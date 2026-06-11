Miért nem omlott össze az iráni gazdaság a háború miatt?

Az iráni háztartásokat már évek óta magas infláció sújtja, amely az olyan alapvető élelmiszereket, mint a tojást, a burgonyát, a rizst és a húst, egyre megfizethetetlenebbé tette. A Trump-adminisztráció első ciklusában visszaállított szankciók következtében

drámaian csökkentek az exportbevételek és a devizabeáramlás, a dollárhiány pedig aláásta a riál értékét.

A fizetőeszköz tavaly decemberi összeomlása tömeges tiltakozásokat váltott ki, amelyeket a hatóságok brutálisan levertek. A bruttó hazai termék (GDP) 2025-ben 1,5 százalékkal zsugorodott a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint.

A háború minden eddiginél pusztítóbb csapást mért az országra. Az amerikai és izraeli bombázások lakóépületeket, kórházakat, iskolákat, gázmezőket, üzemanyagraktárakat és acélipari létesítményeket romboltak le. Az áprilisi tűzszünet előtti hat hét pusztítása az iráni kormány becslése szerint 270 milliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott, ami megközelíti az ország idei, 300 milliárd dollárra becsült GDP-jét. Az IMF 2026-ra további 6,1 százalékos visszaesést prognosztizál, ami évtizedek legnagyobb gazdasági összehúzódása lenne.

A riál májusban történelmi mélypontra zuhant, az éves infláció pedig 77 százalékra szökött a jegybank adatai szerint. Legalább egymillió munkahely szűnt meg a konfliktus kezdete óta, és az ENSZ Fejlesztési Programja szerint akár 4,1 millió ember csúszhat a nemzetközi szegénységi küszöb alá, ami a lakosság csaknem 5 százalékát jelenti. Egyre többen vásárolnak hitelre, és a részletfizetés a taxiutaktól a könyvekig mindennapossá vált.

Az amerikai haditengerészet április közepe óta blokád alatt tartja a déli iráni kikötőket, gyakorlatilag elvágva az ország Perzsa-öbölön keresztüli exportját. Irán kőolajtermelése májusban ötéves mélypontra esett, miközben a szárazföldi és tengeri tárolókapacitások a telítettség határán vannak. A Capital Economics áprilisi becslése szerint Irán hozzáférhető devizatartalékai legfeljebb háromhavi, háború előtti importra elegendőek. A blokád a behozatalt is akadályozza, aminek következtében a gabonaimport visszaesett, és egyes gyártók súlyos alapanyaghiányról számoltak be.

Irán mégsem omlott össze, részben mert évtizedek óta fejleszti a szankciók megkerülésének módszereit, így fedőcégek hálózatával és úgynevezett "sötét flottákkal" tartja fenn kereskedelmét. A háború előtt felgyorsított olajszállítmányok és a magas olajárakból származó bevételek egyelőre tartalékot biztosítanak. A kormány betiltotta számos alapvető termék, köztük minden élelmiszer és mezőgazdasági áru exportját, és prioritásként kezeli a devizatartalékok létfontosságú importra fordítását. Irán emellett a Hormuzi-szorost elkerülő kereskedelmi útvonalakat is fejleszt, így vasúton szállít Pakisztánba és Afganisztánba, növelte a Kína és Teherán közötti teherforgalmat, és egyre inkább a Kaszpi-tenger menti északi kikötőire támaszkodik az Oroszországgal folytatott kereskedelemben.

Az újjáépítés költséges és évekig tartó folyamat lesz. Irán a béketárgyalásokon kártérítést követel az Egyesült Államoktól, és bár ennek teljesítése valószínűtlen, a New York Times értesülései szerint egy nagyjából 300 milliárd dolláros, amerikai közreműködéssel létrehozandó nemzetközi befektetési alap szerepel a tárgyalási tervezetben. Irán emellett szankcióenyhítést sürget, ami lehetővé tenné a szabadabb világkereskedelmet, és csökkentené a regionális partnerektől, különösen a megromlott kapcsolatú Egyesült Arab Emírségektől való függőséget. A Bloomberg Economics értékelése szerint a további társadalmi elégedetlenség kockázata rendkívül magas, ugyanakkor a rezsim stabilitását az Iszlám Forradalmi Gárda megerősödött hatalma és a bombázások miatti Amerika- és Izrael-ellenes közhangulat egyelőre támogatja.

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