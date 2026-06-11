Időjárás-előrejelzés érkezett: jön a kánikula, ekkor robban be a nyár Magyarországon

Június végén érkezhet az első tartós hőhullám Magyarországra
Bár a meteorológiai nyár már több mint egy hete tart, igazi, tartós kánikula még nem köszöntött be Magyarországon. Ezen a héten hidegfront érte el hazánkat, a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pedig ugyan a viharokkal érkező frontot követően emelkedni kezd a hőmérséklet, elvétve lesznek csak 30 fok feletti maximumok.
A Weather on Maps meteorológusai a Portfolio-nak elmondták, hogy a hosszabb távú előrejelzésekben már körvonalazódik, mikor robbanhat be az igazi nyár hazánkban.
A szakemberek szerint a prognózisok alapján
június utolsó és július első hetében nagy valószínűséggel legalább hét-tíz napos, összefüggő hőhullám érheti el térségünket,
amikor a napi csúcshőmérsékletek meghaladhatják a 30 Celsius-fokot, akár jóval efölötti értékekkel.
A szakemberek szerint - bár a hosszú távú előrejelzésekben mindig akad némi bizonytalanság - a hőhullámok viszonylag jól előrejelezhetők, mert közvetlenül kapcsolódnak a mérsékelt öv időjárását meghatározó nagy légköri hullámokhoz.
Érdemes tehát már most úgy készülni, hogy lesz egy legalább 7-10 napos egybefüggő időszak, amikor a csúcshőmérséklet 30 fok fölött alakul, sőt, akár sokkal efölött is
- fogalmaztak.
A júliusra és augusztusra vonatkozó szezonális előrejelzések alapján Nyugat- és Közép-Európa továbbra is száraz és meleg maradhat, miközben a mediterrán térség mérsékelten meleg, csapadékosabb időjárást kaphat.
Némi reményre ad okot, hogy a forró légtömegek nem feltétlenül közvetlenül a Szahara felől érkeznek majd, ami valamelyest elviselhetőbb hőérzetet eredményezhet térségünkben. A meteorológusok ugyanakkor kihangsúlyozták, hogy hónapos időtávról van szó, ezért a bizonytalanság jelentős. Előfordult már korábban, hogy tévedett egy-egy szezonális előrejelzés.
A hőség és a szárazság együtt jelentik a legnagyobb kockázatot
A Weather on Maps meteorológusai szerint a tartós hőség és a légköri aszály együtt nagy kockázatot jelentenek a hazai mezőgazdaság számára. A tavalyi, 2025-ös nyári szezonban az aszályhelyzet az elmaradó téli és tavaszi csapadék miatt kritikussá vált az ország nagy részén. Idén mi is több cikkünkben foglalkoztunk már vele, hogy a tavasszal elmaradó eső többfelé nagyon száraz talajt eredményezett. A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt héten mindössze annyi csapadék hullott az országban, ami szinten tartotta az egyébként is alacsony talajvízszintet, így jelentős javulás nem állt be az aszályhelyzetben.
A szakemberek úgy fogalmaztak, hogy a humánkomfort és a „növénykomfort” eltér egymástól: míg az emberi szervezetet a magas hőmérséklet és a páratartalom együttese terheli meg különösen,
a növények számára „az erős sugárzás, a nagy meleg és a fokozott párolgás”, vagyis az alacsony páratartalommal járó légköri aszály a legveszélyesebb.
Ez egyben a tűzveszélyt is számottevően növeli, amely Európában az elmúlt években rendre nagy problémákat okoz, különösen a dél-európai országok területén.
Amint a melegedés beindul, pozitív visszacsatolások erősítik a folyamatot: a melegebb levegő több vízgőzt képes magában tartani, a tartósan magasnyomású (hőhullámokért is felelős) helyzetben pedig ritkábban alakulnak ki spontán záporesők. Amikor viszont mégis esik, a lezúduló csapadék általában sokkal intenzívebb, mint korábban. A meteorológusok ezt így összegezték:
Az elmúlt évtizedek csapadéktrendjei is ezt támasztják alá - ritkábban esik, de akkor intenzívebben.
A hőhullámok végét a szakemberek szerint a Kárpát-medencében gyakran nyugat felől érkező, dinamikai okokból kialakuló heves zivatarvonalak zárják le. Ezzel azonban a probléma az, hogy a tartósan meleg, száraz időszak alatt aszályossá váló talajok számára a hirtelen lezúduló csapadék helyett lassabb, áztató esőre lenne szükség a feltöltődéshez.
A májusi nyugat-európai hőhullám előfutára lehet a nyári kockázatoknak
Május végén Nyugat-Európát szokatlan hőhullám sújtotta, amelynek hátterében az úgynevezett hőkupola-jelenség állt. A meteorológiai szakszóval magassági gerincnek nevezett jelenség önmagában nem ritka, a tavaszi időzítés és az intenzitás azonban mégis rendkívülivé tette a májusi hőmérsékleti rekordokat hozó időszakot.
A Weather on Maps meteorológusai szerint a hőkupola és a hagyományos nyári anticiklon között nincs éles fizikai határ:
Ugyanarról a jelenségről van szó, mindössze az intenzitásukban, konkrétan a hőmérséklet és tartósság terén térnek el.
Hard to believe I’m even writing this. Meteorological summer hasn’t even begun, yet Paris, France has already logged more days above 32°C (89.6°F) than its annual average. pic.twitter.com/bmU1sjJlF7 https://t.co/bmU1sjJlF7— Nahel Belgherze (@WxNB_) May 31, 2026
A jelenség idején hazánkban sem volt éppen hideg, a nyugatihoz hasonló extrém hőség azonban elmaradt. A szakemberek ezzel kapcsolatban elmondták, hogy Kelet-Közép-Európa és benne a Kárpát-medence földrajzi helyzete ellenére egyáltalán nem védett az ilyen tartós anticiklonokkal szemben, amelyeket köznapi kifejezéssel hőkupolának nevezünk. Szerintük a májusi helyzetben Magyarországot nem valamiféle általános védettség óvta meg a nyugat-európaihoz hasonló hőhullámtól:
Inkább csak szerencsénk volt, de egy ilyen tartós anticiklon ugyanolyan eséllyel alakul ki térségünkben, mint nyugatabbra.
A meteorológusok szerint a hőhullámok idején tapasztalt hőséget ráadásul Magyarországon három tényező is fokozhatja.
- Egyrészt a felszín egyre szárazabb, ami csökkenti a párolgást és erősebb felmelegedést okoz.
- Másrészt a nyári aratás után nagy területeken csupaszabbá válik a felszín, amelyet sok helyen sötétebb talaj vált fel, és ez egyes talajtípusok esetében több napenergia elnyelését eredményezi.
- Harmadrészt a magashegységek front-visszatartó hatása érvényesül, amely megakadályozhatja a gyengébb hidegfrontok benyomulását.
Ez egy tartósan beragadt, magas légnyomású anticiklon, amely napokra vagy akár hetekre megrekeszti a forró, száraz levegőt.
A szakemberek magyarázata szerint „az anticiklonban a levegő átlaghőmérséklete magasabb, így ott a légkör szó szerint kiboltosodik”, ezért szemléletes a hőkupola kifejezés, miközben a meteorológiai elemzésekben inkább a magassági gerinc elnevezést használják. A térségben a szokásosnál 10–15 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mértek; a Weather on Maps meteorológusai szerint
ekkora intenzitású hőség statisztikailag jellemzően a nyár derekán, nem pedig május végén szokott jelentkezni a térségben.
A hőhullámok élettani szempontból nem csak a nappali csúcsok miatt veszélyesek. A szervezet éjszaka, a lehűlés alatt regenerálódik, ha azonban a hőmérséklet éjjel sem csökken jelentősen - a meteorológiában 20 fok feletti napi minimum esetén beszélhetünk trópusi éjszakáról - ez a regeneráció elmarad. A tartós terhelés ezekben az időszakokban különösen az időseket és a krónikus betegeket sújtja. A májusi hőhullám idején például Párizsban az éjszakai minimumok sem süllyedtek 22-23 fok alá, és részben emiatt léptek életbe a hőségriasztások a francia fővárosban. Nem véletlen, hogy az utóbbi évek hőhullámai a kontinens egyik legtöbb halálos áldozatot követelő időjárási jelenségévé váltak.
A szakemberek szerint a klímaattribúciós vizsgálatok ma már lehetőséget adnak arra, hogy egy-egy szélsőséges eseménynél megbecsüljék az emberi eredetű klímaváltozás szerepét. A Weather on Maps meteorológusai úgy fogalmaztak:
Esetünkben elmondható, hogy nagyjából 2,5 fokkal alakult magasabban a hőmérséklet a klímaváltozás és az Európát a világátlagnál jobban sújtó felmelegedés miatt, és míg egy hasonló hőkupola egyébként 100 évente egyszer fordulna elő, most 33 évnél tartunk.
Vagyis a korábban nagyjából évszázadonként várható esemény visszatérési ideje mintegy harmadára rövidült.
A Copernicus klímaszolgáltató adatai alapján
Európa az elmúlt harminc évben évtizedenként átlagosan 0,56 fokkal melegedett, ami több mint kétszerese a globális átlagnak.
A Föld jelenleg körülbelül 1,4 fokkal melegebb, mint a tizenkilencedik század végén volt, és a jelenlegi politikák mellett a század végére akár a 3 fokos globális felmelegedést is elérhetjük. A májusi tetőzés idején a francia Météo-France a történetében először adott ki hőségriasztást májusban, és Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban is szokatlanul magas volt a hőmérséklet, mielőtt a hónap végére a hőség visszahúzódott a szezonális szintre.
Az Egyesült Királyságban a májusi melegrekord több mint 2 fokkal dőlt meg, közel 35 fokos csúcshőmérséklettel, és Írországban is hasonló nagyságú anomáliát regisztráltak.
Az El Niño még nem alakult ki - Jövőre azonban adódhatnak problémák belőle
Bár a sajtóban gyarkan úgy emlegetik az ENSO-jelenséget (annak meleg időjárással járó fázisát, az El Niño-t) mint a nyári hőség okozóját, az idénre jósolt rekorderősségű jelenség még kialakulóban van. Egy a Weather on Maps szakemberei által is idézett Másfélfok elemzés szerint
az európai nyári hőmérséklettel gyakorlatilag alig mutatható ki statisztikai kapcsolat, az El Niño pedig csak mintegy 0,3-as korrelációt mutat a téli időszak hőmérsékleteivel.
Ennek értelmében a globális időjárási jelenség Európára gyakorolt hatása meglehetősen nehezen értelmezhető.
A Weather on Maps meteorológusai is arra hívták fel a figyelmet, hogy az El Niño hatása Európára és Magyarországra még akkor is bizonytalan, amikor a jelenség már teljes erejével jelen van, jelenleg azonban erről nincs szó. Mint fogalmaztak: „Ha idén nyáron tapasztalunk is majd komoly hőhullámokat, azt legfeljebb a klímaváltozásnak, vagy egyszerűen a statisztikának köszönhetjük.” Ezért aki a még csak kibontakozó, az előrejelzések szerint a nyár második felére várható, és a következő télre erős fázisba lépő El Niño alapján jósol forró nyarat 2026-ra, az téves következtetést von le.
A hatás sokkal inkább a 2027-es szezonban lehet majd érezhető.
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