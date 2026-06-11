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Súlyos egészségügyi válság a szomszédban: évtizedekig lappang az azbeszt okozta gyógyíthatatlan betegség
Gazdaság

Súlyos egészségügyi válság a szomszédban: évtizedekig lappang az azbeszt okozta gyógyíthatatlan betegség

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Több évtizedes, Magyarország nyugati határvidékére is átgyűrűző azbesztszennyezés okoz súlyos közegészségügyi problémát Ausztriában. A korábbi bányák és ipartelepek környékén az országos átlag többszörösét is eléri a halálos kimenetelű mellhártyadaganatos megbetegedések aránya, a betegek kártérítése és a megbetegedések hivatalos elismerése azonban a hiányos szabályozás, valamint az orvosi mulasztások miatt továbbra is akadozik - írta meg a G7.

Az Ausztriában régóta komoly gondot okozó azbesztszennyezés térképén több egyértelmű gócpont is kirajzolódik. A közelmúltban bezárt burgenlandi kőbányák környezetében, így a felsőőri és a felsőpulyai járásban, valamint Ruszt környékén

az országos átlag több mint kétszerese a mezoteliómás, azaz a mellhártyadaganatos esetek száma.

Ennél is drámaibb a helyzet a felső-ausztriai Vöcklabruckban, ahol a betegség előfordulása csaknem négyszeres. Ennek hátterében történelmi okok állnak, hiszen itt működött Ludwig Hatschek osztrák iparos gyára, aki a múlt század elején feltalálta és forgalomba hozta az építőiparban széles körben használt azbesztpalát, azaz az Eternitet.

A mellhártyadaganat rendkívül agresszív, jelenleg gyógyíthatatlan betegség, amely a belső szervek védőrétegét támadja meg. Kialakulásához az azbesztexpozíciót követően általában húsz-negyven évnyi lappangási idő szükséges. Mivel a kezdeti tünetek, mint például a légszomj vagy a hátfájdalom, nem elég jellegzetesek, a kórt sokszor már csak előrehaladott stádiumban diagnosztizálják.

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Ebben a fázisban a betegek túlélési ideje átlagosan alig két év.

A rendkívül hosszú lappangási idővel magyarázható, hogy a statisztikákban miért csak évtizedekkel a tényleges szennyezés után ugrik meg drasztikusan a megbetegedések száma.

Ausztriában számos kőbányában természetes módon is jelen van az azbeszt. Bár a szennyezett termékek, például a kőzúzalék forgalmazása tilos volt,

több burgenlandi bánya a hatóságok asszisztálása mellett évtizedeken át értékesítette ezeket az osztrák és a magyar piacon egyaránt.

A legsúlyosabb helyzet a Sankt Veit an der Glan-i járásban alakult ki, ahol a megbetegedések aránya az országos átlag több mint ötszöröse. Bár a régióban korábban egy súlyos, az élelmiszerláncot is veszélyeztető hulladékégetési botrány is kirobbant, a kutatások rámutattak, hogy a daganatos esetek megugrását valójában a terület rendkívüli történelmi azbesztterhelése okozta. A helyi cementgyárban egészen 1977-ig dolgoztak fel azbesztet, a környéken pedig hat föld alatti lerakót is azonosítottak. Az ügyészség azonban a felelősségre vonást évekkel ezelőtt elévülésre hivatkozva megszüntette.

A tragikus helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az érintettek jelentős része nem részesül kártérítésben. Bár a munkáltatóknak és az orvosoknak jogszabályi kötelességük lenne a gyanús esetek bejelentése, a rendszer a gyakorlatban rendkívül hiányosan működik: a statisztikák szerint az Ausztriában regisztrált, igazoltan azbeszthez köthető megbetegedések mindössze 40 százalékát ismerték el hivatalosan foglalkozási megbetegedésként, miközben Németországban ez az arány eléri a 65 százalékot.

A szakértők szerint a probléma gyökere az orvosok alacsony bejelentési hajlandóságában, valamint a korábbi munkahelyi expozíció nehézkes bizonyíthatóságában rejlik. A helyzet javítása és a látens esetek gyorsabb feltárása érdekében a kutatók

  • az orvosképzés gyökeres átalakítását,
  • valamint a foglalkozás-egészségügyi ismeretek egyetemi oktatásának kötelezővé tételét sürgetik.
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