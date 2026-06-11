Kimegy a divatból a bor és a sör: földbe állt az alkoholfogyasztás, több ok áll a háttérben

Az IWSR piackutató vállalat első, tíz évre szóló, 160 piacot vizsgáló előrejelzése szerint a globális alkoholfogyasztás csökkenése várható a következő évtizedben. Ez a trend annak ellenére is érvényesül, hogy a világ népessége növekszik, India pedig hamarosan a második legnagyobb szeszesital-piaccá lép elő.

Az alkoholipar zsugorodása már 2023-ban megkezdődött, amit jól mutat, hogy a Diageo és az Anheuser-Busch InBev forgalma is visszaesett, miközben a tőzsdei értékeltségek is csökkentek. A világjárvány utáni fellendülést a megélhetési költségek emelkedése, a változó fogyasztói szokások, az egészségtudatosság térnyerése, valamint a modern súlycsökkentő gyógyszerek elterjedése együttesen törte meg.

Az IWSR elemzése szerint a globális alkoholfogyasztás csökkenő trendje legkorábban 2031 után torpanhat meg. A fogyasztás mértéke még 2035-ben is egy százalékkal a tavalyi szint alatt marad majd, miközben a világ ivókorú népessége kilenc százalékkal növekszik. Ez azt jelenti, hogy

az egy főre jutó éves tisztaalkohol-fogyasztás addigra átlagosan két üveg szeszes itallal vagy egy karton borral lesz kevesebb.

Az előrejelzés alapján 2035-re a hagyományos kategóriák, mint a sör, a bor és a szeszes italok egyaránt veszítenek az értékesítési volumenükből, miközben az olyan újabb terméktípusok, mint a fogyasztásra kész dobozos koktélok veszik át a helyüket. Marten Lodewijks, az IWSR elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a változó fogyasztói ízlés komoly kihívás elé állítja az iparágat, így a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell ahelyett, hogy a korábbi sikereikre támaszkodnának.

A kereslet súlypontja látványosan eltolódik a hagyományos nagy piacokról. Kínában és az Egyesült Államokban 2035-re több mint 18 százalékkal eshet vissza az elfogyasztott alkohol mennyisége, de szintén jelentős csökkenés várható Németországban, Japánban és az Egyesült Királyságban is.

Ezzel szemben India 38 százalékos növekedéssel 2032-re átveszi az Egyesült Államok helyét, és Kína mögött a világ második legnagyobb alkoholpiacává válik. Szintén dinamikus bővülés várható Mexikóban 13 százalékos, Vietnámban 15 százalékos, Kolumbiában pedig 26 százalékos növekedéssel.

Forrás: Reuters

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