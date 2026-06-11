Török Gábor: egyre nagyobb politikai kockázatot jelenthet ez az ügy Magyar Péter számára

Érdekes fordulatot lát a kibontakozó közjogi konfliktusban Török Gábor. A politikai elemző szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök most olyan aktív szerepet vállal, amely az elmúlt két évben nem volt jellemző rá, miközben az Alkotmánybírósághoz fordulás akár tovább is mélyítheti a kialakuló alkotmányos válságot.

Az elemző közösségi oldalán elemezte a kialakuló közjogi helyzetet Sulyok Tamás és Magyar Péter között. A politikai elemző szerint a köztársasági elnök most

olyan aktív szerepet vállal, amely jelentősen eltér attól, amit hivatalba lépése óta láthatott tőle a nyilvánosság.

Azt írta, hogy aki csak az elmúlt hetek eseményeit figyelte volna, akár azt is gondolhatná, hogy az államfő egy aktív, politizáló és kezdeményező köztársasági elnök, aki kész megszólalni a politikai viták középpontjában álló kérdésekben, és élni is kíván az államfői tisztséghez kapcsolódó eszközökkel. Az elemző szerint Sulyok Tamás most tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy az elmúlt két évben milyen lehetőségei lettek volna a köztársasági elnöki intézménynek a közéleti viták alakítására.

Török Gábor a csütörtöki államfői bejelentést ugyanakkor politikailag nem tartja ügyetlen lépésnek. Felidézte, hogy immár 11 nap telt el azóta, hogy lejárt a Magyar Péter által a lemondásokra szabott határidő, és azóta nem derült ki, pontosan milyen alkotmányos megoldással próbálhatja a kormány eltávolítani egyes közjogi intézmények vezetőit.

A politikai elemző szerint ebben a helyzetben az államfő még időben lépett, és

az Alkotmánybíróságtól olyan alkotmányértelmezést kérhet, amely jelentősen befolyásolhatja a konfliktus további alakulását.

Török Gábor úgy látja, hogy az Alkotmánybíróság állásfoglalása akár tovább is mélyítheti a kialakuló alkotmányos válságot, különösen azért, mert maga a testület is érintett lehet a vitában. Szerinte az ügy politikai jelentősége is folyamatosan nő. Mint írta, a korábban Magyar Péter számára szinte „jutalomjátéknak” tűnő konfliktus

minden egyes nappal újabb politikai kockázatokat hordozhat a miniszterelnök számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás