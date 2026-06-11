MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: a pápa áldotta meg a világ legmagasabb templomának új tornyát
Gazdaság

Történelmi pillanat: a pápa áldotta meg a világ legmagasabb templomának új tornyát

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
XIV. Leó pápa barcelonai látogatása során felavatta a Sagrada Família legmagasabb, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A katolikus egyházfő az ikonikus épület tervezője, Antoni Gaudí halálának századik évfordulója alkalmából mutatott be ünnepi szentmisét, amit látványos tűzíjáték koronázott meg.

A tavasszal elkészült, 172,5 méter magas épületrészt a pápa spanyol és katalán nyelven áldotta meg. Kétnyelvű homíliájában kiemelte, hogy bár a Sagrada Família a világ legmagasabb temploma, nem az a célja, hogy a világi rangsorokban tűnjön ki, hanem az, hogy

lámpásként világítsa meg az utat, és vezesse a zarándokokat.

Az egyházfő felidézte, hogy a mélyen vallásos Gaudí úgy alkotta meg a templom tereit, hogy azok elmeséljék az Úr életének misztériumait, és elvezessék a híveket a Krisztussal való találkozáshoz. Köszönetet mondott az építőknek is, majd hangsúlyozta, hogy

a kövekből, színekből és fényekből álló bazilika ma is egy folyamatosan készülő alkotás, amely tökéletesen jelképezi, hogy maga a keresztény élet is egy állandó utazás.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: érkeznek a bejelentések, rendkívüli ülést hívtak össze

Milliárdos mentőöv a magyar egészségügynek: sürgős fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter

Leszakadt az ég Magyarországon: kidőlt fák és drasztikus lehűlés maradt az éjszakai vihar után

Az ünnepi eseményen mintegy nyolcezren vettek részt, köztük a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, valamint számos magas rangú katalán és barcelonai tisztségviselő. A szertartás helyszínére nyitott járművel érkező pápát az út mentén várakozó tömeg fogadta.

Bár a főtorony átadása történelmi mérföldkő,

az 1882-ben megálmodott Sagrada Família építése ezzel még nem ért véget.

A munkálatok a főhomlokzat négy tornyának kialakításával és a száz, Gaudí tervei alapján készülő szobor elhelyezésével folytatódnak. A katalán modernizmus jelképének számító, gótikus és szecessziós elemeket ötvöző remekmű teljes befejezését a jelenlegi tervek szerint 2035-re ígérik.

Kapcsolódó cikkünk

Helyére emelték az utolsó darabot: hivatalosan is ez lett a világ legmagasabb temploma

A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia

Kiakadtak a pápára: a szentatya AI-os húzása kiverte a biztosítékot, sokan nem értenek vele egyet

Címlapkép forrása: Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: érkeznek a bejelentések, rendkívüli ülést hívtak össze
Durvul a helyzet: Trump támadást indított, bejelentették a Hormuzi-szoros lezárását
Magyar Péter bejelentette a kormány új döntéseit, hozzányúlnak a babaváró hitelekhez is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility