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Már meg is érkeztek a jogszabálytervezetek: kamatstop, babaváró, diákhitel és kriptoszabályozás is a terítéken
Gazdaság

Már meg is érkeztek a jogszabálytervezetek: kamatstop, babaváró, diákhitel és kriptoszabályozás is a terítéken

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A csütörtöki kormányzati tájékoztatót követően közzétett jogszabálytervezetek között szerepel a lakossági jelzáloghitelek kamatstopjának megszüntetése, a diákhitel kamatplafonjának meghosszabbítása, a babaváró hitel határidejének kitolása, a kriptoszabályozás átalakítása, valamint a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályok módosítása.

Öt témában kezdeményez társadalmi egyeztetést a kormány. Ezeket Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a csütörtöki kormányzati tájékoztatón.

  • A legnagyobb figyelmet várhatóan a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopjának megszüntetése kapja. A Pénzügyminisztérium által előkészített tervezet szerint a 2022 elején bevezetett, majd az elmúlt években többször meghosszabbított intézkedés 2026. szeptember 30-án megszűnne. A kormány indoklása szerint a kamatstop jelenlegi formájában már nem tartható fenn, ugyanakkor a kifutási időszak lehetőséget biztosíthat arra, hogy az érintett adósok újratárgyalják hitelszerződéseiket.
  • A Gazdasági és Energetikai Minisztérium ezzel párhuzamosan a diákhitel kamatplafonjának meghosszabbítását kezdeményezi. A javaslat alapján a 2024 vége előtt megkötött szabad felhasználású diákhitel-szerződések esetében a jelenlegi 7,99%-os kamatplafon nem június végén, hanem csak 2026. december 31-én járna le. Az új szerződések kamata már jelenleg is 9,65%. A kormány emellett arra kérte az MFB-t, hogy vizsgálja meg a kamatszint érdemi csökkentésének lehetőségeit.
  • Jelentős könnyítést tartalmaz a babaváró hitellel kapcsolatos módosítás is. Azok számára, akik 2019 júliusa és 2021 júniusa között vették fel a támogatott kölcsönt, de még nem teljesítették a gyermekvállalási feltételt, további négy hónappal hosszabbodna meg a határidő. A jelenleg június 30-án lejáró határidő így november 1-jére tolódna, és ez azokra is kiterjedne, akiknek július 1-je és október 31-e között járna le a gyermekvállalási határideje. Mintegy 24 700 szerződés és 182 milliárd forintos hitelállomány érintett az eddigi június 30-ai határidőben. Amennyiben a hosszabbítás nem valósulna meg, az érintetteknek egy összegben kellene visszafizetniük az addig kapott kamattámogatást, miközben a törlesztőrészletük is jelentősen emelkedne. A Pénzügyminisztérium jelezte, hogy egy enyhébb, de jogkövetést feltételező, az egyedi élethelyzeteket is figyelembe vevő új szabályozási kereten dolgozik.
  • A pénzügyi szabályozás területén a kriptoeszközök piacát érintő változás is érkezhet. A tervezet hatályon kívül helyezné az előző kormány által bevezetett validátori rendszert, amely a kriptoeszközök és a hagyományos pénzek közötti átváltások során egy kötelező hitelesítő szereplő bevonását írta elő. A kabinet szerint a szabályozás hátrányosan érintette a hazai piacot, több szolgáltató kivonulásához vezetett, miközben az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. A kormány becslése szerint a módosítás akár 600 ezer magyar kriptobefektetőt is érinthet.
  • Az ötödik tervezet a szifiliszfertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályok módosításáról szól.

A jogszabálytervezetekhez kapcsolódó észrevételeket június 19-ig várja a kormány. A társadalmi egyeztetés lezárása után kerülhetnek a javaslatok a jogalkotási folyamat következő szakaszába.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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