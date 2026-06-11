Tisza-kormány: több fontos döntés született, jönnek a bejelentések

Karácsony Gergely örül a kormány döntésének
Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a kormány döntését, miután a kabinet haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester szerint a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, amelyre korábban nem volt példa.
A kormány a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a főváros
október 15-ig haladékot kap a szolidaritási adó befizetésére.
Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára.
Partnerség. Ez az, aminek eddig nyoma sem volt a kormány és a főváros viszonyában
– fogalmazott közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester megköszönte a kormány döntését, és jelezte, hogy folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.
Fontos döntések születtek a kormányülésen
A Tisza-kormány több, a lakosságot és az állami intézményeket érintő döntésről számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kabinet meghosszabbítja a babaváró hitelnél alkalmazott fizetési haladékot és a Diákhitel1 kamatstopját, emellett felülvizsgálja a mohácsi Duna-híd beruházását, valamint új programot indít a kórházi klímarendszerek korszerűsítésére.
Babaváró
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az érintett családok további haladékot kapnak a babaváró hitel gyermekvállalási feltételének teljesítésére. A döntés mintegy 24 700 szerződést és 182 milliárd forintos hitelállományt érint. A kormány emellett az év végéig meghosszabbítaná a Diákhitel1 jelenleg 7,99 százalékos kamatstopját, miközben vizsgálják annak lehetőségét is, hogyan lehetne hosszabb távon mérsékelni a hitel költségeit.
Egészségügy
A kabinet egészségügyi intézkedésekről is döntött. A kormány szerint az előző években nem állt rendelkezésre elegendő forrás a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, ezért 2026-ban hűtésrekonstrukciós program indul. A cél, hogy a nyári időszakban elkerülhetők legyenek a műtőket és osztályokat érintő leállások. Emellett több tucat kórház energetikai korszerűsítésének előkészítése is zajlik, részben uniós finanszírozással.
Duna-híd
A sajtótájékoztatón szó esett a nagy állami beruházásokról és az uniós forrásokról is. A kormány teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a mohácsi Duna-híd projektjénél, miután a beruházás becsült költsége az eredeti tervekhez képest jelentősen emelkedett.
Uniós pénzek
Magyar Péter szerint a kabinet egyik legfontosabb célja továbbra is az uniós pénzek mielőbbi lehívása, ezért olyan igazságügyi és korrupcióellenes intézkedéscsomagot terjesztettek elő, amely a kormány várakozásai szerint hozzájárulhat a jogállamisági feltételek teljesítéséhez. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a jövő heti brüsszeli uniós csúcstalálkozón részt vesz, és a V4-ek együttműködésének újjáélesztését is kezdeményezi.
Megjelent a Magyar Közlönyben: leáll a hídépítés és lehet, hogy nem is lesz kétszer kétsávos
A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházását, mert szerintük a korábban tervezett kétszer kétsávos kialakítás nem volt megfelelően alátámasztva közlekedési szempontból. A kabinet azt is megvizsgálja, hogy a projekt műszaki tartalma és költségei csökkenthetők-e, akár a forgalmi sávok számának mérséklésével is – derül ki a friss Magyar Közlönyből.
Vagyonadó, babaváró, uniós pénzek, kórházi klímák - Jönnek a kormány legújabb bejelentései
Fontos döntéseket hozott szerdai ülésén a Tisza-kormány, melyekről a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón tudhatunk meg újabb részleteket. A Portfolio a helyszínről élőben tudósít.
Milliárdos mentőöv a magyar egészségügynek: sürgős fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a kormány azonnali, teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a hazai állami kórházak hűtési rendszereiben, és idén egy több mint 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben.
Kinevezték a családügyi tárca államtitkárait
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy hivatalosan is kinevezték a tárca államtitkárait, akik már hetekkel ezelőtt megkezdték a munkát. A miniszter szerint a minisztérium vezetői és szakmai csapatai már most szoros együttműködésben dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán.
A tárca egyik legfontosabb feladatának a szociális rendszer és a társadalmi esélyteremtés reformját tekinti. A tervek között kiemelt helyen szerepel a gyermekvédelem megerősítése, valamint a szegénység elleni fellépés.
Kátai-Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium négy másik tárca feladatainak összevonásával jött létre, ezért a szervezet teljes felállítása még folyamatban van.
A miniszter gratulált Tóth Kinga Dórának, aki szociális, család- és idősügyi államtitkárként dolgozik, Barna-Szabó Tímeának, aki parlamenti államtitkári feladatokat lát el, valamint Bokor Adrienn közigazgatási államtitkárnak. Emellett Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár, illetve Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár kinevezéséről is beszámolt.
