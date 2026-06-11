Lannert Judit újra megszólalt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal kapcsolatban

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók – köztük a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházak – vezető képviselőivel egyeztetett a köznevelés aktuális kihívásairól. A megbeszélésen kiemelt téma volt az adatvezérelt, gyermekközpontú oktatás erősítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a pedagógusértékelés megújítása és a demográfiai csökkenés kezelése. A találkozót követően a miniszter leszögezte: nincs szó sem az egyházi fenntartású iskolák, sem a hat- és nyolcosztályos intézmények megszüntetéséről. Az egyeztetés a minisztérium stratégiai konzultációsorozatának része, amelyet a felek a jövőben is folytatni kívánnak.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel folytatott egyeztetést a köznevelés aktuális kihívásairól és fejlesztési lehetőségeiről. A tárcavezető szerint a találkozó az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatának része volt, és egyben azt is bizonyítja, hogy a minisztérium fontos döntések előtt rendszeresen konzultál az érintett szereplőkkel - olvasható a politikus Facebook-oldalán.

A megbeszélésen részt vettek a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók képviselői, valamint gyermekvédelmi szakemberek. A résztvevők áttekintették az oktatási rendszer előtt álló feladatokat, különös tekintettel arra, hogyan lehet az eltérő fenntartású intézmények tapasztalatait közös fejlesztési célok szolgálatába állítani.

Az egyeztetésen kiemelt témaként szerepelt az adatvezérelt és gyermekközpontú oktatás erősítése, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, valamint a hittanoktatás és a demográfiai csökkenés helyi hatásainak kezelése. Szó esett arról is, miként lehet a diákok véleményét és tapasztalatait nagyobb mértékben bevonni az oktatási döntéshozatalba.

Napirendre került a pedagógusértékelés rendszere, a fiatalok közéleti és intézményi bevonása, a szakképzés jövője, valamint a pedagógus-továbbképzés megújítása is. Az egyházi oktatási fórum résztvevői azt szorgalmazták, hogy

az intézmények fejlesztését és finanszírozását ne elsősorban fenntartói kategóriák szerint, hanem a helyi problémák és értékek figyelembevételével tervezzék meg.

A minisztérium álláspontja szerint mindezt a méltányosság szempontjainak érvényesítésével kell megvalósítani.

A találkozót követően Lannert Judit és Rubovszky Rita külön egyeztetést is tartott, amelyen a sajtóban megjelent értelmezéseket tekintették át. A miniszter hangsúlyozta, hogy

nincs szó sem az egyházi fenntartású iskolák, sem a hat- és nyolcosztályos intézmények megszüntetéséről.

A felek szerint a jövőben is folytatódnak az oktatási kérdésekről szóló szakmai egyeztetések.

Korábban sajtóértesülések alapján Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója tűnt a Tisza-kormány leendő oktatási miniszterének: a Telex több forrásra hivatkozva arról írt, hogy már fel is kérték a posztra, később pedig Tarr Zoltán is elismerte, hogy Rubovszky neve valóban felmerült az oktatási tárca élére. A jelölés azonban gyorsan komoly vitát és felháborodást váltott ki, főként egyházi háttere és korábbi oktatásirányítói szerepei miatt; a Tisza végül nem őt, hanem Lannert Juditot jelölte.

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