Sulyok Tamás újra megszólalt az elmozdítására tett kísérlet kapcsán

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy testület értelmezze az Alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az államfő szerint az elmúlt hónapok politikai vitái olyan alkotmányjogi kérdéseket vetettek fel, amelyek tisztázása indokolttá teszi az Alkotmánybíróság állásfoglalását.

A Sándor-palota közleménye szerint az utóbbi időszakban több olyan politikai nyilatkozat hangzott el, amely közjogi méltóságok elmozdítását célozta. Ezek a felvetések olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek

nem általános szabályok megalkotására, hanem konkrét, egyedi helyzetek rendezésére irányulnának.

A köztársasági elnök álláspontja szerint az Alkotmánybíróság absztrakt alkotmányértelmezési jogköre hozzájárulhat ahhoz, hogy az állami szervek közötti konfliktusok és politikai viták jogi keretek között maradjanak, valamint hogy a jogalkotás összhangban legyen az alkotmányos alapelvekkel.

Az indítvány középpontjában az a kérdés áll, hogy az Alaptörvény módosításának fogalmába beletartozhatnak-e olyan aktusok, amelyek nem általános jellegű szabályozást valósítanak meg, hanem egyedi ügyek kezelésére szolgálnak. Az államfő ennek kapcsán kérte az Alaptörvény alkotmányos funkcióját, valamint elfogadásának és módosításának szabályait érintő rendelkezések értelmezését.

Sulyok Tamás egyúttal annak a reményének is hangot adott, hogy az Alkotmánybíróság döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleménye egyaránt hozzájárulhat a kialakult alkotmányos vita rendezéséhez, valamint az alapvető alkotmányos elvek érvényesüléséhez.

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