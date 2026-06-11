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Magyar Péter: a legmagasabb szintű riadót rendelték el a Magyar Honvédségnek
Gazdaság

Magyar Péter: a legmagasabb szintű riadót rendelték el a Magyar Honvédségnek

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A NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja a legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédség számára, miután egy Tel-Aviv és Prága között közlekedő izraeli Airbus A-321-es utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a magyar civil légiirányítással. A vadászgépek a légtérhatárig kísérték a repülőgépet, amely 20:10-kor Ausztria irányába elhagyta a magyar légteret.

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja, írja a Facebookon Magyar Péter.

Tájékoztatása szerint a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert

a Tel-Aviv - Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.

A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

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A vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót,

amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből.

A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött, írja Magyar Péter.

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