Időjárás-előrejelzés érkezett: jön a kánikula, ekkor robban be a nyár Magyarországon

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Május végén Nyugat-Európában több hőmérsékleti rekord is megdőlt, mikor egy hőkupola tartósan kiugróan magas hőmérsékletet eredményezett több országban is. Hazánkban ebben az időben szintén meleg idő volt, de nem volt extrém a hőség, de nem volt extrém a hőség, ahogy most, június elején sem robbant még be az igazi nyár. A kérdés az, hogy a következő hetekben és a nyár hátralévő részében mennyire kell hasonlóan tartós hőségre készülni. Lapunknak a Weather on Maps meteorológusai elmondták, hogy június végén és július elején már nagy valószínűséggel kialakulhat egy legalább hét-tíz napos, összefüggő hőhullám térségünkben, miközben a szezonális előrejelzések Nyugat- és Közép-Európára továbbra is száraz, meleg mintázatot jeleznek előre. A frissebb rövid távú előrejelzések szerint ugyan egy hidegfront hoz átmeneti lehűlést és zivatarokat, a hosszabb távú trendek már a nyári hőhullámok esélyének növekedését mutatják.

Június végén érkezhet az első tartós hőhullám Magyarországra

Bár a meteorológiai nyár már több mint egy hete tart, igazi, tartós kánikula még nem köszöntött be Magyarországon. Ezen a héten hidegfront érte el hazánkat, a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pedig ugyan a viharokkal érkező frontot követően emelkedni kezd a hőmérséklet, elvétve lesznek csak 30 fok feletti maximumok.

A Weather on Maps meteorológusai a Portfolio-nak elmondták, hogy a hosszabb távú előrejelzésekben már körvonalazódik, mikor robbanhat be az igazi nyár hazánkban.

A szakemberek szerint a prognózisok alapján

június utolsó és július első hetében nagy valószínűséggel legalább hét-tíz napos, összefüggő hőhullám érheti el térségünket,

amikor a napi csúcshőmérsékletek meghaladhatják a 30 Celsius-fokot, akár jóval efölötti értékekkel.

Az ECMWF előrejelzési térképe a magaslégköri helyzetre és a tengerszinti légnyomásra nézve június második felére Európában. Magyarország térségében a fokozódó meleg látszik meghatározónak, miközben észak, északkelet felől változékonyabb légtömegek érkezhetnek. Kép forrása: Weather on Maps

A szakemberek szerint - bár a hosszú távú előrejelzésekben mindig akad némi bizonytalanság - a hőhullámok viszonylag jól előrejelezhetők, mert közvetlenül kapcsolódnak a mérsékelt öv időjárását meghatározó nagy légköri hullámokhoz.

Érdemes tehát már most úgy készülni, hogy lesz egy legalább 7-10 napos egybefüggő időszak, amikor a csúcshőmérséklet 30 fok fölött alakul, sőt, akár sokkal efölött is

- fogalmaztak.

A júliusra és augusztusra vonatkozó szezonális előrejelzések alapján Nyugat- és Közép-Európa továbbra is száraz és meleg maradhat, miközben a mediterrán térség mérsékelten meleg, csapadékosabb időjárást kaphat.

Júliusi hőmérséklet anomália, vagyis a történelmi átlagtól való eltérés, Európában, az ECMWF-modell prognózisa alapján. Kép forrása: Weather on Maps

Némi reményre ad okot, hogy a forró légtömegek nem feltétlenül közvetlenül a Szahara felől érkeznek majd, ami valamelyest elviselhetőbb hőérzetet eredményezhet térségünkben. A meteorológusok ugyanakkor kihangsúlyozták, hogy hónapos időtávról van szó, ezért a bizonytalanság jelentős. Előfordult már korábban, hogy tévedett egy-egy szezonális előrejelzés.

Júliusi csapadék anomália, vagyis a történelmi átlagtól való eltérés, Európában, az ECMWF-modell prognózisa alapján. Kép forrása: Weather on Maps

A hőség és a szárazság együtt jelentik a legnagyobb kockázatot

A Weather on Maps meteorológusai szerint a tartós hőség és a légköri aszály együtt nagy kockázatot jelentenek a hazai mezőgazdaság számára. A tavalyi, 2025-ös nyári szezonban az aszályhelyzet az elmaradó téli és tavaszi csapadék miatt kritikussá vált az ország nagy részén. Idén mi is több cikkünkben foglalkoztunk már vele, hogy a tavasszal elmaradó eső többfelé nagyon száraz talajt eredményezett. A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt héten mindössze annyi csapadék hullott az országban, ami szinten tartotta az egyébként is alacsony talajvízszintet, így jelentős javulás nem állt be az aszályhelyzetben.

