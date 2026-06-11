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Itt a fordulat, épp Szentivánéj előtt oldották fel a szigorú tűzgyújtási tilalmat, de nem mindenütt
Gazdaság

Itt a fordulat, épp Szentivánéj előtt oldották fel a szigorú tűzgyújtási tilalmat, de nem mindenütt

MTI
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Az elmúlt időszak csapadékos időjárásának köszönhetően péntektől Budapesten és tíz további megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, míg az ország fennmaradó hat vármegyéjében a szárazság miatt továbbra is érvényben marad a korlátozás.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a katasztrófavédelemmel egyeztetve úgy döntött, hogy június 12-től ismét engedélyezi a tűzgyújtást

  • a fővárosban, valamint 
  • Békés,
  • Fejér,
  • Győr-Moson-Sopron,
  • Hajdú-Bihar,
  • Jász-Nagykun-Szolnok,
  • Komárom-Esztergom,
  • Nógrád,
  • Somogy,
  • Tolna és
  • Veszprém megyében.

Még május végén döntött úgy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF), hogy a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendel el.

A Nébih közlése szerint az ország többi részén egyelőre a korábbi aszályos időszak miatt lehullott csapadék nem volt elegendő a tűzveszély megszüntetéséhez. Ezeken a területeken a kiszáradt talaj rendkívül gyorsan elnyeli a nedvességet, miközben a nappali felmelegedés és a szél tovább fokozza a kockázatot.

Azokon a területeken, ahol a tilalom továbbra is érvényben van, szigorúan tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint az ezek kétszáz méteres körzetébe eső külterületeken – ez a korlátozás a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyekre is kiterjed.

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Kivételt jelentenek ugyanakkor a gázüzemű, valamint a zárt tűzterű, szikrafogóval felszerelt sütő- és főzőeszközök.

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanok kertjében továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a hatóságok a biztonság érdekében javasolják, hogy a lakók inkább gáz- vagy elektromos grilleket használjanak. Mivel a szabadtéri tüzek túlnyomó többségét emberi gondatlanság okozza, a Nébih fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen az erdős területek és a kiszáradt növényzettel borított részek közelében.

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