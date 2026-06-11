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Ha ez így megy tovább, nagy bajba fog kerülni Európa egyik legerősebb hatalma
Gazdaság

Ha ez így megy tovább, nagy bajba fog kerülni Európa egyik legerősebb hatalma

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A csökkenő születésszám miatt a francia nyugdíjrendszer a vártnál jóval nagyobb hiánnyal szembesülhet 2045 után, ami súlyosan megterheli majd az államháztartást – derül ki a francia Nyugdíjtanács csütörtökön közzétett éves jelentéséből.

A testület szerint a kilátások 2045-ig nagyjából megegyeznek az egy évvel korábbi előrejelzéssel, ezt követően azonban a termékenységi ráta lefelé módosítása jelentősen rontja a helyzetet.

A bevételek és a kiadások közötti hiány 2070-re várhatóan eléri a GDP 2,4 százalékát, ami egy teljes százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőtti becslésnél.

Az előrejelzés a francia statisztikai hivatal legújabb, hosszú távú demográfiai becslésein alapul, amelyek szerint a termékenységi ráta a korábbi, egy nőre vetített 1,8-ról 1,45-re csökken. Ez a drámai változás alapjaiban írja át a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára vonatkozó számításokat.

A romló kilátások komoly aggodalomra adnak okot a francia államháztartás szempontjából, hiszen a nyugdíjkiadások tavaly már 422 milliárd eurót tettek ki. Ez a GDP 14,1 százalékának felel meg, ami a fejlett gazdaságok körében Olaszország után a második legmagasabb arány.

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A testület hangsúlyozta, hogy

a nyugdíjkorhatár emelése az egyetlen olyan eszköz, amely nem fejt ki recessziós hatást.

Minden más megoldás, például a nyugdíjak csökkentése vagy a járulékok emelése, visszafogná a gazdasági növekedést, míg a hosszabb aktív korú munkavégzés képes érdemben növelni a gazdasági teljesítményt. Bár a magasabb bevándorlás rövid távon enyhíthetné a nyomást, a bevándorlók idővel szintén nyugdíjba vonulnak, így ez a lehetőség csupán egy évtizeddel halasztaná el a probléma megoldását.

Ez a jelentés várhatóan új lendületet ad a nyugdíjreformról szóló vitáknak, amelyek a 2027 áprilisában esedékes elnökválasztás egyik legfőbb politikai ütközőpontjává válhatnak. Sébastien Lecornu miniszterelnök kormánya a 2026-os költségvetés elfogadása érdekében tavaly felfüggesztette a 2023-as, heves tiltakozásokat kiváltó nyugdíjreformot, amely fokozatosan 62-ről 64 évre emelte volna a nyugdíjkorhatárt, amely még így is az egyik legalacsonyabb a fejlett országok körében.

Forrás: Reuters

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