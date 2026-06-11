Új szerepet kap a Tisza-kormányban Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő

Elfogadta a felkérést Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző, így a jövőben
a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadójának hatáskörébe tartozó tevékenység szakmai vezetéséért felel majd
– derült ki a szakember hírleveléből, amit a 444 írt meg.
A kinevezés azt jelenti, hogy Buda Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadójaként dolgozó Tóth Péter mellett lát el feladatokat. Tóth Péter korábban a Tisza Párt kampányfőnökeként vált ismertté, majd a kormányváltás után kapta meg a nemzetbiztonsági főtanácsadói pozíciót.
Buda Péter közlése szerint
feladata elsősorban a nemzetbiztonsági főtanácsadó munkájának szakmai támogatása lesz.
Mint írta, a munkakör kizárólag nemzetbiztonsági szakmai irányításra, stratégiaalkotásra, valamint az illetékes szervezetektől érkező információk objektív szintézisének megteremtésére koncentrál. A szakember szerint döntésében fontos szerepet játszott, hogy garanciákat kapott a nemzetbiztonsági szektor szakmai alapokra helyezésére és pártpolitikai semlegességének megerősítésére.
A felkérést végül azért fogadtam el, mert biztosítékokat kaptam arra, hogy a cél a nemzetbiztonsági szektor szigorúan szakmai alapokra állítása és pártpolitika-semlegességének megteremtése
– fogalmazott.
A volt nemzetbiztonsági főtiszt arról is írt, hogy a döntéshozók nyitottságot mutattak a szolgálatok szakmai modernizációjára, amelyet szerinte a romló nemzetközi biztonsági környezet miatt már nem lehet tovább halogatni.
Buda Péter az elmúlt években rendszeresen megszólalt a nyilvánosságban nemzetbiztonsági kérdésekben. Elemzéseiben gyakran foglalkozott az orosz hibrid hadviseléssel, a külföldi befolyásolási kísérletekkel, az európai biztonsági kihívásokkal, valamint a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok működésével.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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