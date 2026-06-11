Kiderült, mennyi állami pénzből kampányoltak a pártok a választáson

A beszámolók szerint a TISZA Párt 1,029 milliárd forint állami költségvetési kampánytámogatásban részesült. Emellett további 182,8 millió forint érkezett a párt javára lemondott egyéni jelölti támogatásokból, míg magánszemélyektől és egyéb forrásokból 1,22 milliárd forintot gyűjtött össze.
Így a párt kampányforrásai összesen meghaladták a 2,43 milliárd forintot.
Szintén 1,029 milliárd forint állami támogatást kapott a Mi Hazánk Mozgalom, amely ehhez még 78,6 millió forint saját forrást tett hozzá. A párt összes kampányráfordítása így meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
A Demokratikus Koalíció (DK) kampányában összesen mintegy 935 millió forint állami eredetű forrás jelent meg. Ebből 77,6 millió forint közvetlenül a párthoz érkezett, míg 857,9 millió forint az egyéni jelöltek kampánytámogatásából származott. A DK ezen felül több mint 301 millió forint saját forrást is mozgósított, így a kampány teljes költségvetése meghaladta az 1,16 milliárd forintot.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) esetében a kampánytámogatás összege 686,3 millió forint volt. A párt elszámolása szerint ebből mintegy 643,9 millió forintot használt fel választási célokra.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanakkor nem részesült állami kampánytámogatásban. A párt beszámolója szerint a 207,8 millió forintos kampányát teljes egészében saját forrásból finanszírozta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött az első elemzői követés a SpaceX-re!
Már a kibocsátás előtt.
A méreg, amely gyógyír lehet a világ legveszélyesebb adóssághegyére
80 éve nem látott fegyvert készítenek elő.
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Elszabadult ukrán tengeri drón robbant föl egy NATO-tagországban, határozott lépést követel a védelmi miniszter
Nem ez az első hasonló eset.
Lannert Judit újra megszólalt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal kapcsolatban
Szó sincs megszűntetésről.
Hiába a nagy szakemberhiány Magyarországon: egy hibás rendszer miatt maradnak munka nélkül a legtapasztaltabbak
A cégek saját magukat fosztják meg a legértékesebb munkaerőtől.
Meglepetést tartogat a hétvége: a szombati napsütés után esős fordulatot vesz az időjárás
Hétfőre az egész országban jelentősen visszaesik a hőmérséklet és enyhülhet az aszály.
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.