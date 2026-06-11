Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fennmarad.

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor tartósan megemelte az euróövezetben az inflációs nyomást, valamint lelassította a gazdasági növekedést. Ehhez hasonló helyzetben legutóbb 2022-ben volt az EKB, a közvélekedés szerint pedig az akkori beavatkozás már túl későn érkezett.

Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, a kamatdöntés legfontosabb forgatókönyveit mégis a korábban elkövetett jegybanki hibákhoz kapcsolódóan vázolták fel az elemzők.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 10. Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Az EKB a 4 évvel ezelőtti tanulságok alapján most főként az energiaválság inflációs hatásaira koncentrál, Christine Lagarde jegybankelnök szerint pedig mostanra az iráni háború elhúzódásával és a várható gazdasági hatásokkal kapcsolatban is megalapozott következtetéseket tud levonni az eurózóna jegybankja.

Mindezek alapján a piacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy az EKB Kormányzótanácsa a mai ülésen egy 25 bázispontos kamatemelés mellett teszi le a voksát,

a legfontosabb kérdés így a jövőbeli kamatemelésekre való utalások lehetnek. Elemzők szerint Christine Lagarde a mai sajtótájékoztatón nehéz helyzetben lesz, hiszen úgy kell majd hangsúlyoznia a jegybank elkötelezettségét az inflációt kordában tartó lépések meghozatalára, hogy ezzel nem vetít előre egy jelentősebb kamatemelési ciklust.

Ebben a kényes helyzetben a kulcs az adatfüggőség ismételt hangsúlyozása lehet, amelyet a jegybank frissített makrogazdasági előrejelzései és az energiaválság lehetséges hatásait tartalmazó szcenárióelemzése is megerősíthet.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

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