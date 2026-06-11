Már csak 5 taxitársaság van talpon, de ők 10 milliárdos bevételt termeltek

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2026 közepére mindössze öt minősített taxitársaság maradt Budapesten – Bolt, Uber, Főtaxi, City Taxi és Elit Taxi –, miután a 6X6, a Taxi4 és a Taxim is kiesett a piacról. A koncentrációt a Bolt és az Uber applikációalapú modelljének dominanciája hajtotta, amely a hagyományos diszpécseres cégeket versenyhátrányba szorította. A legnagyobb szereplő a Bolt 5,1 milliárd forintos bevétellel. A Fővárosi Közgyűlés korábban elutasította a BKK által javasolt közel 27 százalékos tarifaemelést, így a jelenlegi díjak maradnak érvényben, noha a taxis érdekképviseletek szerint a működési költségek 30–40 százalékkal nőttek az elmúlt években.

Mindössze 5 minősített taxitársaság maradt Budapesten 2026 közepére, egy évvel korábban még 8 céget tartott nyilván a BKK. Azóta ebből a körből kikerült a 6X6, a Taxi4 és a Taxim is, maradt

a Bolt,

az Uber,

a Főtaxi,

a City Taxi

és az Elit Taxi,

Ugyanakkor az Ubert működtető F Mobilitás Kft. a Főtaxi leányvállalata.

A 6x6 Taxi oldalán azt írják, hogy a szolgáltatás jelenleg szünetel a "taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzet" miatt. A hívások a City Taxihoz futnak be. A Taxim telefonhívásai 2025. júniusától a Főtaxihoz futnak be.

Ez a koncentráció elkerülhetetlen volt, hiszen a Bolt és az Uber piaci modelljével szemben, a "hagyományos" diszpécseres cégek kevésbé versenyképesek és ha van is applikációjuk, a Magyarországra érkező turisták automatikusan a két nagy szereplő applikációjából hívnak autót. Ráadásul az Uber és a Bolt nem csak az utasokat, de a sofőröket is elszívta a régi szereplőktől, amelyek működéséhez kell egy kritikus tömeg.

A nagy taxis társaságok tavaly közel 10 milliárd forint forgalmat értek el,

de fontos, hogy ez nem a taxisoknak (sofőröknek) fizetett fuvardíj összege - az természetesen sokkal nagyobb ennél - csak az, amit a fuvarszervezésből tesznek zsebre.

Bolt

A Bolt bevétele 5,1 milliárd forintra emelkedett tavaly, míg nyereségük 1,4 milliárd forint lett. Utóbbit a tulajdonos BG Mobility Kft. ki is vette osztalékként.

Ezekkel a számokkal a Bolt a legnagyobb szereplő jelenleg Budapesten. Elődje még Taxify néven indult el 2016 augusztusában, pár hónappal azután, hogy az Uber működését ellehetetlenítették a fővárosban. Akkoriban még nem volt alapvető, hogy minden társaságnak van applikációja, a Taxify megjelenése ezt a folyamatot katalizálta. A nemzetközi cégcsoport 2019-ben vette fel a Bolt nevet és ekkortól jelentek meg itthon is a Bolt jelzésű autók nem csak Budapesten, de Debrecenben is.

Uber

Az Uber üzemeltetője az F Mobilitás Kft., amely a Főtaxi leányvállalata. Ennek a tavalyi az első teljes pénzügyi éve, a bevétele 449 millió forint volt, nyeresége pedig 138,7 millió forint. Utóbbit a Főtaxi az eredménytartalékba tette.

Magyarországon az Uber 2014-ben jelent meg Budapesten, majd a taxis tiltakozások és a szigorodó jogszabályi környezet következtében 2016 júliusában felfüggesztette hazai működését. Az Uber 2024-ben új formában tért vissza a budapesti piacra: már nem a korábbi, klasszikus fuvarmegosztó modell alapján, hanem a Főtaxival kialakított együttműködésben. A konstrukció lényege, hogy az utasok az Uber alkalmazásán keresztül rendelhetnek fuvart, azonban a szolgáltatást engedéllyel rendelkező taxisok végzik, a budapesti taxizásra vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Főtaxi

A Főtaxi 3,6 milliárd forint bevételt termelt tavaly, nyeresége 90,3 millió forint lett, amelyből 39,3 millió forintot fizettek ki osztalékként, a többi az eredménytartalékba került.

A Főtaxi hazai túlélése két tényezőnek köszönhető: egyrészt hatalmas szereplő sok autóval, másrészt az Uberrel való együttműködése.

A City Taxi 407,2 milliós forgalom mellett 7 millió forintos nyereséggel zárt. A cég szövetkezeti formában működik, a beszámoló szerint 271 tagjuk van. Tavaly év végéhez képest 2 ember lépett be és 26 lépett ki a cégből. A City előnye, hogy sok a vállalati és intézményi ügyfele.

Elit Taxi

BKK-engedéllyel rendelkezik még az Elit Taxi 410,6 milliós bevétellel 5,7 milliós nyereséggel zárt.

Mi legyen a tarifákkal?

A budapesti taxitarifák emelése körül ismét komoly vita alakult ki, miután a BKK szakmai javaslata alapján 2026 júniusától közel 27 százalékkal nőttek volna a díjak. Az előterjesztés szerint az alapdíj 1100-ról 1400 forintra, a kilométerdíj 440-ről 560 forintra, a percdíj pedig 110-ről 140 forintra emelkedett volna, emellett külön repülőtéri felárat is bevezettek volna.

A Fővárosi Közgyűlés azonban végül nem fogadta el a rendeletmódosítást, így a jelenlegi tarifák maradnak érvényben.

A tarifaemelést a taxis érdekképviseletek többsége támogatta, arra hivatkozva, hogy az elmúlt években 30–40 százalékkal emelkedtek a működési költségek, miközben a díjakat nem vizsgálták felül évente, ahogy azt korábban ígérték. A BKK elemzése szerint a jelenlegi árak már nem feltétlenül biztosítanak megfelelő nyereséget a szolgáltatóknak. Ugyanakkor a lakosság jóval visszafogottabb drágulást tartana elfogadhatónak: egy felmérés szerint az utasok átlagosan 7,3 százalékos emelést támogatnának, és egy 30 százalék körüli drágulás esetén a megkérdezettek közel 40 százaléka felhagyna a taxihasználattal.

A vita túlmutat az aktuális díjszinteken, mert a BKK hosszabb távon a jelenlegi fix hatósági ár helyett egy rugalmasabb rendszer bevezetését tartaná célszerűnek. Ebben a modellben minimum- és maximumtarifákat határoznának meg, amelyek között a szolgáltatók szabadabban alakíthatnák áraikat. Ehhez azonban országos jogszabály-módosításra lenne szükség. A közgyűlés végül csak azt rögzítette, hogy ha a védett üzemanyagár megszűnik és az üzemanyag ára ezt meghaladja, akkor a főpolgármester hívjon össze rendkívüli ülést a taxitarifák újbóli tárgyalására.

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