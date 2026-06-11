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Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében
Gazdaság

Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében

Portfolio
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Közleményben erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, hogy a lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi formájában szeptember 30-ig marad fenn.

A bejelentés ugyanakkor csak megerősíti a csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátott, és a Portfolio által is megírt jogszabálytervezet tartalmát.

A kormány azt javasolja, hogy

a 2022 januárjában bevezetett, majd az elmúlt években többször meghosszabbított kamatstop 2026. szeptember 30-án megszűnjön.

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A tervezet indoklása szerint a referencia-kamatstop jelenlegi formájában hosszabb távon nem tartható fenn, ezért a kabinet a kivezetés mellett döntött. Az addig hátralévő időszak célja, hogy az érintett hiteleseknek legyen lehetőségük felkészülni a változásra, illetve szükség esetén újratárgyalni hitelszerződésüket.

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Kármán András közleményében azt hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban

a kormány társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez annak érdekében, hogy a valóban rászorulók számára célzott segítséget tudjanak kidolgozni.

Ez arra utalhat, hogy a kabinet a jelenlegi, minden érintettre kiterjedő rendszer helyett később egy szűkebb körre szabott támogatási konstrukciót vezethet be, bár ennek részleteit egyelőre nem ismertették.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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