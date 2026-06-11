Meglepetést tartogat a hétvége: a szombati napsütés után esős fordulatot vesz az időjárás

A hidegfront átvonulását követően jelentősen visszaesett a hőmérséklet Magyarországon, a hétvégén pedig egy újabb frontrendszer érkezése alakítja majd az időjárást, amely a jövő hét elejére további lehűlést eredményez - ez hallható a HungaroMet Facebook-videójában.

A mögöttünk hagyott hidegfront mögött több fokkal felfrissült a levegő,

a legjelentősebb változást az Alföldön tapasztalhatták, ahol a hőmérők 14-15 Celsius-fokkal mutattak alacsonyabb értékeket az előző délutánhoz képest.

A frontot alkotó ciklon észak felé halad tovább, előoldalán még Finnország térségében, sőt az Északi-sarkkör közelében is várhatók záporok és zivatarok a kialakuló konvektív csapadékgócokból.

Magyarországon az esti és éjszakai órákban a vastagabb felhőzet kelet, északkelet felé vonul el, így a csapadék is erre a térségre korlátozódik. Reggelre a felhőtakaró elhagyja az országot, és kiderül az ég, az éjszakai minimumok általában 8 és 15 fok között alakulnak, a szélcsendes nyugati és délnyugati tájakon – különösen az Őrségben – azonban akár 5 fokig is lehűlhet a levegő, miközben az északnyugati szelet nagy területen kísérik majd élénk széllökések.

A hétvégi átmeneti melegedést követően szombat este egy újabb északias áramlású frontrendszer éri el a térséget, amely tartós hőmérséklet-visszaesést és szórványos csapadékot hoz magával.

A következő napon sok napsütésre lehet számítani kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Szórványos záporok már csak az északkeleti és keleti megyékben fordulhatnak elő, a zivatarok kialakulásának esélye pedig folyamatosan csökken. A nappali csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul, mérsékelt, de továbbra is meghatározó északnyugati szél mellett.

Szombaton késő este észak felől újabb hidegfront éri el az országot, amely először az északi és északnyugati területeken okoz esőt, záporesőt. Vasárnap a csapadékzóna a délnyugati országrész felé tolódik el, ott záporok és zivatarok is kialakulhatnak, míg az északkeleti harmadban a szeles időjárás lesz a meghatározó. Bár vasárnap a déli területeken még mérhetnek 30 fok közeli maximumokat, hétfőre az egész országban jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a nyugati, délnyugati országrészben továbbra is számítani kell esőre.

Hosszabb távon pedig a The Weather on Maps a Portfolio-nak adott interjújából kiderül, hogy július elején már nagy valószínűséggel berobban a nyár és egy legalább hét-tíz napos, összefüggő hőhullám jöhet a térségünkben, miközben a szezonális előrejelzések Nyugat- és Közép-Európára továbbra is száraz, meleg mintázatot jeleznek előre.

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