Itt a fordulat, épp Szentivánéj előtt oldották fel a szigorú tűzgyújtási tilalmat, de nem mindenütt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a katasztrófavédelemmel egyeztetve úgy döntött, hogy június 12-től ismét engedélyezi a tűzgyújtást
- a fővárosban, valamint
- Békés,
- Fejér,
- Győr-Moson-Sopron,
- Hajdú-Bihar,
- Jász-Nagykun-Szolnok,
- Komárom-Esztergom,
- Nógrád,
- Somogy,
- Tolna és
- Veszprém megyében.
Még május végén döntött úgy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF), hogy a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendel el.
A Nébih közlése szerint az ország többi részén egyelőre a korábbi aszályos időszak miatt lehullott csapadék nem volt elegendő a tűzveszély megszüntetéséhez. Ezeken a területeken a kiszáradt talaj rendkívül gyorsan elnyeli a nedvességet, miközben a nappali felmelegedés és a szél tovább fokozza a kockázatot.
Azokon a területeken, ahol a tilalom továbbra is érvényben van, szigorúan tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint az ezek kétszáz méteres körzetébe eső külterületeken – ez a korlátozás a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyekre is kiterjed.
Kivételt jelentenek ugyanakkor a gázüzemű, valamint a zárt tűzterű, szikrafogóval felszerelt sütő- és főzőeszközök.
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanok kertjében továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a hatóságok a biztonság érdekében javasolják, hogy a lakók inkább gáz- vagy elektromos grilleket használjanak. Mivel a szabadtéri tüzek túlnyomó többségét emberi gondatlanság okozza, a Nébih fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az erdős területek és a kiszáradt növényzettel borított részek közelében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eddig nagy siker az új, debreceni BMW
És a hatótávja is kiemelkedő.
Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet
Amerika teljes kontrollt akar.
Ez már tényleg a Jurassic Park IRL: sosem látott luxuscikkért fizethetnek vagyonokat, amely valódi dinoszauruszbőrből készült
Honnan lehet ismerős: egy új biotechnológiai eljárásnak köszönhetően váltak erre képessé a kutatók?
Sulyok Tamás újra megszólalt az elmozdítására tett kísérlet kapcsán
Az Alkotmánybírósághoz fordul.
Négy éve nem volt ilyen magas az árnyomás az USA-ban
Nagyot ugrott a termelői infláció.
Megnevezték Amerikából az orosz támadás következő célpontját
Változnak a műveleti irányok.
Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac
Rekordméretű tőkebevonás jöhet.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?