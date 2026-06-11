Leszakadt az ég Magyarországon: kidőlt fák és drasztikus lehűlés maradt az éjszakai vihar után

A vihar az ország számos pontján okozott különböző károkat:

Abádszalókon egy lakóházra,

Óbudán egy társasház lépcsőjére, Miskolcon pedig egy kerítésre dőlt rá egy-egy fa.

Rákospalotán egy leszakadt ág zuhant a járdára,

míg több más településen – köztük Nagykanizsán, Móron és Kaposváron – az úttestre dőlő fák akadályozták a közlekedést.

A tűzoltók minden helyszínen gyorsan beavatkoztak a forgalmi akadályok és a veszélyhelyzetek megszüntetése érdekében, a

tűzoltóegységek pedig jelenleg is folyamatosan dolgoznak a további viharkárok felszámolásán.

A HungaroMet szerint a várakozásoknak megfelelően viharos széllel, jégesővel és intenzív villámtevékenységgel kísért hidegfront vonult át az országon az éjszaka folyamán. A csapadékrendszer az Alföld felett ismét megerősödött: a viharokból több helyen borsó és cseresznye nagyságú jégeső hullott, de helyenként dió méretű jégdarabokat is észleltek. Az országos csapadékátlag 11 milliméter volt, a legkiadósabb esőt Nagykanizsán mérték, míg a legerősebb széllökést a Kab-hegyen regisztrálták.

Forrás: HungaroMet

Az éjjel érkezett zivatarrendszer a következő órákban kelet felé elhagyja az országot, mögötte felszakadozik a felhőzet, így az északi és az északnyugati tájakon már több napsütésre lehet számítani. Kisebb csapadék a folytatásban már csak elszórtan, leginkább az északkeleti, északnyugati és a déli határ mentén alakulhat ki.

A távozó front mögött h

atározottan megerősödik az északnyugati szél, amellyel jelentősen hűvösebb légtömeg áramlik be az országba.

Ennek hatására a hőmérséklet drasztikusan visszaesik, a csúcsérték ma már sehol sem éri el a 30 Celsius-fokot, a Dunántúlon pedig mindössze 20 fok körüli maximumok várhatók.

Címlapkép forrása: HungaroMet