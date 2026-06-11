Tisza-kormány: rengeteg bejelentés érkezett, alkotmányos válság felé sodródhat az ország

Teljes körű átvilágítás kezdődik a minisztériumi fenntartású kulturális intézményekben a hatalmi visszaélések felszámolása érdekében, jelentette be Facebook-posztban Nagy Ervin, a Tisza-kormány kultúráért felelős államtitkára. A tervek szerint

egy új etikai szervezet is létrejön, amely érdemben vizsgálja ki a panaszokat, és garantálja a társulatok biztonságát.

A kulturális szférából érkező folyamatos segélykiáltások rámutattak arra, hogy a korábbi rendszerben egyesek a politikai támogatottságukat kihasználva élhettek vissza a hatalmukkal, rettegésben tartva egész társulatokat. A problémák kezelése érdekében

minden érintett intézmény működését felülvizsgálják, a munkát pedig azokon a helyeken kezdik meg, ahol jelenleg a legkritikusabb a helyzet.

A vizsgálatok lezárultát követően egy olyan új szervezet létrehozását szorgalmazzák, amely hatékonyan képes fellépni a visszaélésekkel szemben, és önállóan is kezdeményezhet etikai eljárásokat. Az intézkedés határozott célja