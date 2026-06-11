Súlyos egészségügyi válság a szomszédban: évtizedekig lappang az azbeszt okozta gyógyíthatatlan betegség

Az Ausztriában régóta komoly gondot okozó azbesztszennyezés térképén több egyértelmű gócpont is kirajzolódik. A közelmúltban bezárt burgenlandi kőbányák környezetében, így a felsőőri és a felsőpulyai járásban, valamint Ruszt környékén
az országos átlag több mint kétszerese a mezoteliómás, azaz a mellhártyadaganatos esetek száma.
Ennél is drámaibb a helyzet a felső-ausztriai Vöcklabruckban, ahol a betegség előfordulása csaknem négyszeres. Ennek hátterében történelmi okok állnak, hiszen itt működött Ludwig Hatschek osztrák iparos gyára, aki a múlt század elején feltalálta és forgalomba hozta az építőiparban széles körben használt azbesztpalát, azaz az Eternitet.
A mellhártyadaganat rendkívül agresszív, jelenleg gyógyíthatatlan betegség, amely a belső szervek védőrétegét támadja meg. Kialakulásához az azbesztexpozíciót követően általában húsz-negyven évnyi lappangási idő szükséges. Mivel a kezdeti tünetek, mint például a légszomj vagy a hátfájdalom, nem elég jellegzetesek, a kórt sokszor már csak előrehaladott stádiumban diagnosztizálják.
Ebben a fázisban a betegek túlélési ideje átlagosan alig két év.
A rendkívül hosszú lappangási idővel magyarázható, hogy a statisztikákban miért csak évtizedekkel a tényleges szennyezés után ugrik meg drasztikusan a megbetegedések száma.
Ausztriában számos kőbányában természetes módon is jelen van az azbeszt. Bár a szennyezett termékek, például a kőzúzalék forgalmazása tilos volt,
több burgenlandi bánya a hatóságok asszisztálása mellett évtizedeken át értékesítette ezeket az osztrák és a magyar piacon egyaránt.
A legsúlyosabb helyzet a Sankt Veit an der Glan-i járásban alakult ki, ahol a megbetegedések aránya az országos átlag több mint ötszöröse. Bár a régióban korábban egy súlyos, az élelmiszerláncot is veszélyeztető hulladékégetési botrány is kirobbant, a kutatások rámutattak, hogy a daganatos esetek megugrását valójában a terület rendkívüli történelmi azbesztterhelése okozta. A helyi cementgyárban egészen 1977-ig dolgoztak fel azbesztet, a környéken pedig hat föld alatti lerakót is azonosítottak. Az ügyészség azonban a felelősségre vonást évekkel ezelőtt elévülésre hivatkozva megszüntette.
A tragikus helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az érintettek jelentős része nem részesül kártérítésben. Bár a munkáltatóknak és az orvosoknak jogszabályi kötelességük lenne a gyanús esetek bejelentése, a rendszer a gyakorlatban rendkívül hiányosan működik: a statisztikák szerint az Ausztriában regisztrált, igazoltan azbeszthez köthető megbetegedések mindössze 40 százalékát ismerték el hivatalosan foglalkozási megbetegedésként, miközben Németországban ez az arány eléri a 65 százalékot.
A szakértők szerint a probléma gyökere az orvosok alacsony bejelentési hajlandóságában, valamint a korábbi munkahelyi expozíció nehézkes bizonyíthatóságában rejlik. A helyzet javítása és a látens esetek gyorsabb feltárása érdekében a kutatók
- az orvosképzés gyökeres átalakítását,
- valamint a foglalkozás-egészségügyi ismeretek egyetemi oktatásának kötelezővé tételét sürgetik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eddig nagy siker az új, debreceni BMW
És a hatótávja is kiemelkedő.
Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet
Amerika teljes kontrollt akar.
Ez már tényleg a Jurassic Park IRL: sosem látott luxuscikkért fizethetnek vagyonokat, amely valódi dinoszauruszbőrből készült
Honnan lehet ismerős: egy új biotechnológiai eljárásnak köszönhetően váltak erre képessé a kutatók?
Sulyok Tamás újra megszólalt az elmozdítására tett kísérlet kapcsán
Az Alkotmánybírósághoz fordul.
Négy éve nem volt ilyen magas az árnyomás az USA-ban
Nagyot ugrott a termelői infláció.
Megnevezték Amerikából az orosz támadás következő célpontját
Változnak a műveleti irányok.
Csalódást okozott az Oracle felhőüzletága, bünteti a piac
Rekordméretű tőkebevonás jöhet.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.