Lannert Judit újra megszólalt a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokkal kapcsolatban

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel folytatott egyeztetést a köznevelés aktuális kihívásairól és fejlesztési lehetőségeiről. A tárcavezető szerint a találkozó az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatának része volt, és egyben azt is bizonyítja, hogy a minisztérium fontos döntések előtt rendszeresen konzultál az érintett szereplőkkel - olvasható a politikus Facebook-oldalán.
A megbeszélésen részt vettek a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók képviselői, valamint gyermekvédelmi szakemberek. A résztvevők áttekintették az oktatási rendszer előtt álló feladatokat, különös tekintettel arra, hogyan lehet az eltérő fenntartású intézmények tapasztalatait közös fejlesztési célok szolgálatába állítani.
Az egyeztetésen kiemelt témaként szerepelt az adatvezérelt és gyermekközpontú oktatás erősítése, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, valamint a hittanoktatás és a demográfiai csökkenés helyi hatásainak kezelése. Szó esett arról is, miként lehet a diákok véleményét és tapasztalatait nagyobb mértékben bevonni az oktatási döntéshozatalba.
Napirendre került a pedagógusértékelés rendszere, a fiatalok közéleti és intézményi bevonása, a szakképzés jövője, valamint a pedagógus-továbbképzés megújítása is. Az egyházi oktatási fórum résztvevői azt szorgalmazták, hogy
az intézmények fejlesztését és finanszírozását ne elsősorban fenntartói kategóriák szerint, hanem a helyi problémák és értékek figyelembevételével tervezzék meg.
A minisztérium álláspontja szerint mindezt a méltányosság szempontjainak érvényesítésével kell megvalósítani.
A találkozót követően Lannert Judit és Rubovszky Rita külön egyeztetést is tartott, amelyen a sajtóban megjelent értelmezéseket tekintették át. A miniszter hangsúlyozta, hogy
nincs szó sem az egyházi fenntartású iskolák, sem a hat- és nyolcosztályos intézmények megszüntetéséről.
A felek szerint a jövőben is folytatódnak az oktatási kérdésekről szóló szakmai egyeztetések.
Korábban sajtóértesülések alapján Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója tűnt a Tisza-kormány leendő oktatási miniszterének: a Telex több forrásra hivatkozva arról írt, hogy már fel is kérték a posztra, később pedig Tarr Zoltán is elismerte, hogy Rubovszky neve valóban felmerült az oktatási tárca élére. A jelölés azonban gyorsan komoly vitát és felháborodást váltott ki, főként egyházi háttere és korábbi oktatásirányítói szerepei miatt; a Tisza végül nem őt, hanem Lannert Juditot jelölte.
Címlapkép forrása: Portfolio
Eddig nagy siker az új, debreceni BMW
És a hatótávja is kiemelkedő.
Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet
Amerika teljes kontrollt akar.
Ez már tényleg a Jurassic Park IRL: sosem látott luxuscikkért fizethetnek vagyonokat, amely valódi dinoszauruszbőrből készült
Honnan lehet ismerős: egy új biotechnológiai eljárásnak köszönhetően váltak erre képessé a kutatók?
Sulyok Tamás újra megszólalt az elmozdítására tett kísérlet kapcsán
Az Alkotmánybírósághoz fordul.
Négy éve nem volt ilyen magas az árnyomás az USA-ban
Nagyot ugrott a termelői infláció.
Megnevezték Amerikából az orosz támadás következő célpontját
Változnak a műveleti irányok.
Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac
Rekordméretű tőkebevonás jöhet.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?