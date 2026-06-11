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Megvan, ki lesz a Készenléti Rendőrség parancsnoka
Gazdaság

Megvan, ki lesz a Készenléti Rendőrség parancsnoka

MTI
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Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a Készenléti Rendőrség élén - derül ki a Belügyminisztérium csütörtöki közleményéből.

A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot.

A tárcavezető pénteki hatállyal

kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának

- olvasható a közleményben.

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