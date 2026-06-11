Megjelent a Magyar Közlönyben: leáll a hídépítés és lehet, hogy nem is lesz kétszer kétsávos

A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását, mert szerintük a korábban tervezett kétszer kétsávos kialakítás nem volt megfelelően alátámasztva közlekedési szempontból. A kabinet azt is megvizsgálja, hogy a projekt műszaki tartalma és költségei csökkenthetők-e, akár a forgalmi sávok számának mérséklésével is – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

A határozat szerint a kormány arra jutott, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok nem indokolták egyértelműen a kétszer kétsávos híd és a kapcsolódó úthálózat megépítését. Emiatt a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával át kell tekintenie a beruházás előkészítését, a korábbi döntéseket, valamint a projekt során végrehajtott szerződésmódosításokat is.

A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a még megvalósítható költségcsökkentések közül melyek lennének műszaki és pénzügyi szempontból ésszerűek. Ennek részeként azt is megvizsgálják, hogy a Mohácsi új Duna-hídon, illetve a híd és az 51-es főút közötti szakaszon a jelenlegi kétszer kétsávos terv helyett

elegendő lenne-e a kétszer egysávos kialakítás.

A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a beruházás eredetileg 381 milliárd forintos költséggel indult, azonban még a választások előtt további fejlesztésekkel bővítették a projektet. A módosítások nyomán a beruházás becsült költsége 451 milliárd forintra emelkedett, miután a hídhoz kapcsolódó útszakaszokat is kétszer kétsávosra tervezték át.

A kormány szerint a forgalmi előrejelzések alapján a hídon naponta átlagosan legfeljebb 4-5 ezer jármű haladhat majd át, ami jelentősen elmarad a nagy forgalmú budapesti hidak terhelésétől.

A vizsgálat a finanszírozási és szerződéses döntésekre is kiterjed. A kormányszóvivő szerint a korábbi vezetés a kivitelezőnek fizethető előleg mértékét 20 százalékról 98 százalékra emelte, és a választások előtt csaknem 100 milliárd forintos előleget utaltak ki a kivitelezőnek. A jelenlegi kormány ezt szokatlan gyakorlatnak tartja, ezért a szerződésmódosítások jogszerűségét és indokoltságát is ellenőrzik.

A közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a kormánynak a lehetséges költségcsökkentésekre és a szükséges döntésekre. Addig a beruházás azon részein, amelyeknél a műszaki tartalom csökkentése felmerülhet, a kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás