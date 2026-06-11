Fontos bejelentés érkezett a lakossági napelemes pályázatról, több ezer háztartás lélegezhet fel

A bejelentés szerint az RRF 6.2.1. „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” program
végső teljesítési határidejét szeptember 30-ig tolják ki.
A cél az, hogy azok a háztartások se veszítsék el a támogatást, amelyeknél a beruházás késedelmét elsősorban az adminisztratív folyamatok elhúzódása vagy a kivitelezés befejezésének csúszása okozta.
A 2021-ben indult, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő uniós pályázat végső megvalósítási határideje 2026. június 15. volt, de a célegyenesben rengeteg pályázó került patthelyzetbe, mert a csődbe ment eredeti kivitelezőknek kiutalt állami előlegek visszafizetése nélkül a hatóság nem engedélyezi a kivitelezőváltást, így a gyorsan közeledő határidő miatt sokan a támogatás elvesztésétől és a pénzügyi ellehetetlenüléstől tartottak.
Már korábban látható volt, hogy számos projekt veszélybe kerülhet
- vetette fel a problémát Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón, miután rákérdeztek a pályázatra.
A mostani döntés ezt kívánja megelőzni azzal, hogy további időt biztosít az érintetteknek a beruházások befejezésére. Az ilyen esetekben a kabinet azt ígéri, hogy a már befizetett előlegek visszakövetelését nem a támogatás kedvezményezettjein hajtják végre - tette hozzá Lőrincz.
A közlés szerint
az állam a kötelezettségeiket nem teljesítő vállalkozásokkal szemben kíván fellépni, és rajtuk érvényesíti a visszafizetési igényeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepetést tartogat a hétvége: a szombati napsütés után esős fordulatot vesz az időjárás
Hétfőre az egész országban jelentősen visszaesik a hőmérséklet és enyhülhet az aszály.
Már csak 5 taxitársaság van talpon, de ők 10 milliárdos bevételt termeltek
A kérdés, mennyi marad pár év múlva.
Durván megvágnák a home office-t, fellázadtak a miniszterelnökségi dolgozók Rómában
Egynapos sztrájkba léptek Giorgia Meloni hivatalában.
Jön a migrációs paktum, és nemcsak Magyar Péter, az egész EU készül már a kitoloncolásokra fókuszáló rendszerre
Sokkal szigorúbb, sokkal inkább a kitoloncolásokat könnyítő rendszer jön Európában.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Aszódi Attila: Paks üzemidő-hosszabbítása nem csak papírmunka
Látszik, hol lehet gond a meglévő blokkokkal.
Itt a fordulat, épp Szentivánéj előtt oldották fel a szigorú tűzgyújtási tilalmat, de nem mindenütt
Péntektől Budapesten és tíz további megyében lehet majd újra tüzet gyújtani.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?