Bejelentette Kapitány István a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatóját
Gerendás Jánost, az MNB korábbi statisztikai igazgatóját nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatójának, aki székében a tavaly ősszel érkező Kovács Zsoltot váltja. Az állami bank a jövőben fontos szerepet fog játszani a hamarosan meginduló uniós források hatékony felhasználásában.
Magyar Péter: a Fidesz több fontos intézkedést nem támogat
Magyar Péter miniszterelnök szerint a Fidesz nem támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a korrupció visszaszorítását szolgálnák, illetve elősegítenék a Magyarországnak járó uniós források megszerzését. Bejegyzésében azt írta, hogy az ellenzéki párt több olyan javaslatot is elutasít, amelyek szerinte a gazdaság, a közszolgáltatások és a munkaerőpiac problémáinak kezelését célozzák.
A miniszterelnök külön kiemelte, hogy a Fidesz nem támogatja az Európai Ügyészség szélesebb vizsgálati jogosítványait, valamint ellenzi a vagyonnyilatkozatok szándékos meghamisításának szigorúbb büntetését. Emellett bírálta a párt álláspontját a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának korlátozásával kapcsolatban is.
Magyar Péter szerint az ellenzéki párt figyelme nem az ország előtt álló gyakorlati kihívásokra összpontosul, miközben az egészségügy, a közlekedés és a vállalkozások helyzete is megoldásra vár. A miniszterelnök úgy véli, hogy a Fidesz támogatottsága tovább csökkent az áprilisi választások óta.
Vitézy Dávid több fontos közlekedési beruházást is bejelentett
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 444-nek adott interjújában elsősorban a következő évek közlekedési fejlesztéseiről, az uniós források megszerzéséről és a vasút jövőjéről beszélt. A tárcavezető szerint a kormány egyik legfontosabb célja, hogy Magyarország minél nagyobb arányban hozzáférjen a befagyasztott uniós pénzekhez, amelyek jelentős részét közlekedési beruházásokra fordítanák.
Kormányülés: klímák, uniós pénzek, vagyonadó
Tegnap ülésezett a kormány, amelynek során több jelentős intézkedésről is döntés született. A kabinet egyebek mellett a kórházi klímaberendezések azonnali javításáról, a mintegy hatezermilliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról, a vagyonadó bevezetéséről, valamint az óriásplakátok betiltásáról határozott. A döntések között szerepel a babaváró hitel szabályainak módosítása is.
Ma tart kormányszóvivői tájékoztatót a kabinet
A kormány csütörtökön 11 órára kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett meg, ahol várhatóan részletesen ismertetik a szerdai kormányülés döntéseit és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását június 16-ra.
Az indítvány szerint a parlament öt fontos ügyet tárgyalhatna meg, köztük a házszabály módosítását a gyorsabb törvényalkotás érdekében, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítását, valamint több nemzetközi és pénzügyi tárgyú jogszabály-módosítást.
A képviselők emellett szavazhatnak a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés módosításáról, illetve az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról is.
Új szakaszba lépett az uniós források hazahozatala
Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottságnak az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét. A formális benyújtással megkezdődik a dokumentum bizottsági értékelése, amelynek lezárását követően az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar tervet. A folyamat szempontjából fontos fejlemény, hogy a magyar kormány időközben már benyújtotta a jogállamisági kérdéseket érintő törvénymódosításokat is.
Menesztették Győrfi Pált
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat eddigi kommunikációs igazgatója és szóvivője kedden jelentette be távozását, feladatait a jövőben Szűcs Brigitta veszi át.
A változást kommentálva Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, a lépés nem egyszerű személycsere, hanem egy korszak lezárása az intézmény kommunikációjában. A tárcavezető szerint a mentőszolgálatnál olyan új szemléletre van szükség, amely szakít a korábbi, intézményi önvédelemre épülő gyakorlattal, és nagyobb hangsúlyt helyez a transzparenciára, a hibák nyílt feldolgozására, valamint a betegbiztonságra.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakmai őszinteségre és a lakosság korrekt tájékoztatására épülő kommunikációt vár el, amely a bűnbakkeresés helyett a tanulás és a fejlődés lehetőségét helyezi előtérbe. Ugyanakkor elismerően szólt Győrfi Pál több évtizedes munkájáról, hozzátéve, hogy a mentőszolgálat működésében új hangra és szemléletváltásra van szükség.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Tisza-kormány: rendkívüli ülést hívtak össze, megérkeztek az első pályázatok az uniós forrásokra
Szerdán hatályba lépett a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvény, miközben az uniós források ügyében is sorra érkeznek a fejlemények: Magyarország hivatalosan benyújtotta Brüsszelnek az átdolgozott helyreállítási tervet, a kormány pedig 540 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett a már felszabadított RRF-forrásokból. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter eközben június 16-ra rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, ahol több fontos törvényről szavazhat az Országgyűlés. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
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