Magyar Péter megszólalt a vendégmunkások ügyében

A Master Good Csoport 350 milliárd forintos beruházása kerülhet veszélybe a vendégmunkásokat érintő szigorítások miatt – figyelmeztetett Bárány László ügyvezető igazgató, aki szerint a mintegy 3000 új dolgozót igénylő fejlesztéshez nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő. Magyar Péter miniszterelnök a Portfolio kérdésére élesen bírálta a vállalat álláspontját, arra hivatkozva, hogy a cég jelentős állami támogatásokat kapott magyar munkahelyek létrehozására, miközben az alacsony bérek miatt nem tud elegendő hazai munkavállalót vonzani. A kormányfő szerint a 25,5 milliárd forintos adózott eredményt elérő vállalatnak a nyereségéből kellene bérfejlesztést finanszíroznia. Az ügy rávilágít a hazai munkaerőhiány kezelésének alapvető dilemmájára: a külföldi dolgozók bevonása vagy a magasabb bérek jelentik-e a megoldást.

A Master Good Csoport 350 milliárd forintos beruházási terve kerülhet veszélybe a vendégmunkások foglalkoztatását szigorító szabályok miatt – erről beszélt Bárány László, a vállalatcsoport ügyvezető igazgatója a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián. A cégvezető szerint a beruházás megvalósításához mintegy 3000 új dolgozóra lenne szükség, azonban a csökkenő népességű Magyarországon nincs elegendő hazai munkaerő a fizikai munkakörök betöltésére.

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Bárány László úgy fogalmazott, hogy amennyiben a külföldi munkavállalók alkalmazását ellehetetlenítik, a tervezett üzem megépítése is kérdésessé válhat. A Master Good vezetője szerint a magyar munkaerőpiac jelenlegi helyzetében a vendégmunkások foglalkoztatása elengedhetetlen a nagy volumenű fejlesztések megvalósításához.

A kijelentésekre - a Portfolio kérdésére - Magyar Péter reagált a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök bírálta a vállalat álláspontját, és azt vetette fel, hogy a cég a bérek emelésével több magyar munkavállalót tudna megszólítani. A Tisza-kormány vezetője szerint számos panasz érkezik a Master Good által kínált fizetésekkel kapcsolatban, különösen a nehéz fizikai munkakörök esetében.

Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy

a cégcsoport az elmúlt másfél évtizedben jelentős állami támogatásokban részesült.

Felsorolása szerint a Master Good különböző beruházási és fejlesztési programjai több alkalommal kaptak százmilliós, illetve milliárdos nagyságrendű közpénztámogatást, köztük több milliárd forintos tételeket is.

A kormányfő szerint a támogatások célja a magyar munkahelyek létrehozása volt, ezért szerinte nehezen értelmezhető, hogy a vállalat most a külföldi munkaerő alkalmazásának szükségességére hivatkozik. Hozzátette: Kelet-Magyarországon sokan nem a munkahelyek hiányát, hanem az alacsony béreket látják problémának.

Magyar Péter azt is elmondta, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint a Master Good csoport 2025-ben 25,5 milliárd forintos adózott eredményt és 32 milliárd forintos EBITDA-t ért el. Álláspontja szerint a vállalat a nyereség egy részének bérfejlesztésre fordításával több magyar munkavállalót tudna megtartani, illetve visszacsábítani a külföldi munkavállalásból.

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