Kép forrása: HungaroMet

A szakemberek úgy fogalmaztak, hogy a humánkomfort és a „növénykomfort” eltér egymástól: míg az emberi szervezetet a magas hőmérséklet és a páratartalom együttese terheli meg különösen,

a növények számára „az erős sugárzás, a nagy meleg és a fokozott párolgás”, vagyis az alacsony páratartalommal járó légköri aszály a legveszélyesebb.

Ez egyben a tűzveszélyt is számottevően növeli, amely Európában az elmúlt években rendre nagy problémákat okoz, különösen a dél-európai országok területén.

Amint a melegedés beindul, pozitív visszacsatolások erősítik a folyamatot: a melegebb levegő több vízgőzt képes magában tartani, a tartósan magasnyomású (hőhullámokért is felelős) helyzetben pedig ritkábban alakulnak ki spontán záporesők. Amikor viszont mégis esik, a lezúduló csapadék általában sokkal intenzívebb, mint korábban. A meteorológusok ezt így összegezték:

Az elmúlt évtizedek csapadéktrendjei is ezt támasztják alá - ritkábban esik, de akkor intenzívebben.

A hőhullámok végét a szakemberek szerint a Kárpát-medencében gyakran nyugat felől érkező, dinamikai okokból kialakuló heves zivatarvonalak zárják le. Ezzel azonban a probléma az, hogy a tartósan meleg, száraz időszak alatt aszályossá váló talajok számára a hirtelen lezúduló csapadék helyett lassabb, áztató esőre lenne szükség a feltöltődéshez.

A májusi nyugat-európai hőhullám előfutára lehet a nyári kockázatoknak

Május végén Nyugat-Európát szokatlan hőhullám sújtotta, amelynek hátterében az úgynevezett hőkupola-jelenség állt. A meteorológiai szakszóval magassági gerincnek nevezett jelenség önmagában nem ritka, a tavaszi időzítés és az intenzitás azonban mégis rendkívülivé tette a májusi hőmérsékleti rekordokat hozó időszakot.

A Weather on Maps meteorológusai szerint a hőkupola és a hagyományos nyári anticiklon között nincs éles fizikai határ:

Ugyanarról a jelenségről van szó, mindössze az intenzitásukban, konkrétan a hőmérséklet és tartósság terén térnek el.

Hard to believe I’m even writing this. Meteorological summer hasn’t even begun, yet Paris, France has already logged more days above 32°C (89.6°F) than its annual average. pic.twitter.com/bmU1sjJlF7 https://t.co/bmU1sjJlF7 — Nahel Belgherze (@WxNB_) May 31, 2026

A jelenség idején hazánkban sem volt éppen hideg, a nyugatihoz hasonló extrém hőség azonban elmaradt. A szakemberek ezzel kapcsolatban elmondták, hogy Kelet-Közép-Európa és benne a Kárpát-medence földrajzi helyzete ellenére egyáltalán nem védett az ilyen tartós anticiklonokkal szemben, amelyeket köznapi kifejezéssel hőkupolának nevezünk. Szerintük a májusi helyzetben Magyarországot nem valamiféle általános védettség óvta meg a nyugat-európaihoz hasonló hőhullámtól:

Inkább csak szerencsénk volt, de egy ilyen tartós anticiklon ugyanolyan eséllyel alakul ki térségünkben, mint nyugatabbra.

A meteorológusok szerint a hőhullámok idején tapasztalt hőséget ráadásul Magyarországon három tényező is fokozhatja.

Egyrészt a felszín egyre szárazabb, ami csökkenti a párolgást és erősebb felmelegedést okoz. Másrészt a nyári aratás után nagy területeken csupaszabbá válik a felszín, amelyet sok helyen sötétebb talaj vált fel, és ez egyes talajtípusok esetében több napenergia elnyelését eredményezi. Harmadrészt a magashegységek front-visszatartó hatása érvényesül, amely megakadályozhatja a gyengébb hidegfrontok benyomulását.

Ez egy tartósan beragadt, magas légnyomású anticiklon, amely napokra vagy akár hetekre megrekeszti a forró, száraz levegőt.

