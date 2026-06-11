Nyilvánosságra került a szerződés: 50 évre bebetonozhatták volna Krausz Ferenc alapítványának ezermilliárdos támogatását

A nemrég nyilvánosságra került dokumentumok szerint a februárban aláírt, eredetileg hat évre tervezett, 261,7 milliárd forintos szerződés valójában egy jóval nagyobb szabású megállapodás részét képezte. Az akkori Kulturális és Innovációs Minisztérium ugyanis egy legalább huszonöt éves keretszerződést kötött a szervezettel, amely

az automatikus megújítási záradéknak köszönhetően újabb huszonöt évre, azaz összesen akár fél évszázadra garantálta volna az alapítvány állami finanszírozását.

Mivel a megállapodás rögzítette az évenkénti inflációkövető emelést, és szigorúan korlátozta a támogatások csökkentésének lehetőségét, a teljes időszakra vetített összeg becslések szerint 1000 és 1600 milliárd forint között alakult volna. Összehasonlításképpen a teljes hazai kutatóhálózatnak mindössze 523 milliárd forint áll rendelkezésére hat évre.

Jóllehet az alapítvány hivatalos célként a világszínvonalú hazai kutatói környezet megteremtését és a tudományos tehetséggondozást jelölte meg, a szerződésből teljesen hiányoztak a közpénzek védelmét szolgáló garanciák. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója rávilágított arra, hogy a megállapodás egyoldalúan az alapítványnak kedvezett. Teljesen tisztázatlan maradt például, hogy mi történik a vállalt közfeladatok elmaradása esetén, miként az is, hogy milyen módon ellenőrizték volna az elért eredményeket. Ezzel szemben az állam rendkívül komoly kötelezettségeket vállalt, köztük a finanszírozás folyamatosságának fenntartását, valamint a jogszabályi változásokkal szembeni védelmet.

A helyzet a kormányváltást követően mérgesedett el, miután az Élvonal Alapítvány a belpolitikai bizonytalanságra hivatkozva visszalépett a több ezer diákot támogató Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozásától. Ezt követően a szerződést jogutódként megöröklő Tudományos és Technológiai Minisztérium felbontotta a megállapodást. A tárcát vezető Tanács Zoltán úgy véli, hogy ez az alapítványi modell lényegében egy közpénzből fenntartott, alternatív tudománypolitikai infrastruktúra kiépítését szolgálta volna.

A döntés után Krausz Ferenc 22 milliárd forintnyi támogatást már vissza is utalt a költségvetésbe, miközben jelezte tárgyalási szándékát, és maga kezdeményezte a szervezet teljes körű átvilágítását. Ezek a lépések szorosan illeszkednek a kormányzat azon új stratégiájába, amelynek értelmében idén augusztus végéig az egyetemi háttérrel nem rendelkező közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona visszakerül az államhoz, a felsőoktatási alapítványok átalakítását pedig egy 2027-ig tartó, hosszabb folyamat során rendezik.

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