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Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB
Gazdaság

Megszületett a döntés, közel 3 év után ismét kamatot emelt az EKB

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Közzétette kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. Az energiaválság elhúzódása és az infláció gyorsulása arra késztette az EKB Kormányzótanácsát, hogy 25 bázisponttal, 2,25 százalékra emelje az irányadó betéti rátát. Christine Lagarde jegybankelnök 14.45-től sajtótájékoztatón értékeli majd a gazdasági kilátásokat, az eseményen pedig akár a későbbi kamatemelésekről is üzeneteket fogalmazhat meg. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.
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Így indokolja a döntést az EKB közleménye

Az EKB közleménye hangsúlyozza, hogy bár a beérkező adatok nagyrészt konzisztensek a testület várakozásaival, az iráni háború és az energiaválság egyértelműen erősítette a magasabb inflációra és gyengébb növekedésre vonatkozó kockázatokat. A magasabb energiaárak már rövid távon is emelik az inflációt, a kockázatokat pedig az energiaválság elhúzódása egyértelműen fokozza. Bár a középtávú várakozások elmozdulását jelző, tartós hatások egyelőre még nem jelentkeztek, a lehetséges forgatókönyvek várható inflációs hatásai indokolták a mai szigorítást.

Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB a jövőben is kiemelt figyelemmel követi majd, a további monetáris politikai reakcióról pedig adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd – zárul az euróövezet jegybankjának közleménye.

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Kamatot emelt az EKB

Az EKB mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 2,25 százalékra az irányadó betéti kamatot, amivel a teljes kamatfolyosó 25 bázisponttal felfelé tolódott. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során - ezt ma a jegybank közleménye is megerősíti.

Bár a monetáris politika számára egyértelmű jelzésekkel szolgáló másodkörös inflációs hatások egyelőre még csak korlátozottan jelentkeztek, az iráni háború állása elhúzódó energiaválsággal fenyeget, így a jegybanki hitelesség és elkötelezettség demonstrálása szempontjából indokolt volt a mai szigorítás.

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Hamarosan jön az EKB kamatdöntése

Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fennmarad.

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor tartósan megemelte az euróövezetben az inflációs nyomást, valamint lelassította a gazdasági növekedést. Ehhez hasonló helyzetben legutóbb 2022-ben volt az EKB, a közvélekedés szerint pedig az akkori beavatkozás már túl későn érkezett.

Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, a kamatdöntés legfontosabb forgatókönyveit mégis a korábban elkövetett jegybanki hibákhoz kapcsolódóan vázolták fel az elemzők.

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Az EKB a 4 évvel ezelőtti tanulságok alapján most főként az energiaválság inflációs hatásaira koncentrál, Christine Lagarde jegybankelnök szerint pedig mostanra az iráni háború elhúzódásával és a várható gazdasági hatásokkal kapcsolatban is megalapozott következtetéseket tud levonni az eurózóna jegybankja.

Mindezek alapján a piacok gyakorlatilag biztosra veszik, hogy az EKB Kormányzótanácsa a mai ülésen egy 25 bázispontos kamatemelés mellett teszi le a voksát,

a legfontosabb kérdés így a jövőbeli kamatemelésekre való utalások lehetnek. Elemzők szerint Christine Lagarde a mai sajtótájékoztatón nehéz helyzetben lesz, hiszen úgy kell majd hangsúlyoznia a jegybank elkötelezettségét az inflációt kordában tartó lépések meghozatalára, hogy ezzel nem vetít előre egy jelentősebb kamatemelési ciklust.

Ebben a kényes helyzetben a kulcs az adatfüggőség ismételt hangsúlyozása lehet, amelyet a jegybank frissített makrogazdasági előrejelzései és az energiaválság lehetséges hatásait tartalmazó szcenárióelemzése is megerősíthet.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk. 

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

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Elérkezett az igazság pillanata: nem hátrálhat tovább a döntés elől az EKB

Egyre inkább elhúzódó energiaválságra készülnek a piacok, a gazdasági adatok eközben olyan inflációs nyomást mutatnak, amit a világ jegybankjai már nem hagyhatnak válasz nélkül. A világ vezető gazdaságai közül az Európai Központi Bank (EKB) jár élen az infláció elleni küzdelemben, a csütörtöki kamatdöntés pedig megmutathatja, hogy milyen út előtt áll a világ többi fejlett gazdasága is.

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