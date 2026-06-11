Tisza-kormány: fontos döntéseket hozott a kabinet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még mindig aktívan nyomoz abban a nyolc éve tartó, európai uniós támogatásokat érintő csalási ügyben, amely összefüggésbe hozható Rogán Antal több mint kétmilliárd forintot hozó szoftvertalálmányával és üzlettársaival - írta meg a 444. Miközben az Európai Csalásellenes Hivatal, az OLAF kezdeményezésére indult eljárásban jelenleg is zajlanak a tanúkihallgatások, kiderült, hogy a politikus mesés bevételei biztosan nem a Magyar Telekomtól származnak, ahogyan azt korábban feltételezték.

A Telekom bár 2015-ben valóban megvásárolta a szoftvert a Profitrade 90 Kft.-től, a vételárat már akkor, egy összegben kiegyenlítették és azóta csupán egy informatikai szempontból is elenyésző mértékű havidíjat utalnak az esetleges hibajavításokért, így vált bizonyossá, hogy nem a telekommunikációs cég a forrása a politikusnak egy évtizede folyamatosan fizetett, évi több száz millió forintos összegeknek.

A büntetőeljárás eredetileg az OLAF jelzése alapján indult 2018-ban, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával. A nyomozás mintegy harminc magyar céget érint, köztük a Rogán feltalálótársához köthető Profitrade 90 Kft.-t is. Az uniós hivatal szerint ezek a vállalatok

fiktív számlákkal,

túlárazásokkal és

valós teljesítés nélkül csapolták meg az európai innovációs, valamint kutatás-fejlesztési forrásokat.

A NAV megerősítette, hogy

a rendkívül kiterjedt eljárásban eddig harminc helyszínen tartottak kutatást,

amelyek során több ezer oldalnyi iratot és hatalmas mennyiségű elektronikus adatot foglaltak le. Emellett már mintegy ötszáz tanút hallgattak ki, de az ügy teljes felderítése érdekében további meghallgatások is várhatók.

A Profitrade 90 Kft. 2012 és 2015 között közel egymilliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatáshoz jutott, amelyből 256 millió forintot kifejezetten a MobileSign aláíráshitelesítő rendszer fejlesztésére nyert el. Bár Rogán és társai az elmúlt években többször is hangsúlyozták, hogy a saját találmányuk nem uniós forrásból készült, a nyomozás rávilágíthat a szoftverfejlesztés valós hátterére.

A történet másik kulcskérdése, hogy valójában honnan származik az a több mint kétmilliárd forint, amelyet Rogán Antal az elmúlt tíz évben találmányhasznosítási díjként vett fel. A politikusnak fizető, a találmányt megvásárló Mobilsign Kft. gazdálkodási adatai alapján a politikus bevétele

szinte minden évben meghaladta a vállalat összes dolgozójának kifizetett teljes bérköltséget.

Előfordult olyan év is, amikor a cég teljes árbevételének negyven százaléka, máskor pedig a harmada az ő zsebében kötött ki. Legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint egy 900 millió forintos forgalmú, 174 millió forintos adózott eredményt produkáló üzleti év után ő maga 300 millió forintot kapott.