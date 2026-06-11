Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Így indokolja a döntést az EKB közleménye
Az EKB közleménye hangsúlyozza, hogy bár a beérkező adatok nagyrészt konzisztensek a testület várakozásaival, az iráni háború és az energiaválság egyértelműen erősítette a magasabb inflációra és gyengébb növekedésre vonatkozó kockázatokat. A magasabb energiaárak már rövid távon is emelik az inflációt, a kockázatokat pedig az energiaválság elhúzódása egyértelműen fokozza. Bár a középtávú várakozások elmozdulását jelző, tartós hatások egyelőre még nem jelentkeztek, a lehetséges forgatókönyvek várható inflációs hatásai indokolták a mai szigorítást.
Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB a jövőben is kiemelt figyelemmel követi majd, a további monetáris politikai reakcióról pedig adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd – zárul az euróövezet jegybankjának közleménye.
Kamatot emelt az EKB
Az EKB mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 2,25 százalékra az irányadó betéti kamatot, amivel a teljes kamatfolyosó 25 bázisponttal felfelé tolódott. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során - ezt ma a jegybank közleménye is megerősíti.
Bár a monetáris politika számára egyértelmű jelzésekkel szolgáló másodkörös inflációs hatások egyelőre még csak korlátozottan jelentkeztek, az iráni háború állása elhúzódó energiaválsággal fenyeget, így a jegybanki hitelesség és elkötelezettség demonstrálása szempontjából indokolt volt a mai szigorítás.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése
Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fennmarad.
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor tartósan megemelte az euróövezetben az inflációs nyomást, valamint lelassította a gazdasági növekedést. Ehhez hasonló helyzetben legutóbb 2022-ben volt az EKB, a közvélekedés szerint pedig az akkori beavatkozás már túl későn érkezett.
Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, a kamatdöntés legfontosabb forgatókönyveit mégis a korábban elkövetett jegybanki hibákhoz kapcsolódóan vázolták fel az elemzők.
Az EKB a 4 évvel ezelőtti tanulságok alapján most főként az energiaválság inflációs hatásaira koncentrál, Christine Lagarde jegybankelnök szerint pedig mostanra az iráni háború elhúzódásával és a várható gazdasági hatásokkal kapcsolatban is megalapozott következtetéseket tud levonni az eurózóna jegybankja.
Mindezek alapján a piacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy az EKB Kormányzótanácsa a mai ülésen egy 25 bázispontos kamatemelés mellett teszi le a voksát,
a legfontosabb kérdés így a jövőbeli kamatemelésekre való utalások lehetnek. Elemzők szerint Christine Lagarde a mai sajtótájékoztatón nehéz helyzetben lesz, hiszen úgy kell majd hangsúlyoznia a jegybank elkötelezettségét az inflációt kordában tartó lépések meghozatalára, hogy ezzel nem vetít előre egy jelentősebb kamatemelési ciklust.
Ebben a kényes helyzetben a kulcs az adatfüggőség ismételt hangsúlyozása lehet, amelyet a jegybank frissített makrogazdasági előrejelzései és az energiaválság lehetséges hatásait tartalmazó szcenárióelemzése is megerősíthet.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.
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