Milliárdos mentőöv a magyar egészségügynek: sürgős fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a kormány azonnali, teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a hazai állami kórházak hűtési rendszereiben, és idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.

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A miniszterelnök felidézte, hogy két évvel ezelőtt még civilként mérte fel a hazai kórházak hőmérsékleti viszonyait. Hivatalba lépése után utasította az egészségügyi minisztert és a területért felelős szakembereket egy átfogó helyzetkép elkészítésére, amely

súlyos strukturális hiányosságokat tárt fel az állami fenntartású egészségügyi intézmények hűtési infrastruktúrájában.

A felmérés adatai szerint az állami kórházakban jelenleg több mint 1200 nagy teljesítményű folyadékhűtő és mintegy 11 500 klímaberendezés üzemel. Ezek az eszközök több mint 700 műtő és mintegy 100 steril tér temperálását és működését biztosítják. A jelentés ugyanakkor rámutatott, hogy a berendezések jelentős része már régen meghaladta a tervezett élettartamát:

számos intézményben 20 évnél idősebb, esetenként pedig akár 40 éves rendszerek üzemelnek.

Ez a technológiai elöregedés komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent a műtőkben, az intenzív osztályokon, a sürgősségi részlegeken, a diagnosztikai (MR- és CT-) laboratóriumokban, valamint az informatikai háttérrendszerek működésében. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben elmaradtak a szükséges átfogó fejlesztések és beruházások, miközben a nyári hőhullámok intenzitása folyamatosan növekedett.

A kormányfő utasítására a szakmai szervezetek megkezdik a legsürgősebb javítási munkálatokat, amelyek során az intenzív osztályok, a műtők, a sürgősségi ellátóhelyek és a steril terek élveznek elsőbbséget.

Az azonnali beavatkozások részeként megjavítják a Szent László Kórház meghibásodott folyadékhűtőjét, új hőcserélőket építenek be a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben, valamint helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet hőszivattyús rendszereit. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban a hűtési és épületfelügyeleti rendszerek javítása, a váci Jávorszky Ödön Kórházban a sürgősségi osztály és a tüdőgondozó klímaberendezéseinek korszerűsítése, míg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben a fűtési berendezések felújítása kezdődik meg. Emellett Dunaújvárosban, Egerben és Zalaegerszegen is elindulnak a helyi fejlesztések.

A több mint 3,6 milliárd forintos keretösszegű idei program keretében több tucat kórházban és szakrendelőben hajtanak végre korszerűsítéseket. Ennek részeként lecserélik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház elavult folyadékhűtőit Miskolcon, és modern épületautomatikai rendszert építenek ki a miskolci intézményen kívül a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban, az Országos Onkológiai Intézetben, valamint az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórházban.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban további hűtésfejlesztések valósulnak meg, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház nyíregyházi tagkórházának szülészetén új berendezéseket helyeznek üzembe, valamint lecserélik az Uzsoki Utcai Kórház, a Szent Margit Kórház, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház kritikus állapotú hűtőberendezéseit. A karcagi Kátai Gábor Kórházban teljes hűtési rendszercsere valósul meg, míg az Észak-budai Szent János Centrumkórházban a gyermekosztály és a szülészet hűtését fejlesztik. Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban az onkológiai ellátás hűtési kapacitását növelik, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben pedig új rendszereket telepítenek.

A kormányzat célja, hogy a kritikus részlegek – így a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek – a tartós hőség idején is biztonságosan üzemelhessenek.

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