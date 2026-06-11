Tisza-kormány: több fontos döntés született, jönnek a bejelentések

Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a kormány döntését, miután a kabinet haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester szerint a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, amelyre korábban nem volt példa.

A kormány a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a főváros

október 15-ig haladékot kap a szolidaritási adó befizetésére.

Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára.

Partnerség. Ez az, aminek eddig nyoma sem volt a kormány és a főváros viszonyában

– fogalmazott közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester megköszönte a kormány döntését, és jelezte, hogy folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.