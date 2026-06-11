Kiderült, mennyi állami pénzből kampányoltak a pártok a választáson

Megjelent több, a 2026-os országgyűlési választáshoz kapcsolódó kampányelszámolás, amelyekből kiderül, hogy az állami támogatások legnagyobb kedvezményezettjei a Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) és a Mi Hazánk Mozgalom voltak. Mindkét politikai erő több mint egymilliárd forint költségvetési forrást használhatott fel a kampány során.

A beszámolók szerint a TISZA Párt 1,029 milliárd forint állami költségvetési kampánytámogatásban részesült. Emellett további 182,8 millió forint érkezett a párt javára lemondott egyéni jelölti támogatásokból, míg magánszemélyektől és egyéb forrásokból 1,22 milliárd forintot gyűjtött össze.

Így a párt kampányforrásai összesen meghaladták a 2,43 milliárd forintot.

Szintén 1,029 milliárd forint állami támogatást kapott a Mi Hazánk Mozgalom, amely ehhez még 78,6 millió forint saját forrást tett hozzá. A párt összes kampányráfordítása így meghaladta az 1,1 milliárd forintot.

A Demokratikus Koalíció (DK) kampányában összesen mintegy 935 millió forint állami eredetű forrás jelent meg. Ebből 77,6 millió forint közvetlenül a párthoz érkezett, míg 857,9 millió forint az egyéni jelöltek kampánytámogatásából származott. A DK ezen felül több mint 301 millió forint saját forrást is mozgósított, így a kampány teljes költségvetése meghaladta az 1,16 milliárd forintot.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) esetében a kampánytámogatás összege 686,3 millió forint volt. A párt elszámolása szerint ebből mintegy 643,9 millió forintot használt fel választási célokra.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanakkor nem részesült állami kampánytámogatásban. A párt beszámolója szerint a 207,8 millió forintos kampányát teljes egészében saját forrásból finanszírozta.

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