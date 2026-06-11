Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak

A toborzás digitalizációja és a pályázókövető rendszerek (ATS) elterjedése alapjaiban alakította át a hazai munkaerőpiacot. Ez a technológia ugyanakkor komoly hatékonyságvesztést is okoz, mivel az algoritmusok a kulcsszavak alapján gyakran már azelőtt kiszűrik a 20-30 éves szakmai múlttal rendelkezőket, hogy a HR-munkatársak egyáltalán átnézhetnék a jelentkezésüket. Ez a gyakorlat ördögi kört indított el a piacon: miután
az álláskeresők azt tapasztalják, hogy láthatatlanok maradnak a rendszerek számára, lényegesen több pozíciót pályáznak meg.
- Egy-egy vezetői állásra ma már nem ritka az ezer fős jelentkezői tábor, de
- a marketing és a kommunikáció területén is általános a több száz fős dömping.
A HR-osztályok a hatalmas nyomás miatt még szigorúbb automatizált szűrőket alkalmaznak, így a valódi szakmai érték és a gyakorlati tapasztalat végképp rejtve marad a döntéshozók előtt.
A The Seniors felmérése pontosan számszerűsíti ezt a jelenséget: a megkérdezett szenior álláskeresők
- 73,9 százaléka rendszeresen kap sablonos, azonnali elutasítást, míg
- közel 80 százalékuk esetében a munkáltatók egyszerűen megszakítanak minden kommunikációt, érdemi visszajelzés nélkül.
- A szoftverek a jelentkezők majdnem 60 százalékát túlképzettnek minősítik, vagyis az évtizedes tapasztalat ahelyett, hogy előnyt jelentene, egyenesen kizáró okká vált.
- A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy bár a válaszadók közel negyven százaléka fél év alatt több mint harminc helyre adta be a pályázatát, csaknem ötödük egyetlen interjúig sem jutott el a túlzott algoritmikus szűrés miatt.
A túldigitalizált toborzással a vállalatok átestek a ló túloldalára. Kényelmi okokból olyan szoftverekre bízzák a legfontosabb üzleti döntést, a munkatársak kiválasztását, amelyek képtelenek a sorok között olvasni, illetve felmérni a lojalitást vagy éppen a válságkezelési rutint. A jelenlegi rendszer sokszor nem a valós kompetenciát díjazza, hanem
azokat a jelentkezőket részesíti előnyben, akik a mesterséges intelligencia segítségével sikeresebben igazítják az önéletrajzukat a gép elvárásaihoz.
Ez a működési anomália ráadásul nem csupán hazai sajátosság, hiszen a Harvard Business School korábbi, átfogó tanulmánya is igazolta, hogy az automatizált rendszerek merev paraméterei világszerte tömegesen rostálják ki az egyébként tökéletesen alkalmas jelölteket. Amíg a merev kulcsszó-egyezés fontosabb a valódi szakmai hozzáadott értéknél, a cégek hiába panaszkodnak szakemberhiányra, ha a saját, rosszul beállított rendszereik tartják távol a hazai tehetségeket.
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