrincz.

A közlés szerint

az állam a kötelezettségeiket nem teljesítő vállalkozásokkal szemben kíván fellépni, és rajtuk érvényesíti a visszafizetési igényeket.

Kapcsolódó cikkünk

Megnyílt a hatalmas lakossági napelemes pályázat - Íme, minden fontos információ egy helyen

Nagyon súlyos dolog derült ki a magyar napelemes pályázatról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Vagyonadó, babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései
Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kabinet
Magyar Péter bejelentette a kormány új döntéseit, hozzányúlnak a babaváró hitelekhez is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility