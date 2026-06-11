Heves viharok pusztítottak Magyarország szomszédjában

Heves viharok vonultak át Szlovénia északi és keleti részén szerda este, az erős szél, a felhőszakadás és a jégeső épületekben, az infrastruktúrában és a termésben is jelentős károkat okozott - közölte csütörtökön a szlovén katasztrófavédelem. Janez Jansa miniszterelnök gyors állami segítséget ígért a legsúlyosabban érintett Komenda településnek, ahol az első becslések szerint több tízmillió eurós kár keletkezett.

Heves viharok söpörtek végig Szlovénia északi és keleti részén szerda este;

az erős szél, a felhőszakadás és a jégeső jelentős károkat okozott épületekben, az infrastruktúrában és a termésben is.

Janez Jansa miniszterelnök gyors állami segítséget ígért a legsúlyosabban érintett Komenda településnek, ahol az első becslések szerint több tízmillió euróra rúghat a kár.

A legsúlyosabb pusztítás az ország északi részén, Komenda és Cerklje na Gorenjskem térségében történt. Komendában több mint 150, Cerklje na Gorenjskemben pedig több mint 30 épület rongálódott meg. A tűzoltók és a mentőegységek elsősorban a sérült tetők ideiglenes lefedésén dolgoznak.

A hatóságok szerint több mint 70 önkormányzatból mintegy 600 segélykérés érkezett. A mentésben és a károk felszámolásában egy időben több mint 1500 tűzoltó és más mentőegység vett részt.

Komendában a helyi hatóságok szerint egyes településrészeken szinte nincs olyan ház, amelyet ne ért volna kár. Több épület lakhatatlanná vált, mert a vihar nemcsak a tetőt, hanem helyenként a falakat is megrongálta.

A miniszterelnök csütörtöki helyszíni látogatásán azt mondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a kárfelmérés és a segítségnyújtás folyamata a lehető legrövidebb legyen, bár a méltányos és egyenlő elbíráláshoz bizonyos eljárásokra van szükség. Hozzátette:

személyi sérülésről nem érkezett jelentés, az anyagi kár azonban rendkívül nagy.

A mezőgazdaságban is jelentősek a károk. A kormány tájékoztatása szerint Komenda térségében egyes termények teljesen megsemmisültek, és az erdőkben is súlyos pusztítást okozott a vihar. A mezőgazdasági tárca azt is vizsgálja, hogy Szlovénia igénybe vehet-e uniós agrárválság-tartalékból származó forrásokat.

A szél fákat döntött ki, pincéket öntött el a víz, és áramkimaradások is voltak. A villamosenergia-szolgáltatók szerint csütörtök délután Gorenjska térségében mintegy 800, az ország északkeleti részén pedig további mintegy 1000 fogyasztó volt áram nélkül.

Keletebbre, a Savinja-völgyben és Karintia térségében szintén erős szél okozott károkat, több helyen dió nagyságú jég esett. Az Alsó-Dráva mentén a jégeső jelentős károkat tett a termésben. Ptujban az ország egyik fontos vetőmagközpontja is megrongálódott.

A Ptujtól délre fekvő Haloze dombvidékén egyes településeket már második egymást követő éjszaka értek el heves viharok. Zetale környékén az előző esti vihar utakban és lakóházakban okozott károkat, és mintegy ötven földcsuszamlást is elindított.

A vihar szerda késő este Észak-Horvátországot is elérte. A horvát sajtó beszámolói szerint a Szlovéniával határos Varasd megyében, valamint Muraköz nyugati részén helyenként jégeső kísérte a zivatarokat.

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