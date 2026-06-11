Sorra vezetik be az új szabályokat a taxisoknál, de egyelőre megússzák a büntetést a mulasztók

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a taxiszervezetek képviselői áttekintették az új, valós idejű adatszolgáltatást nyújtó TaxiTrack alkalmazás eddigi tapasztalatait és megállapodtak abban, hogy a rendszer bevezetése fokozatos lesz, így szankciókra legkorábban csak 2026 utolsó negyedévétől kell számítani. A hosszú távú közös cél egy olyan egységes, online digitális taxaméter bevezetése, amely tisztábbá és átláthatóbbá teszi a piacot - írja közleményében a BKK.

A 2025 januárjában életbe lépett fővárosi taxirendelet értelmében a szolgáltatóknak valós időben kell adatot szolgáltatniuk a jármű helyzetéről, valamint a taxaméter elindításáról és leállításáról. Ennek megkönnyítésére fejlesztette ki a BKK az ingyenes TaxiTrack alkalmazást, amely szigorú adatvédelmi szabályok betartásával, az utasok személyes adatainak gyűjtése nélkül támogatja az ellenőrzéseket.

Az egyeztetésen a közlekedésszervező kiemelte, hogy a kötelezettség

nemcsak a hivatalos applikáción keresztül teljesíthető, hanem a fuvarszervezők a saját belső rendszereiket is összeköthetik a BKK hálózatával

például a fuvarszervezők saját belső online rendszereihez sztenderd formátumban kapcsolódva – API-kapcsolaton keresztül, amennyiben ezt előzetesen jelzik a társaságnak.

Mivel az új adatszolgáltatási rendszer bevezetése még a tapasztalatgyűjtés és a finomhangolás fázisában tart, a felek megállapodtak abban, hogy néhány hónap múlva közösen értékelik a tapasztalatokat. Ennek megfelelően

a mulasztók szankcionálása is várat magára, így a kötelezettséget nem teljesítők várhatóan csak 2026 utolsó negyedévétől számíthatnak büntetésekre.

A megbeszélésen teljes volt az egyetértés abban, hogy

a legmegbízhatóbb megoldást a jövőben egy korszerű, digitális taxaméter jelentené.

Egy ilyen komplex eszköz egyszerre biztosítaná a viteldíj megállapítását, a nyugtaadást, a fuvarszervezést és a bankkártyás fizetést, kiváltva a jelenlegi, széttagolt rendszereket. A BKK már javaslatot is tett a jogalkotónak egy ilyen eszköz bevezetésére. Emellett a taxiszervezetek is támogatják, hogy a BKK a jövőben szélesebb körű ellenőrzési jogköröket kapjon, ami hatékonyabb fellépést tenne lehetővé a szabálytalankodókkal szemben, védve az utasokat és a tisztességesen dolgozó sofőröket egyaránt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka