Történelmi pillanat: a pápa áldotta meg a világ legmagasabb templomának új tornyát

XIV. Leó pápa barcelonai látogatása során felavatta a Sagrada Família legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A katolikus egyházfő az ikonikus épület tervezője, Antoni Gaudí halálának századik évfordulója alkalmából mutatott be ünnepi szentmisét, amit látványos tűzíjáték koronázott meg.

A tavasszal elkészült, 172,5 méter magas épületrészt a pápa spanyol és katalán nyelven áldotta meg. Kétnyelvű homíliájában kiemelte, hogy bár a Sagrada Família a világ legmagasabb temploma, nem az a célja, hogy a világi rangsorokban tűnjön ki, hanem az, hogy

lámpásként világítsa meg az utat, és vezesse a zarándokokat.

Az egyházfő felidézte, hogy a mélyen vallásos Gaudí úgy alkotta meg a templom tereit, hogy azok elmeséljék az Úr életének misztériumait, és elvezessék a híveket a Krisztussal való találkozáshoz. Köszönetet mondott az építőknek is, majd hangsúlyozta, hogy

a kövekből, színekből és fényekből álló bazilika ma is egy folyamatosan készülő alkotás, amely tökéletesen jelképezi, hogy maga a keresztény élet is egy állandó utazás.

Az ünnepi eseményen mintegy nyolcezren vettek részt, köztük a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, valamint számos magas rangú katalán és barcelonai tisztségviselő. A szertartás helyszínére nyitott járművel érkező pápát az út mentén várakozó tömeg fogadta.

Bár a főtorony átadása történelmi mérföldkő,

az 1882-ben megálmodott Sagrada Família építése ezzel még nem ért véget.

A munkálatok a főhomlokzat négy tornyának kialakításával és a száz, Gaudí tervei alapján készülő szobor elhelyezésével folytatódnak. A katalán modernizmus jelképének számító, gótikus és szecessziós elemeket ötvöző remekmű teljes befejezését a jelenlegi tervek szerint 2035-re ígérik.

Címlapkép forrása: Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images