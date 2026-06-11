Furcsa mellékhatása lehet a 48 csapatos futball-vb-nek, állítják magyar matematikusok

Egy friss magyar kutatás szerint azonban a bővítésnek lehet egy kevésbé látványos, de annál fontosabb következménye: a csoportkör utolsó fordulójában több olyan mérkőzés jöhet, ahol az egyik vagy akár mindkét csapatnak már nincs igazán erős ösztönzője a győzelemre. Magyarul: könnyen lehet, hogy több lesz a foci, de nem feltétlenül több az izgalom.
Mi változik 2026-ban?
A korábbi, 32 csapatos vb-formátumban nyolc négyes csoport volt, ahonnan az első két helyezett jutott tovább. A 2026-os torna már 48 csapattal zajlik, 12 darab négyes csoportban. A továbbjutási szabály is lazább lesz: nemcsak a csoportelsők és csoportmásodikok mennek tovább, hanem a nyolc legjobb csoportharmadik is. Ez önmagában nagy változás. Egy csoportban négy csapatból akár három is továbbjuthat, ami teljesen más ösztönzőket teremt, mint a régi rendszerben. Egy döntetlen például bizonyos helyzetekben már elég lehet a túléléshez, máskor viszont egy harmadik hely is reményt adhat. A kutatás azt vizsgálja, hogy
milyen típusú meccsek alakulhatnak ki a csoportkör utolsó fordulójában, amikor már sok eredmény ismert, és a csapatok pontosabban látják, mire van szükségük.
Nem minden „téttel bíró” meccs ugyanolyan
A tanulmány egyik fontos állítása, hogy nem elég azt mondani egy mérkőzésre: van tétje vagy nincs tétje. A helyzet ennél bonyolultabb. Lehet például olyan meccs, ahol az egyik csapatnak már mindegy az eredmény, mert továbbjutott vagy kiesett, a másiknak viszont élet-halál kérdés a győzelem. Ez az úgynevezett aszimmetrikus helyzet.
De olyan is előfordulhat, hogy mindkét csapatnak inkább a védekezés éri meg. Ilyenkor egy 0–0 vagy egy óvatos döntetlen is kedvező lehet, ezért a nézők szempontjából kevésbé vonzó mérkőzés alakulhat ki. A kutatók ezért nemcsak matematikai eszközökkel vizsgálták meg, hogy egy csapat továbbjuthat-e, hanem valószínűségi alapon is: mekkora előnye származik egy csapatnak abból, ha támad, és mekkora kockázatot vállal azzal, ha közben gólt kap - ez már sokkal közelebb áll ahhoz, ahogy a futballban a csapatok ténylegesen gondolkodnak.
Közel megduplázódhat az érdektelen meccsek aránya
A leglátványosabb eredmény az, hogy a 2026-os formátumban a csoportkör utolsó fordulójában az érdektelen, vagyis mindkét fél szempontjából gyenge ösztönzőkkel bíró mérkőzések aránya jelentősen nőhet. A kutatás szerint a korábbi vb-khez képest az ilyen meccsek aránya kevesebb mint 20 százalékról közel 40 százalékra emelkedhet. Ez már nem apró technikai részlet:
ha a csoportkör utolsó fordulójában sok olyan találkozó van, ahol a csapatoknak nincs erős okuk kockáztatni, az a nézői élményt is befolyásolhatja.
Egy világbajnokság egyik legnagyobb vonzereje ugyanis éppen az, hogy az utolsó csoportmeccsek gyakran drámaiak: párhuzamos mérkőzések, változó tabellák, továbbjutást érő gólok, utolsó perces fordulatok.
Ha ebből kevesebb lesz, azt a szurkolók is érezni fogják.
A bővítés rontja az egyensúlyt
A tanulmány szerint a 48 csapatos mezőny egyik természetes következménye, hogy nőnek az erőkülönbségek. Több gyengébb válogatott is bekerül a tornára, ami sportfejlesztési és globális szempontból pozitív lehet, de versenyegyensúly szempontjából kockázatos. Ha egy csoportban már két forduló után két erős csapat megnyerte mindkét meccsét, a harmadik forduló könnyen elveszítheti a drámai jellegét. A kutatás szerint éppen az ilyen, kiegyensúlyozatlanabb helyzetek válhatnak gyakoribbá.
Ez nem azt jelenti, hogy a kisebb csapatok ne okozhatnának meglepetést. A futballban mindig benne van a váratlan eredmény. A probléma inkább az, hogy statisztikailag több olyan csoporthelyzet jöhet létre, ahol az utolsó fordulóban már kevesebb a valódi feszültség.
Van jó hír is: több lehet a támadó meccs
A kép ugyanakkor nem teljesen borús. A kutatás szerint az új továbbjutási rendszernek van kedvező hatása is. Mivel a legjobb csoportharmadikok is továbbjutnak, több csapatnak maradhat esélye az utolsó fordulóban. Ez bizonyos helyzetekben kifejezetten támadóbb játékra ösztönözhet: egy győzelem még harmadik helyről is továbbjutást érhet. Vagyis a reform egyik része rontja, a másik javítja a helyzetet: a 48 csapatos bővítés önmagában több érdektelen meccset hozhat, de a csoportharmadikok továbbjutása részben ellensúlyozza ezt azzal, hogy több csapat marad életben. A tanulmány egyik fontos tanulsága éppen ez: nem mindegy, melyik szabályváltozás hatását nézzük.
A 2026-os vb nem egyetlen változtatás, hanem egy egész reformcsomag eredménye.
A fej-fej melletti eredmény sem biztos, hogy jó ötlet
A kutatás külön vizsgálja a holtversenyek eldöntésének szabályait is. A 2026-os tornán a fej-fej melletti eredmények nagyobb szerepet kapnak a gólkülönbséggel szemben. Ez elsőre igazságosnak tűnhet: ha két csapat azonos pontszámmal áll, számítson jobban, mit játszottak egymás ellen. A modell szerint azonban ennek lehet nem kívánt mellékhatása: szűkítheti a lehetséges csoportvégeredmények körét, és növelheti az olyan helyzetek számát, ahol egy meccs már kevésbé számít. A kutatás szerint
ez a szabályváltozás önmagában is több érdektelen találkozóhoz vezethet az utolsó fordulóban.
Üzletileg logikus, sportélményként azonban kockázatos
A FIFA szempontjából a 48 csapatos vb könnyen érthető döntés. Több ország vehet részt, több piac kapcsolódik be, nagyobb a globális figyelem, nőhetnek a közvetítési és szponzori bevételek. A futball világszintű fejlesztése mellett is erős érvek szólnak. A sportélmény oldaláról azonban már árnyaltabb a helyzet. A kutatás alapján a 2026-os világbajnokságon valóban több lehet a mérkőzés, de a csoportkör utolsó fordulójában megnőhet azoknak a találkozóknak az aránya, amelyek nem hozzák a korábbi vb-kre jellemző drámai feszültséget.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a torna unalmas lesz. A futball gyakran éppen akkor okoz meglepetést, amikor a modellek óvatosságot jeleznek, de az biztos, hogy 2026-ban nemcsak a csapatok, hanem maga az új lebonyolítási rendszer is vizsgázik. A nagy kérdés tehát nem az, hogy jó-e a több foci, hanem az, hogy a több foci mellett sikerül-e megőrizni azt, amiért a világbajnokság különleges: a valódi tétet, a kiszámíthatatlanságot és az utolsó fordulók drámáját.
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