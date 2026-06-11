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Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt
Gazdaság

Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt

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Szigorították az élőállat-szállítás szabályait a Törökországban, Bulgáriában és Görögországban kialakult járványhelyzet miatt. Az országos főállatorvos döntése alapján az érintett államokból érkező, haszonállatokat szállító járművek kizárólag alapos tisztítás és fertőtlenítés után léphetnek be Magyarország területére - figyelmeztet a Nébih.

A 2026. június 8-án hatályba lépett, visszavonásig érvényes rendelkezés

célja a komoly gazdasági károkat okozó fertőző állatbetegségek hazai megjelenésének és elterjedésének megakadályozása.

A kötelező fertőtlenítéssel hatékonyan csökkenthető a kórokozók behurcolásának kockázata, ami elengedhetetlen a hazai állatállomány egészségének védelméhez.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a szállításban érintett ágazati szereplőket, hogy

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működjenek közre felelősségteljesen, és maradéktalanul tartsák be az új járványügyi és védelmi előírásokat.

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