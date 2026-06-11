MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Ma 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak
Gazdaság

Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a vállalatok folyamatosan szakemberhiányra panaszkodnak, az automatizált toborzási szoftverek tömegesen zárják ki a több évtizedes tapasztalattal rendelkező jelentkezőket a munkaerőpiacról. A The Seniors friss kutatása rámutat arra, hogy a szoftveres szűrés miatt a szenior álláskeresők túlnyomó többsége azonnali, indoklás nélküli elutasítást kap, így a cégek lényegében saját magukat fosztják meg a legértékesebb munkaerőtől.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A toborzás digitalizációja és a pályázókövető rendszerek (ATS) elterjedése alapjaiban alakította át a hazai munkaerőpiacot. Ez a technológia ugyanakkor komoly hatékonyságvesztést is okoz, mivel az algoritmusok a kulcsszavak alapján gyakran már azelőtt kiszűrik a 20-30 éves szakmai múlttal rendelkezőket, hogy a HR-munkatársak egyáltalán átnézhetnék a jelentkezésüket. Ez a gyakorlat ördögi kört indított el a piacon: miután

az álláskeresők azt tapasztalják, hogy láthatatlanok maradnak a rendszerek számára, lényegesen több pozíciót pályáznak meg.

  • Egy-egy vezetői állásra ma már nem ritka az ezer fős jelentkezői tábor, de
  • a marketing és a kommunikáció területén is általános a több száz fős dömping.

A HR-osztályok a hatalmas nyomás miatt még szigorúbb automatizált szűrőket alkalmaznak, így a valódi szakmai érték és a gyakorlati tapasztalat végképp rejtve marad a döntéshozók előtt.

A The Seniors felmérése pontosan számszerűsíti ezt a jelenséget: a megkérdezett szenior álláskeresők

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kabinet

Lannert Judit újra megszólalt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal kapcsolatban

Meglepetést tartogat a hétvége: a szombati napsütés után esős fordulatot vesz az időjárás

  • 73,9 százaléka rendszeresen kap sablonos, azonnali elutasítást, míg
  • közel 80 százalékuk esetében a munkáltatók egyszerűen megszakítanak minden kommunikációt, érdemi visszajelzés nélkül.
  • A szoftverek a jelentkezők majdnem 60 százalékát túlképzettnek minősítik, vagyis az évtizedes tapasztalat ahelyett, hogy előnyt jelentene, egyenesen kizáró okká vált.
  • A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy bár a válaszadók közel negyven százaléka fél év alatt több mint harminc helyre adta be a pályázatát, csaknem ötödük egyetlen interjúig sem jutott el a túlzott algoritmikus szűrés miatt.

A túldigitalizált toborzással a vállalatok átestek a ló túloldalára. Kényelmi okokból olyan szoftverekre bízzák a legfontosabb üzleti döntést, a munkatársak kiválasztását, amelyek képtelenek a sorok között olvasni, illetve felmérni a lojalitást vagy éppen a válságkezelési rutint. A jelenlegi rendszer sokszor nem a valós kompetenciát díjazza, hanem

azokat a jelentkezőket részesíti előnyben, akik a mesterséges intelligencia segítségével sikeresebben igazítják az önéletrajzukat a gép elvárásaihoz.

Ez a működési anomália ráadásul nem csupán hazai sajátosság, hiszen a Harvard Business School korábbi, átfogó tanulmánya is igazolta, hogy az automatizált rendszerek merev paraméterei világszerte tömegesen rostálják ki az egyébként tökéletesen alkalmas jelölteket. Amíg a merev kulcsszó-egyezés fontosabb a valódi szakmai hozzáadott értéknél, a cégek hiába panaszkodnak szakemberhiányra, ha a saját, rosszul beállított rendszereik tartják távol a hazai tehetségeket.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter megszólalt a vendégmunkások ügyében

Kimondta a magyar óriáscég vezére: külföldi munkaerő nélkül nem tudják megépíteni hatalmas gyárukat

Árokszállási: Magyarország nem 2030-ra, hanem csak 1-2 évvel később áll majd készen az euróra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Vagyonadó, babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései
Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kabinet
Magyar Péter bejelentette a kormány új döntéseit, hozzányúlnak a babaváró hitelekhez is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility