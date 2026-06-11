Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak

Bár a vállalatok folyamatosan szakemberhiányra panaszkodnak, az automatizált toborzási szoftverek tömegesen zárják ki a több évtizedes tapasztalattal rendelkező jelentkezőket a munkaerőpiacról. A The Seniors friss kutatása rámutat arra, hogy a szoftveres szűrés miatt a szenior álláskeresők túlnyomó többsége azonnali, indoklás nélküli elutasítást kap, így a cégek lényegében saját magukat fosztják meg a legértékesebb munkaerőtől.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A toborzás digitalizációja és a pályázókövető rendszerek (ATS) elterjedése alapjaiban alakította át a hazai munkaerőpiacot. Ez a technológia ugyanakkor komoly hatékonyságvesztést is okoz, mivel az algoritmusok a kulcsszavak alapján gyakran már azelőtt kiszűrik a 20-30 éves szakmai múlttal rendelkezőket, hogy a HR-munkatársak egyáltalán átnézhetnék a jelentkezésüket. Ez a gyakorlat ördögi kört indított el a piacon: miután

az álláskeresők azt tapasztalják, hogy láthatatlanok maradnak a rendszerek számára, lényegesen több pozíciót pályáznak meg.

Egy-egy vezetői állásra ma már nem ritka az ezer fős jelentkezői tábor, de

a marketing és a kommunikáció területén is általános a több száz fős dömping.

A HR-osztályok a hatalmas nyomás miatt még szigorúbb automatizált szűrőket alkalmaznak, így a valódi szakmai érték és a gyakorlati tapasztalat végképp rejtve marad a döntéshozók előtt.

A The Seniors felmérése pontosan számszerűsíti ezt a jelenséget: a megkérdezett szenior álláskeresők

73,9 százaléka rendszeresen kap sablonos, azonnali elutasítást, míg

rendszeresen kap sablonos, azonnali elutasítást, míg közel 8 0 százalékuk esetében a munkáltatók egyszerűen megszakítanak minden kommunikációt, érdemi visszajelzés nélkül.

esetében a munkáltatók egyszerűen megszakítanak minden kommunikációt, érdemi visszajelzés nélkül. A szoftverek a jelentkezők majdnem 60 százalékát t úlképzettnek minősítik, vagyis az évtizedes tapasztalat ahelyett, hogy előnyt jelentene, egyenesen kizáró okká vált.

úlképzettnek minősítik, vagyis az évtizedes tapasztalat ahelyett, hogy előnyt jelentene, egyenesen kizáró okká vált. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy bár a válaszadók közel negyven százaléka fél év alatt több mint harminc helyre adta be a pályázatát, csaknem ötödük egyetlen interjúig sem jutott el a túlzott algoritmikus szűrés miatt.

A túldigitalizált toborzással a vállalatok átestek a ló túloldalára. Kényelmi okokból olyan szoftverekre bízzák a legfontosabb üzleti döntést, a munkatársak kiválasztását, amelyek képtelenek a sorok között olvasni, illetve felmérni a lojalitást vagy éppen a válságkezelési rutint. A jelenlegi rendszer sokszor nem a valós kompetenciát díjazza, hanem

azokat a jelentkezőket részesíti előnyben, akik a mesterséges intelligencia segítségével sikeresebben igazítják az önéletrajzukat a gép elvárásaihoz.

Ez a működési anomália ráadásul nem csupán hazai sajátosság, hiszen a Harvard Business School korábbi, átfogó tanulmánya is igazolta, hogy az automatizált rendszerek merev paraméterei világszerte tömegesen rostálják ki az egyébként tökéletesen alkalmas jelölteket. Amíg a merev kulcsszó-egyezés fontosabb a valódi szakmai hozzáadott értéknél, a cégek hiába panaszkodnak szakemberhiányra, ha a saját, rosszul beállított rendszereik tartják távol a hazai tehetségeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images