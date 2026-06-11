Tisza-kormány: érkeznek a bejelentések, rendkívüli ülést hívtak össze

Kormányülés: klímák, uniós pénzek, vagyonadó
Tegnap ülésezett a kormány, amelynek során több jelentős intézkedésről is döntés született. A kabinet egyebek mellett a kórházi klímaberendezések azonnali javításáról, a mintegy hatezermilliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról, a vagyonadó bevezetéséről, valamint az óriásplakátok betiltásáról határozott. A döntések között szerepel a babaváró hitel szabályainak módosítása is.
Ma tart kormányszóvivői tájékoztatót a kabinet
A kormány csütörtökön 11 órára kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett meg, ahol várhatóan részletesen ismertetik a szerdai kormányülés döntéseit és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ra.
Az indítvány szerint a parlament öt fontos ügyet tárgyalhatna meg, köztük a házszabály módosítását a gyorsabb törvényalkotás érdekében, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását, valamint több nemzetközi és pénzügyi tárgyú jogszabály-módosítást.
A képviselők emellett szavazhatnak a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés módosításáról, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról is.
Új szakaszba lépett az uniós források hazahozatala
Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét. A formális benyújtással megkezdődik a dokumentum bizottsági értékelése, amelynek lezárását követően az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar tervet. A folyamat szempontjából fontos fejlemény, hogy a magyar kormány időközben már benyújtotta a jogállamisági kérdéseket érintő törvénymódosításokat is.
Menesztették Győrfi Pált
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat eddigi kommunikációs igazgatója és szóvivője kedden jelentette be távozását, feladatait a jövőben Szűcs Brigitta veszi át.
A változást kommentálva Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, a lépés nem egyszerű személycsere, hanem egy korszak lezárása az intézmény kommunikációjában. A tárcavezető szerint a mentőszolgálatnál olyan új szemléletre van szükség, amely szakít a korábbi, intézményi önvédelemre épülő gyakorlattal, és nagyobb hangsúlyt helyez a transzparenciára, a hibák nyílt feldolgozására, valamint a betegbiztonságra.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakmai őszinteségre és a lakosság korrekt tájékoztatására épülő kommunikációt vár el, amely a bűnbakkeresés helyett a tanulás és a fejlődés lehetőségét helyezi előtérbe. Ugyanakkor elismerően szólt Győrfi Pál több évtizedes munkájáról, hozzátéve, hogy a mentőszolgálat működésében új hangra és szemléletváltásra van szükség.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra
Szerdán hatályba lépett a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény, miközben az uniós források ügyében is sorra érkeznek a fejlemények: Magyarország hivatalosan benyújtotta Brüsszelnek az átdolgozott helyreállítási tervet, a kormány pedig 540 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett a már felszabadított RRF-forrásokból. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter eközben június 16-ra rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, ahol több fontos törvényről szavazhat az Országgyűlés. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
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