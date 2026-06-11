Hatalmas mennyiségű gáz vész kárba évente, pedig egy energiaválság idején ez felér egy aranybányával

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miután a metán (CH4) a földgáz közel 100%-át kitevő fő alkotóeleme, az olaj-, gáz- és szénkitermelés, illetve egyéb műveletek során a légkörbe szivárgó vagy elfáklyázott anyag tüzelőként való hasznosítása képes lenne jelentősen erősíteni az energiabiztonságot - főleg az iráni háború által okozott energiapiaci válság közepette.

Az IEA elemzése szerint kipróbált és bevált kibocsátáscsökkentő intézkedések alkalmazásával, akár például tiltással és adóztatással is,

világszinten évente összességében mintegy 200 milliárd köbméter többlet földgázkínálatot lehetne elérhetővé tenni.

Hogy ez milyen nagy mennyiség, azt jól jelzi, hogy az Európai Unió 2025-ös földgázfogyasztásának körülbelül 60%-ának felel meg.

Az energiaszektor az emberi tevékenységből származó metánkibocsátás mintegy 40%-áért felelős, és itt rejlenek a legjobb lehetőségek e kibocsátások csökkentésére. Noha az olaj-, gáz- és szénipari műveletek során felszabaduló "hulladék" metán nem hasznosítható újra teljes egészében, a fáklyázás és a metánszivárgás, illetve egyéb kibocsátás csökkentése jelentős további mennyiségeket hozhatna be a földgázpiacra.

Ezt a potenciált felértékeli a közel-keleti válság, amely a globális cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmi forgalmának mintegy 20%-ában okoz zavarokat (2025-ben körülbelül 110 milliárd köbméter gáz haladt át a Hormuzi-szoroson), ársokkot előidézve a gázpiacon is.

Miközben az országok alternatív forrásokat keresnek a kieső mennyiségek pótlására, a fosszilis tüzelőanyagokból származó metánkibocsátás továbbra is nagyon magas, és bár egyes országok haladást értek el, nincs jele annak, hogy globálisan csökkenne az emisszió - derül ki az IEA műholdfelvételekre és mérésekre támaszkodó jelentéséből.

A világszerte kitermelt olaj, földgáz és szén mennyisége 2025-ben új rekordot ért el, de metán nem csak a kapcsolódó aktivitásokból, hanem bioenergia-termelés és -fogyasztás, elsősorban is a tökéletlen biomassza-égetés során is felszabadul.

A metánkibocsátási adatok elérhetősége, minősége és az ezekről való jelentéstétel az elmúlt években jelentősen javult, de az országok között továbbra is jókora eltérések tapasztalhatóak e tekintetben.

Bár a bizonytalanság továbbra is magas, az IEA becslései szerint a fosszilis tüzelőanyagokból származó

metánkibocsátás mintegy 70%-a a 10 legnagyobb kibocsátó országból származik.

A legnagyobb kibocsátó Kína, az ország tetemes szénkitermeléséből és -felhasználásából következően, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország követ, elsősorban olaj- és gázipari tevékenységeikből eredően.

Az IEA becslései szerint

az olaj- és gázkitermelés globális átlagos metánintenzitása a kitermelés során körülbelül 10%-kal csökkent 2019 óta

- vagyis ennyivel kevesebb metán kerül a légkörbe vagy fáklyázásra egységnyi energiahordozó kitermelése során -, de a teljesítmény országonként jelentősen eltér.

A legjobban teljesítők több mint százszor jobb eredményt érnek el, mint a legrosszabbak. A rangsort Norvégia vezeti, de a közel-keleti termelők, így Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek (EAE) is viszonylag jól teljesítenek, míg messze a legmagasabb metánintenzitással Türkmenisztán és Venezuela rendelkezik.

A szénbányászat metánintenzitása átlagosan magasabb, mint az olaj- és gázkitermelésé, de e téren is nagyok a különbségek: a szénipar kibocsátása a Kaszpi-tenger térségében a legintenzívebb, míg India, Indonézia és Ausztrália egyaránt jóval a globális átlag alatt marad.

A magas kibocsátási intenzitás költséghatékonyan csökkenthető szigorú működési szabványok, szakpolitikai intézkedések és technológiai fejlesztések kombinációjával

- amelyekre vonatkozóan számos, már bevált jó gyakorlat érhető el.

A fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységből fakadó metánemisszió mennyiségének körülbelül 30%-a pedig költségmentesen felszámolható lenne a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint.

2021-ben több mint 100 ország csatlakozott az Európai Unióhoz és az Egyesült Államokhoz a Global Methane Pledge (GMP) elindításában, melynek célja a globális metánkibocsátás csökkentése legalább 30%-kal 2020-as szinthez képest 2030-ig. Számítások szerint ezzel a lépéssel elkerülhető a Föld több mint 0,2 Celsius-fokos felmelegedése 2050-ig, ami elengedhetetlen a klímacélok eléréséhez.

A metán ugyanis, bár légköri koncentrációja és élettartama jóval alacsonyabb, mint a szén-dioxidé, annál jóval erősebb üvegházhatású gáz, amely

becslések szerint a globális felmelegedés mintegy 20-30%-áért felelős.

A napjainkban 159 országot és az Európai Uniót magába foglaló Global Methane Pledge program a globális olaj- és gáztermelés közel háromnegyedét, valamint az ágazati metánkibocsátás mintegy 65%-át fedi le. Több ország, beleértve az Európai Uniót is, átfogó metánszabályozást is bevezetett vállalásaik végrehajtása érdekében. Kína ugyan nem része a GMP-nek, de 2023-ban saját Nemzeti Metán Akciótervet fogadott el, amely az energia-, a mezőgazdasági és a hulladékgazdálkodási ágazatot fedi le.

Néhány importáló ország és régió már az energiafogyasztásukkal kapcsolatos kibocsátások problémáját is kezelni kezdte, az Európai Unió metánrendelete például 2030-tól előírja, hogy az importált olajnak, gáznak és szénnek meg kell felelnie egy meghatározott metánintenzitási határértéknek.

Címlapkép forrása: Orjan F. Ellingvag/Corbis via Getty Images