A szakemberek magyarázata szerint „az anticiklonban a levegő átlaghőmérséklete magasabb, így ott a légkör szó szerint kiboltosodik”, ezért szemléletes a hőkupola kifejezés, miközben a meteorológiai elemzésekben inkább a magassági gerinc elnevezést használják. A térségben a szokásosnál 10–15 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mértek; a Weather on Maps meteorológusai szerint

ekkora intenzitású hőség statisztikailag jellemzően a nyár derekán, nem pedig május végén szokott jelentkezni a térségben.

A hőhullámok élettani szempontból nem csak a nappali csúcsok miatt veszélyesek. A szervezet éjszaka, a lehűlés alatt regenerálódik, ha azonban a hőmérséklet éjjel sem csökken jelentősen - a meteorológiában 20 fok feletti napi minimum esetén beszélhetünk trópusi éjszakáról - ez a regeneráció elmarad. A tartós terhelés ezekben az időszakokban különösen az időseket és a krónikus betegeket sújtja. A májusi hőhullám idején például Párizsban az éjszakai minimumok sem süllyedtek 22-23 fok alá, és részben emiatt léptek életbe a hőségriasztások a francia fővárosban. Nem véletlen, hogy az utóbbi évek hőhullámai a kontinens egyik legtöbb halálos áldozatot követelő időjárási jelenségévé váltak.

A szakemberek szerint a klímaattribúciós vizsgálatok ma már lehetőséget adnak arra, hogy egy-egy szélsőséges eseménynél megbecsüljék az emberi eredetű klímaváltozás szerepét. A Weather on Maps meteorológusai úgy fogalmaztak:

Esetünkben elmondható, hogy nagyjából 2,5 fokkal alakult magasabban a hőmérséklet a klímaváltozás és az Európát a világátlagnál jobban sújtó felmelegedés miatt, és míg egy hasonló hőkupola egyébként 100 évente egyszer fordulna elő, most 33 évnél tartunk.

Vagyis a korábban nagyjából évszázadonként várható esemény visszatérési ideje mintegy harmadára rövidült.

A Copernicus klímaszolgáltató adatai alapján

Európa az elmúlt harminc évben évtizedenként átlagosan 0,56 fokkal melegedett, ami több mint kétszerese a globális átlagnak.

A Föld jelenleg körülbelül 1,4 fokkal melegebb, mint a tizenkilencedik század végén volt, és a jelenlegi politikák mellett a század végére akár a 3 fokos globális felmelegedést is elérhetjük. A májusi tetőzés idején a francia Météo-France a történetében először adott ki hőségriasztást májusban, és Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban is szokatlanul magas volt a hőmérséklet, mielőtt a hónap végére a hőség visszahúzódott a szezonális szintre.

Felszíni hőmérséklet Európában május 26-án. Kép forrása: Copernicus Climate Change Service

Az Egyesült Királyságban a májusi melegrekord több mint 2 fokkal dőlt meg, közel 35 fokos csúcshőmérséklettel, és Írországban is hasonló nagyságú anomáliát regisztráltak.

Az El Niño még nem alakult ki - Jövőre azonban adódhatnak problémák belőle

Bár a sajtóban gyarkan úgy emlegetik az ENSO-jelenséget (annak meleg időjárással járó fázisát, az El Niño-t) mint a nyári hőség okozóját, az idénre jósolt rekorderősségű jelenség még kialakulóban van. Egy a Weather on Maps szakemberei által is idézett Másfélfok elemzés szerint

az európai nyári hőmérséklettel gyakorlatilag alig mutatható ki statisztikai kapcsolat, az El Niño pedig csak mintegy 0,3-as korrelációt mutat a téli időszak hőmérsékleteivel.

Ennek értelmében a globális időjárási jelenség Európára gyakorolt hatása meglehetősen nehezen értelmezhető.

A Weather on Maps meteorológusai is arra hívták fel a figyelmet, hogy az El Niño hatása Európára és Magyarországra még akkor is bizonytalan, amikor a jelenség már teljes erejével jelen van, jelenleg azonban erről nincs szó. Mint fogalmaztak: „Ha idén nyáron tapasztalunk is majd komoly hőhullámokat, azt legfeljebb a klímaváltozásnak, vagy egyszerűen a statisztikának köszönhetjük.” Ezért aki a még csak kibontakozó, az előrejelzések szerint a nyár második felére várható, és a következő télre erős fázisba lépő El Niño alapján jósol forró nyarat 2026-ra, az téves következtetést von le.

A hatás sokkal inkább a 2027-es szezonban lehet majd érezhető.

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