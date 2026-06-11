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Négy éve nem volt ilyen magas az árnyomás az USA-ban
Gazdaság

Négy éve nem volt ilyen magas az árnyomás az USA-ban

Portfolio
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6,5%-ra emelkedett az amerikai termelői infláció, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt. A tegnap közzétett ameriaki infláció 4,2% volt. A kettő együtt pedig nagyon nehéz helyzetbe hozza a frissen kinevezett amerikai jegybankelnököt, hiszen már az első ülésén komolyan kell foglalkoznia a kamatemelés gondolatával.

Májusban éves alapon 5,7%-ról 6,5%-ra emelkedett a termelői infláció az USA-ban (várakozás: 6,4%). A termelői maginfláció maradt 4,9%-on (várakozás: 5,4%).

A termelői infláció emelkedése mögött egyértelműen az energiaárak emelkedése áll. Adjuk ehhez még hozzá, hogy az elmúét hónapban minden fontosabb amerikai adat a gazdasági aktivitás erősödése és újragyorsulása felé mutatott. Ehhez jön még hozzá az, hogy 4,2% volt májusban az infláció.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jövő héten amerikai kamatdöntés. Az inflációs és a reálgazdasági kép alapján szigorítani kellene, de erre egyelőre a piac szerint nem kerül sor.

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